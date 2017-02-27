flyman написав:Лише минулого року не чаділи торфяники під Києвом. А так що року 30+ кожного року можна бачити тижнями від травня до вересня.
30+ мы переживём, а вот если температурный лаг, неожиданно проявившийся этой зимой перенесётся на всё лето, тот тут уже 40+ переживут не все, я уже не говорю про разные урожаи.
Що до курсу, авторитетні, успішні майстри ТА стверджують, що для спрацювання фігури перевернуті голова-плечі, курс КУПІВЛІ на МБ має перейти 25,10. Тобі дуже імовірний рух на розмір голови - десь до 26,8-27. Якщо не дійде, чи плече сильно деформується в сторону - вертаємось до 24,3-24,1. Це все вкладається і в два найімовірніші фундаментальні сценарії. Спостерігаємо.
Вітаю, пане Орест, ... по згаданому вами паттерну (перевернутий ГіП), дійсно, ціль 27 даний паттерн розворотний, але крім руху ціни також варто враховувати важливу умову => ми повинні були спостерігати просідання об'ємів торгів на закінченні формування фігури, що повинно було свідчити про слабшання ведмедів, а на пробої (25,1) повинен бути різкий ріст об'ємів, тренд ламається на сильному підскокові об'ємів від биків і відповідно впавшою пропозицією від ведмедів, ... наприклад, на МБ маємо виконання цієї важливої умови?
а на рахунок правого плеча, поки виглядає під сценарій, але може бути хибний пробій фігури, т.я. в діапазоні 25,2-25,4 у нас сильний фібо рівень та нисхідна трендова лінія ...
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Суб 07 бер, 2020 23:31, всього редагувалось 2 разів.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
По оценке специалистов ВОЗ в ближайшее время мир охватит пандемия слоновьего насморка из Африки, ежиного поноса и муравьиного триппера.
Особую тревогу эпидемиологов вызывает угроза распространения австралийских штаммов утконосьей шизофрении и кенгуриного геморроя. Но самым опасным вирусом ученые считают козлиную импотенцию, которая хоть и не является смертельным заболеванием, грозит человечеству полным вымиранием.
Вслед за коронавирусом нас ожидают такие страшные заболевания, как тараканья краснуха, кошачий насморк, собачий сколиоз и китовая диарея. Угроза хомячкового сифилиса сильна, как никогда прежде. Ученые на данный момент исследуют, какие беды может нам доставить песец..
Кстати, особо пугает китовая диарея....
Востаннє редагувалось дарий в Суб 07 бер, 2020 23:33, всього редагувалось 2 разів.
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kluychkooleg написав:А кто-нибудь может объяснить, почему 5-го числа летели стремительно вниз, а 6-го стремительно вверх? Почему 5-го было намного больше продавцов, а 6-го намного больше покупателей? Должно же быть этому какое-то рациональное объяснение.
Пятого грн зміцнювалася, спекулянти і експортери спішили продати. НБУ викупив забагато, спровокувавши дефіцит шостого (далеко не вперше). Плюс шостого вийшла на мб грн з погашення ОВДП. Ну і шпекулянти не спішили продавати те, що стрімко дорожчає. viewtopic.php?p=4829876#p4829876 прогноз
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
"Я не планую замінювати жодну людину в країні, яка працює справедливо та ефективно. Але ми домовилися з центральним банком про деякі речі, які вони можуть зробити. Якщо вони нам це дають, це означає, що вони ефективні. Я все ще чекаю".
Corpocrator Довольно забавная ситуация с этим "дефолтом" TheGuardian
цитата из статейки - professor blamed the political class for Lebanon’s predicament, accusing it of decades of corruption. The crisis “is the creation of a failed and criminal political class that has lied and robbed for more than 30 years Прямо как у нас. Вспоминается сразу Яресько, прости господи, про то как она нас "спасала" в 15м)