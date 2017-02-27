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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4101410241034104

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 344
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
17%
57
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 00:11

  Delta7 написав:Corpocrator
Довольно забавная ситуация с этим "дефолтом" TheGuardian


Ливан страна без будущего, искусственно созданная без понимания как жить дальше. Население состоит из трех-четырех частей, все части искренне ненавидят каждую другую часть. Это продолжается уже десятилетия. И не закончится в обозримом будущем. Беда, мне их так жалко.
Есть просто пронизывающий французский фильм на тему Ливана, лауреат разных премий, который многое проясняет. Кто на досуге посмотрит, тот не пожалеет.

https://www.youtube.com/watch?v=vHy4s68rBwA
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 00:13

  buratinyo написав:
  asti написав:Пока наш экспорт не падает (а он не падает) обвала гривны быть не должно. Единственный фактор серьезно влияющий на курс - это выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ и покупка ими валюты но и он во многом купирован тем, что покупать бумаги могут только банки, а у нерезов в основном бумаги длинные которые банки не могут сильно скупать так как у банков нет длинного гривневого ресурса. Ну и кроме того доходности бумаг на вторичке уже сильно выросли и не у всех поднимется рука продать бумаги по такой доходности. Все будет зависеть от развития эпидемии//)
С выделенным не согласен. Покупать на вторичном рынке ОВГЗ может кто угодно. И юрлица, и физ лица. Это при первичном размещении покупать могут только первичные дилеры, а это исключительно банки.
Первичные дилеры покупают в основном для клиентов, а ими могут быть кто угодно: и физики и юрики и сами банки и нерезиденты. А по-поводу выделенного вами, да, действительно, покупать на вторичке могут кто угодно но реально, в нынешней ситуации, когда нерезиденты выходят на сотни миллионов и миллиарды гривень ежедневно, скупить такой объем могут только банки так как доходности облигаций на вторичке уже значительно превысили доходность депосертификатов НБУ, единственная загвоздка - нерезы сбрасывают в основном длинные бумаги, а у банков, как правило, короткий (до года) ресурс. В крайнем случае (если начнется паника и доходности вырастут очень сильно) может скупать и НБУ, но это, конечно, в крайнем случае.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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