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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А у нас тут много шутников, просморкаемся и вся ерунда.
Может кто то в действительности не понял
Лебедь-то прилетел
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:43
Да в оригинале есть весьма неожиданный пассаж от лица Зеленского:
And he had a warning for the central bank, whose independence he said he supports while complaining that it maintains the region’s highest borrowing costs.
Т.е. планирует таки менять руководство НБУ, аргументы уже заготовил, - высокая стоимость кредитных ресурсов.
Ну так себе аргумент, конечно, в стране где судами рулят в ручном режиме, дешёвые кредиты возможны, но недолго и только за счёт бюджета.
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:56
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 08 бер, 2020 00:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
После старого Привата Уважуха к Монобанку.
Гороховский умничка! https://monobank.ua/r/XyzKRU
Додано: Нед 08 бер, 2020 00:02
Corpocrator
Довольно забавная ситуация с этим "дефолтом"
цитата из статейки - professor blamed the political class for Lebanon’s predicament, accusing it of decades of corruption. The crisis “is the creation of a failed and criminal political class that has lied and robbed for more than 30 years
Прямо как у нас. Вспоминается сразу Яресько, прости господи, про то как она нас "спасала" в 15м)
Fais ce que dois, advienne, que pourra
Додано: Нед 08 бер, 2020 00:11
Ливан страна без будущего, искусственно созданная без понимания как жить дальше. Население состоит из трех-четырех частей, все части искренне ненавидят каждую другую часть. Это продолжается уже десятилетия. И не закончится в обозримом будущем. Беда, мне их так жалко.
Есть просто пронизывающий французский фильм на тему Ливана, лауреат разных премий, который многое проясняет. Кто на досуге посмотрит, тот не пожалеет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 08 бер, 2020 00:13
Первичные дилеры покупают в основном для клиентов, а ими могут быть кто угодно: и физики и юрики и сами банки и нерезиденты. А по-поводу выделенного вами, да, действительно, покупать на вторичке могут кто угодно но реально, в нынешней ситуации, когда нерезиденты выходят на сотни миллионов и миллиарды гривень ежедневно, скупить такой объем могут только банки так как доходности облигаций на вторичке уже значительно превысили доходность депосертификатов НБУ, единственная загвоздка - нерезы сбрасывают в основном длинные бумаги, а у банков, как правило, короткий (до года) ресурс. В крайнем случае (если начнется паника и доходности вырастут очень сильно) может скупать и НБУ, но это, конечно, в крайнем случае.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 08 бер, 2020 00:36
С чего такая уверенность? Судя по данным грузоперевозок, опубликованным МЭРТ, экспорт падает уже в январе (и m-o-m, и y-o-y), не говоря про февраль. Если экспорт Китая за 2 месяца потерял 12%, то, наверняка, и импорт потерял не меньше. А если Китай меньше импортирует, мы автоматом меньше экспортируем. Тут даже "лишний" день високосного года не спасет...
В условиях страха рука поднимается и не на такое. Кто фонду обвалил - посмотрите на некогда счастливых лонгистов
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 08 бер, 2020 00:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 08 бер, 2020 01:49
Что делать бос?
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
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