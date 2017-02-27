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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4100410141024103

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 344
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
17%
57
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:36

orest Дякую!
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Corpocrator написав:Ливан объявил дефолт

Падение экспорта в Китае составило 18,2% за 2 первых месяца в сравнении с аналогичных периодом прошлого года


А у нас тут много шутников, просморкаемся и вся ерунда.
Может кто то в действительности не понял
Лебедь-то прилетел
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:43

  Delta7 написав:
  apostol написав:Інтерв'ю Зеленського Блумбергу

"Я не планую замінювати жодну людину в країні, яка працює справедливо та ефективно. Але ми домовилися з центральним банком про деякі речі, які вони можуть зробити. Якщо вони нам це дають, це означає, що вони ефективні. Я все ще чекаю".

УП заметно переделали статью из Bloomberg


Да в оригинале есть весьма неожиданный пассаж от лица Зеленского:

And he had a warning for the central bank, whose independence he said he supports while complaining that it maintains the region’s highest borrowing costs.

Т.е. планирует таки менять руководство НБУ, аргументы уже заготовил, - высокая стоимость кредитных ресурсов.

Ну так себе аргумент, конечно, в стране где судами рулят в ручном режиме, дешёвые кредиты возможны, но недолго и только за счёт бюджета.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:56

Директор ГБР, ио, будущий возможный генпрокурор гоняет соросят не по детски )))

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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 00:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Лебедь-то прилетел


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После старого Привата Уважуха к Монобанку.
Гороховский умничка! https://monobank.ua/r/XyzKRU
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 00:02

Corpocrator
Довольно забавная ситуация с этим "дефолтом" TheGuardian

цитата из статейки - professor blamed the political class for Lebanon’s predicament, accusing it of decades of corruption. The crisis “is the creation of a failed and criminal political class that has lied and robbed for more than 30 years
Прямо как у нас. Вспоминается сразу Яресько, прости господи, про то как она нас "спасала" в 15м)
Fais ce que dois, advienne, que pourra
Delta7
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 00:11

  Delta7 написав:Corpocrator
Довольно забавная ситуация с этим "дефолтом" TheGuardian


Ливан страна без будущего, искусственно созданная без понимания как жить дальше. Население состоит из трех-четырех частей, все части искренне ненавидят каждую другую часть. Это продолжается уже десятилетия. И не закончится в обозримом будущем. Беда, мне их так жалко.
Есть просто пронизывающий французский фильм на тему Ливана, лауреат разных премий, который многое проясняет. Кто на досуге посмотрит, тот не пожалеет.

https://www.youtube.com/watch?v=vHy4s68rBwA
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 00:13

  buratinyo написав:
  asti написав:Пока наш экспорт не падает (а он не падает) обвала гривны быть не должно. Единственный фактор серьезно влияющий на курс - это выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ и покупка ими валюты но и он во многом купирован тем, что покупать бумаги могут только банки, а у нерезов в основном бумаги длинные которые банки не могут сильно скупать так как у банков нет длинного гривневого ресурса. Ну и кроме того доходности бумаг на вторичке уже сильно выросли и не у всех поднимется рука продать бумаги по такой доходности. Все будет зависеть от развития эпидемии//)
С выделенным не согласен. Покупать на вторичном рынке ОВГЗ может кто угодно. И юрлица, и физ лица. Это при первичном размещении покупать могут только первичные дилеры, а это исключительно банки.
Первичные дилеры покупают в основном для клиентов, а ими могут быть кто угодно: и физики и юрики и сами банки и нерезиденты. А по-поводу выделенного вами, да, действительно, покупать на вторичке могут кто угодно но реально, в нынешней ситуации, когда нерезиденты выходят на сотни миллионов и миллиарды гривень ежедневно, скупить такой объем могут только банки так как доходности облигаций на вторичке уже значительно превысили доходность депосертификатов НБУ, единственная загвоздка - нерезы сбрасывают в основном длинные бумаги, а у банков, как правило, короткий (до года) ресурс. В крайнем случае (если начнется паника и доходности вырастут очень сильно) может скупать и НБУ, но это, конечно, в крайнем случае.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 00:36

  asti написав:Пока наш экспорт не падает (а он не падает) обвала гривны быть не должно.


С чего такая уверенность? Судя по данным грузоперевозок, опубликованным МЭРТ, экспорт падает уже в январе (и m-o-m, и y-o-y), не говоря про февраль. Если экспорт Китая за 2 месяца потерял 12%, то, наверняка, и импорт потерял не меньше. А если Китай меньше импортирует, мы автоматом меньше экспортируем. Тут даже "лишний" день високосного года не спасет...

  asti написав: Ну и кроме того доходности бумаг на вторичке уже сильно выросли и не у всех поднимется рука продать бумаги по такой доходности


В условиях страха рука поднимается и не на такое. Кто фонду обвалил - посмотрите на некогда счастливых лонгистов :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 08 бер, 2020 00:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 01:49

  Yuri_T написав:
  Дед Мороз написав:Было бы на что покупать.

с любопытством психиатра наблюдаю за несколькими персонажами.
один пол-пачки продаёт. как только заканчиваются - тут же новые появляются.
второму стало не интересно, - рабыню изауру пересматривает, наверное, и некогда отвлекаться.
третий трактора в поля выводил. быстрее всех переобулся. самый умный, видимо.
четвертый, тот что на 90% в гривне, в баньке парится, хоть и второй учеткой пописывает на вонючей пирамидной ветке.

лично меня давно интересует сила этого форума.
если согласиться, что общий уровень населения настолько низок, что беня методами НЛП спокойно ставит клоуна на первое лицо в государстве, то не сложно предположить, что эти 4 персонажа могут легко забивать баки читателям и провоцировать их на потенциальные убытки в будущем.

Что делать бос?
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
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