Додано: Нед 08 бер, 2020 00:13

buratinyo написав: asti написав: Пока наш экспорт не падает (а он не падает) обвала гривны быть не должно. Единственный фактор серьезно влияющий на курс - это выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ и покупка ими валюты но и он во многом купирован тем, что покупать бумаги могут только банки, а у нерезов в основном бумаги длинные которые банки не могут сильно скупать так как у банков нет длинного гривневого ресурса. Ну и кроме того доходности бумаг на вторичке уже сильно выросли и не у всех поднимется рука продать бумаги по такой доходности. Все будет зависеть от развития эпидемии//) Пока наш экспорт не падает (а он не падает) обвала гривны быть не должно. Единственный фактор серьезно влияющий на курс - это выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ и покупка ими валюты но и он во многом купирован тем, что, а у нерезов в основном бумаги длинные которые банки не могут сильно скупать так как у банков нет длинного гривневого ресурса. Ну и кроме того доходности бумаг на вторичке уже сильно выросли и не у всех поднимется рука продать бумаги по такой доходности. Все будет зависеть от развития эпидемии//) С выделенным не согласен. Покупать на вторичном рынке ОВГЗ может кто угодно. И юрлица, и физ лица. Это при первичном размещении покупать могут только первичные дилеры, а это исключительно банки. С выделенным не согласен. Покупать на вторичном рынке ОВГЗ может кто угодно. И юрлица, и физ лица. Это при первичном размещении покупать могут только первичные дилеры, а это исключительно банки.

Первичные дилеры покупают в основном для клиентов, а ими могут быть кто угодно: и физики и юрики и сами банки и нерезиденты. А по-поводу выделенного вами, да, действительно, покупать на вторичке могут кто угодно но реально, в нынешней ситуации, когда нерезиденты выходят на сотни миллионов и миллиарды гривень ежедневно, скупить такой объем могут только банки так как доходности облигаций на вторичке уже значительно превысили доходность депосертификатов НБУ, единственная загвоздка - нерезы сбрасывают в основном длинные бумаги, а у банков, как правило, короткий (до года) ресурс. В крайнем случае (если начнется паника и доходности вырастут очень сильно) может скупать и НБУ, но это, конечно, в крайнем случае.