freeze написав:Директор ГБР, ио, будущий возможный генпрокурор гоняет соросят не по детски )))
"Директор" ("можливий прокурор") жодного злочинця в очі не бачила (хіба що по телевізору). Теоретик з інших тем зовсім. "ВилИзувати руки" не було в неї потреби, бо папа все зробив. П.С. В правоохоронній сфері так само сумно, як і скрізь. Колись (1999 наче) за тиждень розгромили в Криму "Сейлем", а зараз, як приклад, багаторічна епопея з "бурштиновими селюками".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
если в штатах ставка по 30-ти леткам 1,3% - доверия к ним больше, что бы ни говорил подольский прапор-алкаш в затёртых трениках. кому-то мало, мне достаточно. выиграют только те, кто останутся в кеше. если, конечно, не случится глобальный шухер и цивилизация рухнет до уровня общинного строя.
если в штатах ставка по 30-ти леткам 1,3% - доверия к ним больше, что бы ни говорил подольский прапор-алкаш в затёртых трениках. кому-то мало, мне достаточно. выиграют только те, кто останутся в кеше. если, конечно, не случится глобальный шухер и цивилизация рухнет до уровня общинного строя.
На девал идем?
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