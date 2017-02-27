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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4101410241034104

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 344
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
17%
57
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 02:04

  freeze написав:Директор ГБР, ио, будущий возможный генпрокурор гоняет соросят не по детски )))
Зображення

"Директор" ("можливий прокурор") жодного злочинця в очі не бачила (хіба що по телевізору). Теоретик з інших тем зовсім. "ВилИзувати руки" не було в неї потреби, бо папа все зробив.
П.С. В правоохоронній сфері так само сумно, як і скрізь. Колись (1999 наче) за тиждень розгромили в Криму "Сейлем", а зараз, як приклад, багаторічна епопея з "бурштиновими селюками".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 02:33

  yama написав:Что делать бос?

если в штатах ставка по 30-ти леткам 1,3% - доверия к ним больше, что бы ни говорил подольский прапор-алкаш в затёртых трениках.
кому-то мало, мне достаточно.
выиграют только те, кто останутся в кеше.
если, конечно, не случится глобальный шухер и цивилизация рухнет до уровня общинного строя.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 02:44

  Yuri_T написав:
  yama написав:Что делать бос?

если в штатах ставка по 30-ти леткам 1,3% - доверия к ним больше, что бы ни говорил подольский прапор-алкаш в затёртых трениках.
кому-то мало, мне достаточно.
выиграют только те, кто останутся в кеше.
если, конечно, не случится глобальный шухер и цивилизация рухнет до уровня общинного строя.



На девал идем?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 02:48

  proftpd66 написав:На девал идем?

разве придумали что-то иное?
тут говорили про купюру в 2500.
прекрасно помню, как пачка 500 гривенных была ровно 10к баксов. думалось, это надолго :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 4101410241034104
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