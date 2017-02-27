freeze написав:Директор ГБР, ио, будущий возможный генпрокурор гоняет соросят не по детски )))
"Директор" ("можливий прокурор") жодного злочинця в очі не бачила (хіба що по телевізору). Теоретик з інших тем зовсім. "ВилИзувати руки" не було в неї потреби, бо папа все зробив. П.С. В правоохоронній сфері так само сумно, як і скрізь. Колись (1999 наче) за тиждень розгромили в Криму "Сейлем", а зараз, як приклад, багаторічна епопея з "бурштиновими селюками".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
если в штатах ставка по 30-ти леткам 1,3% - доверия к ним больше, что бы ни говорил подольский прапор-алкаш в затёртых трениках. кому-то мало, мне достаточно. выиграют только те, кто останутся в кеше. если, конечно, не случится глобальный шухер и цивилизация рухнет до уровня общинного строя.
если в штатах ставка по 30-ти леткам 1,3% - доверия к ним больше, что бы ни говорил подольский прапор-алкаш в затёртых трениках. кому-то мало, мне достаточно. выиграют только те, кто останутся в кеше. если, конечно, не случится глобальный шухер и цивилизация рухнет до уровня общинного строя.
На девал идем?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
разве придумали что-то иное? тут говорили про купюру в 2500. прекрасно помню, как пачка 500 гривенных была ровно 10к баксов. думалось, это надолго
когда вводили гривну самая крупная купюра 100 гривен соответствовала 60 баксов и две средних пенсии. Нынешняя 500 гривен в три раза меньше.Так что инфляция и курс не связаны с номиналом купюр в обращении..
asti написав:Пока наш экспорт не падает (а он не падает) обвала гривны быть не должно.
С чего такая уверенность? Судя по данным грузоперевозок, опубликованным МЭРТ, экспорт падает уже в январе (и m-o-m, и y-o-y), не говоря про февраль. Если экспорт Китая за 2 месяца потерял 12%, то, наверняка, и импорт потерял не меньше. А если Китай меньше импортирует, мы меньше экспортируем.
asti написав: Ну и кроме того доходности бумаг на вторичке уже сильно выросли и не у всех поднимется рука продать бумаги по такой доходности
В условиях страха рука поднимается и не на такое. Кто фонду обвалил - посмотрите на некогда счастливых лонгистов
Китайский импорт действительно упал, если верить их службе статистики на 4% и, кроме того, Китай уже начал восстанавливаться. Посмотрите на цену железной руды - в начале февраля был обвал до 72 долларов за тонну, теперь цена выросла до 89, значит не всё там так плохо, если есть спрос на руду. По поводу ОВГЗ, конечно будут продавать, я же не говорю, что не будут. Просто продавать будут не все и не всё. Допускаю в случае серьезного ухудшения ситуации продажу половины портфеля нерезов за полгода (это 60 млрд гривен, примерно 2,2 млрд долларов по нынешнему курсу) а НБУ только за декабрь купил 3 млрд, то есть сумма, в общем подъемная в полугодовой экспозиции, другое дело, что есть другие долги и обязательства...