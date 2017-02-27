Додано: Нед 08 бер, 2020 07:33

zРадио написав: asti написав: Пока наш экспорт не падает (а он не падает) обвала гривны быть не должно.

Пока наш экспорт не падает (а он не падает) обвала гривны быть не должно. С чего такая уверенность? Судя по данным грузоперевозок, опубликованным МЭРТ, экспорт падает уже в январе (и m-o-m, и y-o-y), не говоря про февраль. Если экспорт Китая за 2 месяца потерял 12%, то, наверняка, и импорт потерял не меньше. А если Китай меньше импортирует, мы меньше экспортируем. asti написав: Ну и кроме того доходности бумаг на вторичке уже сильно выросли и не у всех поднимется рука продать бумаги по такой доходности Ну и кроме того доходности бумаг на вторичке уже сильно выросли и не у всех поднимется рука продать бумаги по такой доходности В условиях страха рука поднимается и не на такое. Кто фонду обвалил - посмотрите на некогда счастливых лонгистов С чего такая уверенность? Судя по данным грузоперевозок, опубликованным МЭРТ, экспорт падает уже в январе (и m-o-m, и y-o-y), не говоря про февраль. Если экспорт Китая за 2 месяца потерял 12%, то, наверняка, и импорт потерял не меньше. А если Китай меньше импортирует, мы меньше экспортируем.В условиях страха рука поднимается и не на такое. Кто фонду обвалил - посмотрите на некогда счастливых лонгистов

Китайский импорт действительно упал, если верить их службе статистики на 4% и, кроме того, Китай уже начал восстанавливаться. Посмотрите на цену железной руды - в начале февраля был обвал до 72 долларов за тонну, теперь цена выросла до 89, значит не всё там так плохо, если есть спрос на руду. По поводу ОВГЗ, конечно будут продавать, я же не говорю, что не будут. Просто продавать будут не все и не всё. Допускаю в случае серьезного ухудшения ситуации продажу половины портфеля нерезов за полгода (это 60 млрд гривен, примерно 2,2 млрд долларов по нынешнему курсу) а НБУ только за декабрь купил 3 млрд, то есть сумма, в общем подъемная в полугодовой экспозиции, другое дело, что есть другие долги и обязательства...