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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4102410341044105>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 344
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
17%
57
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 02:04

  freeze написав:Директор ГБР, ио, будущий возможный генпрокурор гоняет соросят не по детски )))
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"Директор" ("можливий прокурор") жодного злочинця в очі не бачила (хіба що по телевізору). Теоретик з інших тем зовсім. "ВилИзувати руки" не було в неї потреби, бо папа все зробив.
П.С. В правоохоронній сфері так само сумно, як і скрізь. Колись (1999 наче) за тиждень розгромили в Криму "Сейлем", а зараз, як приклад, багаторічна епопея з "бурштиновими селюками".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 02:33

  yama написав:Что делать бос?

если в штатах ставка по 30-ти леткам 1,3% - доверия к ним больше, что бы ни говорил подольский прапор-алкаш в затёртых трениках.
кому-то мало, мне достаточно.
выиграют только те, кто останутся в кеше.
если, конечно, не случится глобальный шухер и цивилизация рухнет до уровня общинного строя.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 02:44

  Yuri_T написав:
  yama написав:Что делать бос?

если в штатах ставка по 30-ти леткам 1,3% - доверия к ним больше, что бы ни говорил подольский прапор-алкаш в затёртых трениках.
кому-то мало, мне достаточно.
выиграют только те, кто останутся в кеше.
если, конечно, не случится глобальный шухер и цивилизация рухнет до уровня общинного строя.



На девал идем?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 02:48

  proftpd66 написав:На девал идем?

разве придумали что-то иное?
тут говорили про купюру в 2500.
прекрасно помню, как пачка 500 гривенных была ровно 10к баксов. думалось, это надолго :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 07:22

  Yuri_T написав:
  proftpd66 написав:На девал идем?

разве придумали что-то иное?
тут говорили про купюру в 2500.
прекрасно помню, как пачка 500 гривенных была ровно 10к баксов. думалось, это надолго :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
когда вводили гривну самая крупная купюра 100 гривен соответствовала 60 баксов и две средних пенсии. Нынешняя 500 гривен в три раза меньше.Так что инфляция и курс не связаны с номиналом купюр в обращении..
Вело
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 07:33

  zРадио написав:
  asti написав:Пока наш экспорт не падает (а он не падает) обвала гривны быть не должно.
С чего такая уверенность? Судя по данным грузоперевозок, опубликованным МЭРТ, экспорт падает уже в январе (и m-o-m, и y-o-y), не говоря про февраль. Если экспорт Китая за 2 месяца потерял 12%, то, наверняка, и импорт потерял не меньше. А если Китай меньше импортирует, мы меньше экспортируем.
  asti написав: Ну и кроме того доходности бумаг на вторичке уже сильно выросли и не у всех поднимется рука продать бумаги по такой доходности
В условиях страха рука поднимается и не на такое. Кто фонду обвалил - посмотрите на некогда счастливых лонгистов
Китайский импорт действительно упал, если верить их службе статистики на 4% и, кроме того, Китай уже начал восстанавливаться. Посмотрите на цену железной руды - в начале февраля был обвал до 72 долларов за тонну, теперь цена выросла до 89, значит не всё там так плохо, если есть спрос на руду. По поводу ОВГЗ, конечно будут продавать, я же не говорю, что не будут. Просто продавать будут не все и не всё. Допускаю в случае серьезного ухудшения ситуации продажу половины портфеля нерезов за полгода (это 60 млрд гривен, примерно 2,2 млрд долларов по нынешнему курсу) а НБУ только за декабрь купил 3 млрд, то есть сумма, в общем подъемная в полугодовой экспозиции, другое дело, что есть другие долги и обязательства...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:24

  asti написав:
  zРадио написав:
  asti написав:Пока наш экспорт не падает (а он не падает) обвала гривны быть не должно.
С чего такая уверенность? Судя по данным грузоперевозок, опубликованным МЭРТ, экспорт падает уже в январе (и m-o-m, и y-o-y), не говоря про февраль. Если экспорт Китая за 2 месяца потерял 12%, то, наверняка, и импорт потерял не меньше. А если Китай меньше импортирует, мы меньше экспортируем.
  asti написав: Ну и кроме того доходности бумаг на вторичке уже сильно выросли и не у всех поднимется рука продать бумаги по такой доходности
В условиях страха рука поднимается и не на такое. Кто фонду обвалил - посмотрите на некогда счастливых лонгистов
Китайский импорт действительно упал, если верить их службе статистики на 4% и, кроме того, Китай уже начал восстанавливаться. Посмотрите на цену железной руды - в начале февраля был обвал до 72 долларов за тонну, теперь цена выросла до 89, значит не всё там так плохо, если есть спрос на руду. По поводу ОВГЗ, конечно будут продавать, я же не говорю, что не будут. Просто продавать будут не все и не всё. Допускаю в случае серьезного ухудшения ситуации продажу половины портфеля нерезов за полгода (это 60 млрд гривен, примерно 2,2 млрд долларов по нынешнему курсу) а НБУ только за декабрь купил 3 млрд, то есть сумма, в общем подъемная в полугодовой экспозиции, другое дело, что есть другие долги и обязательства...

Что касается железной руды, то цены на нее часто не соответствуют реальному спросу. Это происходит из-за того, что поставщиков железной руды довольно ограниченное количество и это, как правило, настоящие акулы среди корпораций мирового масштаба.

Цены на руду колеблются сейчас, тренд идет на понижение цен. Временный рост цен вы возможно путаете с типичной коррекцией.

Самое ужасное, на мой взгляд, для боеспособности страны в целом перед агрессией является состояние сталелитейной промышленности в Украине, которая принадлежит олигархам. И которые не могут повышать ее конкурентоспособность, осуществляя до сих пор выплавку стали по старым дедовским не экономичным технологиям, не имея поддержку от государства. Это путь в преисподнюю, ведь без стали мы слабаки даже перед киприотами.

Взгляните на график падения объемов производства, связанный с преступным подписанием Тимошенко газового договора с Россией и с мировым кризисом 2008 года.
Зображення

Он взят из частично бредовой статьи .
отсюда
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:25

  Yuri_T написав:
  yama написав:Что делать бос?

если в штатах ставка по 30-ти леткам 1,3% - доверия к ним больше, что бы ни говорил подольский прапор-алкаш в затёртых трениках.
кому-то мало, мне достаточно.
выиграют только те, кто останутся в кеше.
если, конечно, не случится глобальный шухер и цивилизация рухнет до уровня общинного строя.

Кажись цього разу криза не перевиробництва, а навпаки, недо..
Так як інтеграційні ланки та логістика пошкоджені впливом віруса.
Товарів менше, грошей дофіга, тобто світить інфляція.
Хоча, думаю, тре рахувати не тільки кількість грошей у світі, а і вплив вірусу/кризи на банківський мультиплікатор, та швидкість обігу грошей.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:35

quote="4891589:buratinyo"
  asti написав:
  zРадио написав:
  asti написав:Пока наш экспорт не падает (а он не падает) обвала гривны быть не должно.
С чего такая уверенность? Судя по данным грузоперевозок, опубликованным МЭРТ, экспорт падает уже в январе (и m-o-m, и y-o-y), не говоря про февраль. Если экспорт Китая за 2 месяца потерял 12%, то, наверняка, и импорт потерял не меньше. А если Китай меньше импортирует, мы меньше экспортируем.
  asti написав: Ну и кроме того доходности бумаг на вторичке уже сильно выросли и не у всех поднимется рука продать бумаги по такой доходности
В условиях страха рука поднимается и не на такое. Кто фонду обвалил - посмотрите на некогда счастливых лонгистов
Китайский импорт действительно упал, если верить их службе статистики на 4% и, кроме того, Китай уже начал восстанавливаться. Посмотрите на цену железной руды - в начале февраля был обвал до 72 долларов за тонну, теперь цена выросла до 89, значит не всё там так плохо, если есть спрос на руду. По поводу ОВГЗ, конечно будут продавать, я же не говорю, что не будут. Просто продавать будут не все и не всё. Допускаю в случае серьезного ухудшения ситуации продажу половины портфеля нерезов за полгода (это 60 млрд гривен, примерно 2,2 млрд долларов по нынешнему курсу) а НБУ только за декабрь купил 3 млрд, то есть сумма, в общем подъемная в полугодовой экспозиции, другое дело, что есть другие долги и обязательства...

Что касается железной руды, то цены на нее часто не соответствуют реальному спросу. Это происходит из-за того, что поставщиков железной руды довольно ограниченное количество и это, как правило, настоящие акулы среди корпораций мирового масштаба.

Цены на руду колеблются сейчас, тренд идет на понижение цен. Временный рост цен вы возможно путаете с типичной коррекцией.

Самое ужасное, на мой взгляд, для боеспособности страны в целом перед агрессией является состояние сталелитейной промышленности в Украине, которая принадлежит олигархам. И которые не могут повышать ее конкурентоспособность, осуществляя до сих пор выплавку стали по старым дедовским не экономичным технологиям, не имея поддержку от государства. Это путь в преисподнюю, ведь без стали мы слабаки даже перед киприотами.

Взгляните на график падения объемов производства, связанный с преступным подписанием Тимошенко газового договора с Россией и с мировым кризисом 2008 года.
Зображення

Он взят из частично бредовой статьи .
отсюда
###############

Буратіна,
Хто заважав алігаихам робити модернізацію?
Так ні, ж кровосісі висмоктувати останнє із спадщини "клятого совка", а місцями "крававого царату", а тепер скиглять про невигідний курс ПА25, та "помащ гасударства"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вітаємо з 8 березнем!
Готуємо смаколики і даруємо подарунки (бажано цінні).
Зображення
  Вело написав:когда вводили гривну самая крупная купюра 100 гривен соответствовала 60 баксов и две средних пенсии


Поточнення - середня трудова пенсія 1996 р. 38,8, максимальна трудова 59 грн.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... rik_u.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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