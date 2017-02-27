Додано: Нед 08 бер, 2020 08:46

TylerTruman_ Доброго здоровя і Вам. Дуже дякую за коментар. Кажу зразу, в ТА я не розумію нічого, просто, при можливості, уважно читаю перевірені джерела.

Щодо обсягів торгів на нашому МБ, вони завжди практично однакові. Це тому, що великі експортери олігархів заводять необхідний мінімум для покриття витрат, а середні і малі все, в результаті місячні суми однакові. Маневри можливі в дні великих відшкодувань ПДВ, хоч на величинах місяця це не відображається. Банки-спекулянти, яких хотів створити регулятор, поки погоди не роблять. Вони більше полюбляють логістику з готівки на МБ (зворотньо вже майже не буває). Тому, побачити різкі перепади торгів завдання складне, та ще й в період виплат зп, податку на прибуток і тд.

Щодо фундаментальних сценаріїв, до кінця березня залишилися платежі по зовнішніх боргах, кошти в ЗВР. Далі тривала перерва. Гривневих відшкодувань ОВДП значних також не буде в найближчі дні. На підході період сезонного покращення торгбалансу, і чинники, які давав в прогнозі.

Щодо хибного пробою рівня, ми не знаємо, кому погасили 7 млрд. Можливо це "чужі" і якщо вони вирішили конвертуватися, то їх випускають по максимуму, щоб іншим була наука. Після того надлишок попиту спаде.

Ну і ще, всі забули про репатріацію дивідендів. Папісят кожен вихід Сіті розцінюють як звал нерезів, але ж каргілам з макдональдсами треба платити дивіденди. А вони таки є!!! Їх також палять по максимуму. Це ж не клієнти священного ПУМБу.

Але знову повторю, якщо без форсмажорів. А кожен нехай сам оцінює імовірності.

А Ви пишіть частіше, будь ласка, адже маєте що сказати.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.