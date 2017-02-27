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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 410341044105410641074108>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 344
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
17%
57
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:46

TylerTruman_ Доброго здоровя і Вам. Дуже дякую за коментар. Кажу зразу, в ТА я не розумію нічого, просто, при можливості, уважно читаю перевірені джерела.
Щодо обсягів торгів на нашому МБ, вони завжди практично однакові. Це тому, що великі експортери олігархів заводять необхідний мінімум для покриття витрат, а середні і малі все, в результаті місячні суми однакові. Маневри можливі в дні великих відшкодувань ПДВ, хоч на величинах місяця це не відображається. Банки-спекулянти, яких хотів створити регулятор, поки погоди не роблять. Вони більше полюбляють логістику з готівки на МБ (зворотньо вже майже не буває). Тому, побачити різкі перепади торгів завдання складне, та ще й в період виплат зп, податку на прибуток і тд.
Щодо фундаментальних сценаріїв, до кінця березня залишилися платежі по зовнішніх боргах, кошти в ЗВР. Далі тривала перерва. Гривневих відшкодувань ОВДП значних також не буде в найближчі дні. На підході період сезонного покращення торгбалансу, і чинники, які давав в прогнозі.
Щодо хибного пробою рівня, ми не знаємо, кому погасили 7 млрд. Можливо це "чужі" і якщо вони вирішили конвертуватися, то їх випускають по максимуму, щоб іншим була наука. Після того надлишок попиту спаде.
Ну і ще, всі забули про репатріацію дивідендів. Папісят кожен вихід Сіті розцінюють як звал нерезів, але ж каргілам з макдональдсами треба платити дивіденди. А вони таки є!!! Їх також палять по максимуму. Це ж не клієнти священного ПУМБу.
Але знову повторю, якщо без форсмажорів. А кожен нехай сам оцінює імовірності.
А Ви пишіть частіше, будь ласка, адже маєте що сказати.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:47

  asti написав:
  kluychkooleg написав:Снимал вновь пришедшую гривню в банкомате Укрсиба - все 100 тысяч абсолютно новенькими 500-ками, прямо со станка.
Когда-то на этом основании выводы делали, но я не буду.
Доллары вон тоже такие выдают, хрустящие, липнущие друг к другу.
ПОВы стоят весь день на месте с курсом продажи значительно ниже (на 20 коппеек) финального курса Межбанка.
Они тоже понятия не имееют, куда качнется.
Ну да они на марже всегда заработают. Лишь бы клиенты в обе стороны были.
Межбанк уже задолбал всех своей непредсказуемостью.
Один день все доллар распродают, на следующий все покупают.
А надо было им в один день встретиться и все было бы ровно.
В ПОВ-ах пусто, никого. Народ цветочками и бухлом занят.
Интересно все же - куда качннется.
НБУ раскорячился - ниже 24,7 не пустил, выше 25 тоже из-зо всех сил останавливал.
Правда, впечатление, что не так жестко, как внизу.
Хотя впечатление может быть ошибочно.
Жаль, что на финансовом форуме нет оперативной информации с Межбанка.
А ведь организовать ее было, наверно, не сложно, он же не в вакууме проходит.
И информация не секретная.
Но, видимо, жаба давит свидетелей бесплатно делиться.
Читал сообщения форума выборочно, некогда было.
Вчера поразил резко изменивший взгляд (на 180 градусов) на перспективу курса Сомилитарк (не помню, как он пишется латиницей).
Если, конечно, не пошутил.
Ведь только пару дней назад он едко стебался на долларо-патриотами и предсказателями роста курса доллара.
Я не в упрек. Просто пытаюсь сам понять, куда пойдем. А тут такая резкая перемена настроения.
Ну то, что на форуме 90% при росте доллара стают пессимистами, а при падении - оптимистами, я уже заметил.
Но Сомилитарк до этого в любых обстоятельствах был оптимистом вроде.
Пока наш экспорт не падает (а он не падает) обвала гривны быть не должно. Единственный фактор серьезно влияющий на курс - это выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ и покупка ими валюты но и он во многом купирован тем, что покупать бумаги могут только банки, а у нерезов в основном бумаги длинные которые банки не могут сильно скупать так как у банков нет длинного гривневого ресурса. Ну и кроме того доходности бумаг на вторичке уже сильно выросли и не у всех поднимется рука продать бумаги по такой доходности. Все будет зависеть от развития эпидемии//)

Епидемия пройдет как только потеплеет (+10-15С)
На лето курс 22-23. Поэтому все кризисы переносятся как миниму к Осени.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:49

Снимал вновь пришедшую гривню в банкомате Укрсиба - все 100 тысяч абсолютно новенькими 500-ками, прямо со станка.


Как у Вас это получается ?
Мне больше 8000 грн. в сутки не выдает банкомат с зарплатной карты.
Пишет, что лимит на снятие .
Может другую карту открыть? Подскажите пожалуйста.
Бывают случаи собираю , собираю ... гривну хочу купить зеленый а тут "бац" и больше 8000 грн. в сутки не могу снять.
Как поступать ?
serkondr
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  serkondr написав:Как у Вас это получается ?
Мне больше 8000 грн. в сутки не выдает банкомат с зарплатной карты.
Пишет, что лимит на снятие .
Может другую карту открыть? Подскажите пожалуйста.
Бывают случаи собираю , собираю ... гривну хочу купить зеленый а тут "бац" и больше 8000 грн. в сутки не могу снять.
Как поступать ?
А ЛИМИТ ПОМЕНЯТЬ НЕ ПРОБОВАЛИ))) В онлайн приложении он элементарно меняется или можно по старинке через горячую линию)
olgerd
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:25

  olgerd написав:
  serkondr написав:Как у Вас это получается ?
Мне больше 8000 грн. в сутки не выдает банкомат с зарплатной карты.
Пишет, что лимит на снятие .
Может другую карту открыть? Подскажите пожалуйста.
Бывают случаи собираю , собираю ... гривну хочу купить зеленый а тут "бац" и больше 8000 грн. в сутки не могу снять.
Как поступать ?
А ЛИМИТ ПОМЕНЯТЬ НЕ ПРОБОВАЛИ))) В онлайн приложении он элементарно меняется или можно по старинке через горячую линию)

Банкоматы Приватбанка вам не выдадут больше 20тыс грн в сутки даже если вы лимит повысите до ляма.

Правда остальное можно снять через кассу банка.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Щодо дири в бюджеті, яку багато хто згадує. Її можна закрити курсом, піднявши надходження з митниці. Але ж можна таки перекрити контрабас і підняти надходження. А за одно, і додати до ціни польського молока і італійського вина з французьким сиром, захистивши нацвиробника. Також, можна трансфертне ціноутворення перевіряти і штрафувати не вибірково а і для дтеків всіляких також...
Але ж ми знаємо, який шлях виберуть ШмиЗелі-труфальдіни ахметок-коломойш...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:32

Все уже прочитали, про увеличение арабами добычи нефти?

Деревянный вниз, гривна - за ним
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:33

vladus17
Бред. На один счёт открываете несколько карт и снимаете каждых три часа по 40-60 тыс. Так за день можно снять 200-300 тыс.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:37

  orest написав:Щодо дири в бюджеті, яку багато хто згадує. Її можна закрити курсом, піднявши надходження з митниці. Але ж можна таки перекрити контрабас і підняти надходження. А за одно, і додати до ціни польського молока і італійського вина з французьким сиром, захистивши нацвиробника. Також, можна трансфертне ціноутворення перевіряти і штрафувати не вибірково а і для дтеків всіляких також...
Але ж ми знаємо, який шлях виберуть ШмиЗелі-труфальдіни ахметок-коломойш...
не придумывайте. Сейчас при власти честные люди, не замаранные. Им доверилось 73%, как-никак. При них все будет по-честному и для народа. Об этом ещё год назад говорили все умные люди, а вы до сих пор не в курсе
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:46

  flyman написав:
  Yuri_T написав:если в штатах ставка по 30-ти леткам 1,3% - доверия к ним больше, что бы ни говорил подольский прапор-алкаш в затёртых трениках.
кому-то мало, мне достаточно.
выиграют только те, кто останутся в кеше.
если, конечно, не случится глобальный шухер и цивилизация рухнет до уровня общинного строя.

Кажись цього разу криза не перевиробництва, а навпаки, недо..
Так як інтеграційні ланки та логістика пошкоджені впливом віруса.
Товарів менше, грошей дофіга, тобто світить інфляція.
Хоча, думаю, тре рахувати не тільки кількість грошей у світі, а і вплив вірусу/кризи на банківський мультиплікатор, та швидкість обігу грошей.

Если коронавирус унесет в Мир инной больше четверти населения Земли - то да, будет кризис недопроизводства. На момент , пока, Все симптомы перепроизводства наблюдаем.
vladus17
 
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