Додано: Нед 08 бер, 2020 10:18

К вопросу движения товаров, услуг и тд.



Премьер Италии подписал декрет, ограничивающий передвижение на севере и в центре страны. Он затрагивает Ломбардию, Эмилию-Романью, Марке, Пьемонт, Венето (включая Венецию), Милан.



Въезд и выезд с данных территорий будет возможен только в исключительных случаях, например, по медицинским показаниям.



Готовьтесь, у нас тоже будет.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.