vladus17 написав:Если коронавирус унесет в Мир инной больше четверти населения Земли - то да, будет кризис недопроизводства
Кількість споживачів зменшиться( при чому у всіх епідеміях в переважній більшості помирали малі і слабкі, тобто чим працездатніший - тим більше шансів вижити) - а криза недовиробництва... Це звідки така логіка?
vladus17 написав:Если коронавирус унесет в Мир инной больше четверти населения Земли - то да, будет кризис недопроизводства
Кількість споживачів зменшиться( при чому у всіх епідеміях в переважній більшості помирали малі і слабкі, тобто чим працездатніший - тим більше шансів вижити) - а криза недовиробництва... Це звідки така логіка?
Ну пока зараженых не так уж много, все работают, товар производится. А если эпидемия разразится - то просто банально люди перестанут ходить на работу и производить. Тогда и будет дифецит товара. Я так мыслю. Но так как на носу потепление (особенно в Китае и Италии), то я думаю этот сценарий мало вероятен. Склоняюсь к перепроизводственному варианту кризиса.
Yuri_T написав:если в штатах ставка по 30-ти леткам 1,3% - доверия к ним больше, что бы ни говорил подольский прапор-алкаш в затёртых трениках. кому-то мало, мне достаточно. выиграют только те, кто останутся в кеше. если, конечно, не случится глобальный шухер и цивилизация рухнет до уровня общинного строя.
Кажись цього разу криза не перевиробництва, а навпаки, недо.. Так як інтеграційні ланки та логістика пошкоджені впливом віруса. Товарів менше, грошей дофіга, тобто світить інфляція. Хоча, думаю, тре рахувати не тільки кількість грошей у світі, а і вплив вірусу/кризи на банківський мультиплікатор, та швидкість обігу грошей.
Если коронавирус унесет в Мир инной больше четверти населения Земли - то да, будет кризис недопроизводства. На момент , пока, Все симптомы перепроизводства наблюдаем.
Что повлечь НЕДОпроизводство, это должен быть очень своеобразный вирус,который косит людей с руками и образованием, а дармоедов не трогает.
vladus17 написав:Но так как на носу потепление (особенно в Китае и Италии), то я думаю этот сценарий мало вероятен. Склоняюсь к перепроизводственному варианту кризиса.
Это хорошая версия, но она разбивается о то, что и в прибрежных районах Китая, и в Италии зимы в нашем понимании особо и не бывает.
И как этот ваш довод разбивает мою теорию? Пусть зимы там не бывает. Но как только значительно потеплеет (я говорю за +15 и выши) то и вирусный сезон закончится. Эпидемия пройдет. Все заработает как прежде.
vladus17 написав:Но так как на носу потепление (особенно в Китае и Италии), то я думаю этот сценарий мало вероятен. Склоняюсь к перепроизводственному варианту кризиса.
Это хорошая версия, но она разбивается о то, что и в прибрежных районах Китая, и в Италии зимы в нашем понимании особо и не бывает.
И как этот ваш довод разбивает мою теорию? Пусть зимы там не бывает. Но как только значительно потеплеет (я говорю за +15 и выши) то и вирусный сезон закончится. Эпидемия пройдет. Все заработает как прежде.
в том же Римини такая температура была весь февраль. А сейчас ещё теплее. Что не помешало Италии включить этот регион в список карантинных.