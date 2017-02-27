RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41044105410641074108>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 344
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
17%
57
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:50

  vladus17 написав:Если коронавирус унесет в Мир инной больше четверти населения Земли - то да, будет кризис недопроизводства
Кількість споживачів зменшиться( при чому у всіх епідеміях в переважній більшості помирали малі і слабкі, тобто чим працездатніший - тим більше шансів вижити) - а криза недовиробництва...
Це звідки така логіка?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22274
З нами з: 15.01.09
Подякував: 162 раз.
Подякували: 2270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:57

  budivelnik написав:
  vladus17 написав:Если коронавирус унесет в Мир инной больше четверти населения Земли - то да, будет кризис недопроизводства
Кількість споживачів зменшиться( при чому у всіх епідеміях в переважній більшості помирали малі і слабкі, тобто чим працездатніший - тим більше шансів вижити) - а криза недовиробництва...
Це звідки така логіка?

Ну пока зараженых не так уж много, все работают, товар производится. А если эпидемия разразится - то просто банально люди перестанут ходить на работу и производить. Тогда и будет дифецит товара. Я так мыслю.
Но так как на носу потепление (особенно в Китае и Италии), то я думаю этот сценарий мало вероятен.
Склоняюсь к перепроизводственному варианту кризиса.
vladus17
 
Повідомлень: 1344
З нами з: 21.03.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:00

  vladus17 написав:
  flyman написав:
  Yuri_T написав:если в штатах ставка по 30-ти леткам 1,3% - доверия к ним больше, что бы ни говорил подольский прапор-алкаш в затёртых трениках.
кому-то мало, мне достаточно.
выиграют только те, кто останутся в кеше.
если, конечно, не случится глобальный шухер и цивилизация рухнет до уровня общинного строя.

Кажись цього разу криза не перевиробництва, а навпаки, недо..
Так як інтеграційні ланки та логістика пошкоджені впливом віруса.
Товарів менше, грошей дофіга, тобто світить інфляція.
Хоча, думаю, тре рахувати не тільки кількість грошей у світі, а і вплив вірусу/кризи на банківський мультиплікатор, та швидкість обігу грошей.

Если коронавирус унесет в Мир инной больше четверти населения Земли - то да, будет кризис недопроизводства. На момент , пока, Все симптомы перепроизводства наблюдаем.

Что повлечь НЕДОпроизводство, это должен быть очень своеобразный вирус,который косит людей с руками и образованием, а дармоедов не трогает.
juristkostya
 
Повідомлень: 2504
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:03

  vladus17 написав:Но так как на носу потепление (особенно в Китае и Италии), то я думаю этот сценарий мало вероятен.
Склоняюсь к перепроизводственному варианту кризиса.

Это хорошая версия, но она разбивается о то, что и в прибрежных районах Китая, и в Италии зимы в нашем понимании особо и не бывает.
juristkostya
 
Повідомлень: 2504
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:09

  juristkostya написав:
  vladus17 написав:Но так как на носу потепление (особенно в Китае и Италии), то я думаю этот сценарий мало вероятен.
Склоняюсь к перепроизводственному варианту кризиса.

Это хорошая версия, но она разбивается о то, что и в прибрежных районах Китая, и в Италии зимы в нашем понимании особо и не бывает.

И как этот ваш довод разбивает мою теорию?
Пусть зимы там не бывает. Но как только значительно потеплеет (я говорю за +15 и выши) то и вирусный сезон закончится. Эпидемия пройдет. Все заработает как прежде.
vladus17
 
Повідомлень: 1344
З нами з: 21.03.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vladus17 написав:Епидемия пройдет как только потеплеет (+10-15С)
На лето курс 22-23. Поэтому все кризисы переносятся как миниму к Осени.


Похоже особой связи вируса с температурой нет.
В Австралии тепло, в Сингапуре, Эмиратах жара, и болеют.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15579
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3995 раз.
Подякували: 6194 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:11

  Вкладчик1234 написав:Все уже прочитали, про увеличение арабами добычи нефти?

Деревянный вниз, гривна - за ним

Зображення
UA
 
Повідомлень: 4756
З нами з: 19.07.08
Подякував: 578 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

К вопросу движения товаров, услуг и тд.

Премьер Италии подписал декрет, ограничивающий передвижение на севере и в центре страны. Он затрагивает Ломбардию, Эмилию-Романью, Марке, Пьемонт, Венето (включая Венецию), Милан.

Въезд и выезд с данных территорий будет возможен только в исключительных случаях, например, по медицинским показаниям.

Готовьтесь, у нас тоже будет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15579
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3995 раз.
Подякували: 6194 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:21

  vladus17 написав:Епидемия пройдет как только потеплеет (+10-15С)
На лето курс 22-23. Поэтому все кризисы переносятся как миниму к Осени.

колдуй баба, колдуй дед, колдуй депочеловек :mrgreen:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2233
З нами з: 26.06.11
Подякував: 36 раз.
Подякували: 736 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:31

  vladus17 написав:
  juristkostya написав:
  vladus17 написав:Но так как на носу потепление (особенно в Китае и Италии), то я думаю этот сценарий мало вероятен.
Склоняюсь к перепроизводственному варианту кризиса.

Это хорошая версия, но она разбивается о то, что и в прибрежных районах Китая, и в Италии зимы в нашем понимании особо и не бывает.

И как этот ваш довод разбивает мою теорию?
Пусть зимы там не бывает. Но как только значительно потеплеет (я говорю за +15 и выши) то и вирусный сезон закончится. Эпидемия пройдет. Все заработает как прежде.
в том же Римини такая температура была весь февраль. А сейчас ещё теплее.
Что не помешало Италии включить этот регион в список карантинных.
juristkostya
 
Повідомлень: 2504
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 41044105410641074108>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya, kluychkooleg, Slx, user412 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1696, 1697, 1698
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16971 2135237
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 бер, 2020 22:28
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 681, 682, 683
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6824 1521278
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 17:14
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1263
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16345)
08.03.2020 11:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.