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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4105410641074108>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 344
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
17%
57
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:32

Україна рекордно подвоїла імпорт овочів

Головними імпортними позиціями овочів були тепличні томати, цибуля і солодкий перець

Лідерство серед постачальників овочів в Україну традиційно продовжувала утримувати Туреччина, на яку припало близько 41% всього імпорту. Про це пише east-fruit.

«В Україні останнім часом відзначається негативну динаміку імпорту овочів і картоплі. У 2019 році загальний імпорт овочів в Україну вперше перевищив позначку в $200 млн і досяг $212 млн. Це рівно в два рази більше, ніж загальний імпорт овочів в 2018 році і на 21% більше попереднього рекорду, зафіксованого в 2013 році», – повідомляють аналітики ринку.

Зазначимо, що головними імпортними позиціями овочів для України в 2019 році були тепличні томати, цибуля і солодкий перець. На томати довелося більше третини всієї вартості імпорту, на цибулю – 11% і на перець – 10%. Також великими імпортними позиціями були огірок, картопля, сушені овочі, капуста та часник.

«Головний приріст імпорту спостерігався по цибулі – в 4,3 рази, по картоплі – в 2,3 рази і по насінню картоплі – в 2,8 рази. У той же самий час більш ніж на чверть знизився імпорт в Україну свіжих томатів, на 19% – імпорт перцю, на 18% – імпорт огірка, на 39% – імпорт часнику. Правда, тут мова йде про динаміку імпорту в вартісних, а не абсолютних показниках», – додають спеціалісти.

Слід зазначити, що лідерство серед постачальників овочів в Україну традиційно продовжувала утримувати Туреччина, на яку припало близько 41% всього імпорту.

Також приблизно по 11% імпорту забезпечували три країни: Нідерланди, Іспанія та Польща. По 4% всіх овочів поставили Китай і Ізраїль. У десятку лідерів поставок увійшли також Єгипет, Німеччина, Індія та Грузія.
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:35

  jump написав:Головними імпортними позиціями овочів були тепличні томати, цибуля і солодкий перець

Лідерство серед постачальників овочів в Україну традиційно продовжувала утримувати Туреччина, на яку припало близько 41% всього імпорту. Про це пише east-fruit.

«В Україні останнім часом відзначається негативну динаміку імпорту овочів і картоплі. У 2019 році загальний імпорт овочів в Україну вперше перевищив позначку в $200 млн і досяг $212 млн. Це рівно в два рази більше, ніж загальний імпорт овочів в 2018 році і на 21% більше попереднього рекорду, зафіксованого в 2013 році», – повідомляють аналітики ринку.

Зазначимо, що головними імпортними позиціями овочів для України в 2019 році були тепличні томати, цибуля і солодкий перець. На томати довелося більше третини всієї вартості імпорту, на цибулю – 11% і на перець – 10%. Також великими імпортними позиціями були огірок, картопля, сушені овочі, капуста та часник.

«Головний приріст імпорту спостерігався по цибулі – в 4,3 рази, по картоплі – в 2,3 рази і по насінню картоплі – в 2,8 рази. У той же самий час більш ніж на чверть знизився імпорт в Україну свіжих томатів, на 19% – імпорт перцю, на 18% – імпорт огірка, на 39% – імпорт часнику. Правда, тут мова йде про динаміку імпорту в вартісних, а не абсолютних показниках», – додають спеціалісти.

Слід зазначити, що лідерство серед постачальників овочів в Україну традиційно продовжувала утримувати Туреччина, на яку припало близько 41% всього імпорту.

Також приблизно по 11% імпорту забезпечували три країни: Нідерланди, Іспанія та Польща. По 4% всіх овочів поставили Китай і Ізраїль. У десятку лідерів поставок увійшли також Єгипет, Німеччина, Індія та Грузія.

"Аграрная супердержава" - говорили они, "лучшие чернозёмы в мире" - говорили они :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:38

  Вкладчик1234 написав:"Аграрная супердержава" - говорили они, "лучшие чернозёмы в мире" - говорили они :)

Именно так. Именно черноземы позволяют нам без особых инвестиций и на пещерном (с сравнении с той же Голландией) технологическом уровне заваливать весь мир подсолнечным маслом и пшеницей. Рентабельность которых намного выше, чем у помидоров и картошки.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:44

Трошки по уряду
1 Заповнені всі вакансії де головне правильно ВИТРАТИТИ заплановане
2 Не заповнені вакансії, де потрібно забезпечити НАПОВНЕННЯ.

Класичний комунізмо/соціалізм
Теорія чітко розроблена як ділити , і зовсім не ясно хто заробить.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:44

  serkondr написав:Снимал вновь пришедшую гривню в банкомате Укрсиба - все 100 тысяч абсолютно новенькими 500-ками, прямо со станка.


Как у Вас это получается ?
Мне больше 8000 грн. в сутки не выдает банкомат с зарплатной карты.
Пишет, что лимит на снятие .
Может другую карту открыть? Подскажите пожалуйста.
Бывают случаи собираю , собираю ... гривну хочу купить зеленый а тут "бац" и больше 8000 грн. в сутки не могу снять.
Как поступать ?


Это как спросить, почему Вы зарабатываете 100 тысяч, а у меня больше 8 тысяч никак не получается? :)
Банки разные, карты разные.
В Укрсибе у меня какой-то крутой зарплатный пакет. Когда-то были две карты с лимитом по 25 тыс в день, потом две по 50, сейчас одна.
Вам про лимиты правильно написали, но вот именно в Укрсибе не уверен, что их можно поменять.
А с дебетовой карты КОКО вчера снял 140 тысяч, просто подвинул лимит через приложение в смартфоне.
Причем снимал в чужих банках - по 1, 2, 4 тысячи потому, что зоны самообслуживания в Форварде закрыты до 1 апреля в нерабочее время.
Очень геморно было, но зато выяснил какие банки сколько дают по чужим картам и какими порциями.
Авось когда-то пригодится.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:56

  freeze написав:
vladus17 написав:Епидемия пройдет как только потеплеет (+10-15С)
На лето курс 22-23. Поэтому все кризисы переносятся как миниму к Осени.
Похоже особой связи вируса с температурой нет.
В Австралии тепло, в Сингапуре, Эмиратах жара, и болеют.
Дело не в тепле, а в солнечном сиянии - ультрафиолет убивает вирус. В Италии, Иране, Корее и Китае в марте прохладно и влажно - это хорошо для вируса. Но вот придет апрель, станет ещё больше солнца... Посмотрим/))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Готовьтесь, у нас тоже будет.


Мешканці 10 міст на карантині, скасовані заняття в школах, університетах, міжнародні події — і як ніколи вільна від туристів Венеція. Італія вже майже два тижні живе в умовах епідемії коронавірусу. Спалах на Апеннінах — найпотужніший в Європі, а у світі більше людей на новий недуг захворіло лише в Китаї, Південній Кореї та Ірані. Випадки коронавірусу зафіксовані майже в усіх регіонах Італії. Катерина Саділова, яка мешкає в епіцентрі спалаху, регіоні Ломбардія, розповідає hromadske, як це — жити в охопленій коронавірусом Італії.
https://hromadske.ua/posts/italiya-zhit ... ronavirusu
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:57

budivelnik Будь ласка, поділіться своїми роздумами про курс гривні на середньострокову перспективу...дякую :)
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:00

  Pupsik написав:budivelnik Будь ласка, поділіться своїми роздумами про курс гривні на середньострокову перспективу...дякую :)
Для мене все що +/-10% - це боковик (практично не працюю з доларом, а вартість тих пару тисяч які йдуть на відпочинок - при плюс/мінус дві гривні - погоди не роблять)
Тому - боковик на 25.00-26.00
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:04

  vladus17 написав:
  juristkostya написав:
  vladus17 написав:Но так как на носу потепление (особенно в Китае и Италии), то я думаю этот сценарий мало вероятен.
Склоняюсь к перепроизводственному варианту кризиса.

Это хорошая версия, но она разбивается о то, что и в прибрежных районах Китая, и в Италии зимы в нашем понимании особо и не бывает.

И как этот ваш довод разбивает мою теорию?
Пусть зимы там не бывает. Но как только значительно потеплеет (я говорю за +15 и выши) то и вирусный сезон закончится. Эпидемия пройдет. Все заработает как прежде.

Посмотрите лучше на карту распространения вируса. Ему пофиг какая температура на улице. Его уже полно в Австралии, где была жара, его полно в Таиланде и в Сингапуре. Он уже появился даже в Африке.
Востаннє редагувалось player в Нед 08 бер, 2020 11:06, всього редагувалось 1 раз.
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