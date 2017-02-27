jump написав:

Головними імпортними позиціями овочів були тепличні томати, цибуля і солодкий перецьЛідерство серед постачальників овочів в Україну традиційно продовжувала утримувати Туреччина, на яку припало близько 41% всього імпорту. Про це пише east-fruit.«В Україні останнім часом відзначається негативну динаміку імпорту овочів і картоплі. У 2019 році загальний імпорт овочів в Україну вперше перевищив позначку в $200 млн і досяг $212 млн. Це рівно в два рази більше, ніж загальний імпорт овочів в 2018 році і на 21% більше попереднього рекорду, зафіксованого в 2013 році», – повідомляють аналітики ринку.Зазначимо, що головними імпортними позиціями овочів для України в 2019 році були тепличні томати, цибуля і солодкий перець. На томати довелося більше третини всієї вартості імпорту, на цибулю – 11% і на перець – 10%. Також великими імпортними позиціями були огірок, картопля, сушені овочі, капуста та часник.«Головний приріст імпорту спостерігався по цибулі – в 4,3 рази, по картоплі – в 2,3 рази і по насінню картоплі – в 2,8 рази. У той же самий час більш ніж на чверть знизився імпорт в Україну свіжих томатів, на 19% – імпорт перцю, на 18% – імпорт огірка, на 39% – імпорт часнику. Правда, тут мова йде про динаміку імпорту в вартісних, а не абсолютних показниках», – додають спеціалісти.Слід зазначити, що лідерство серед постачальників овочів в Україну традиційно продовжувала утримувати Туреччина, на яку припало близько 41% всього імпорту.Також приблизно по 11% імпорту забезпечували три країни: Нідерланди, Іспанія та Польща. По 4% всіх овочів поставили Китай і Ізраїль. У десятку лідерів поставок увійшли також Єгипет, Німеччина, Індія та Грузія.