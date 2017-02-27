Вкладчик1234 написав:"Аграрная супердержава" - говорили они, "лучшие чернозёмы в мире" - говорили они
Именно так. Именно черноземы позволяют нам без особых инвестиций и на пещерном (с сравнении с той же Голландией) технологическом уровне заваливать весь мир подсолнечным маслом и пшеницей. Рентабельность которых намного выше, чем у помидоров и картошки.
serkondr написав:Снимал вновь пришедшую гривню в банкомате Укрсиба - все 100 тысяч абсолютно новенькими 500-ками, прямо со станка.
Как у Вас это получается ? Мне больше 8000 грн. в сутки не выдает банкомат с зарплатной карты. Пишет, что лимит на снятие . Может другую карту открыть? Подскажите пожалуйста. Бывают случаи собираю , собираю ... гривну хочу купить зеленый а тут "бац" и больше 8000 грн. в сутки не могу снять. Как поступать ?
Это как спросить, почему Вы зарабатываете 100 тысяч, а у меня больше 8 тысяч никак не получается? Банки разные, карты разные. В Укрсибе у меня какой-то крутой зарплатный пакет. Когда-то были две карты с лимитом по 25 тыс в день, потом две по 50, сейчас одна. Вам про лимиты правильно написали, но вот именно в Укрсибе не уверен, что их можно поменять. А с дебетовой карты КОКО вчера снял 140 тысяч, просто подвинул лимит через приложение в смартфоне. Причем снимал в чужих банках - по 1, 2, 4 тысячи потому, что зоны самообслуживания в Форварде закрыты до 1 апреля в нерабочее время. Очень геморно было, но зато выяснил какие банки сколько дают по чужим картам и какими порциями. Авось когда-то пригодится.
vladus17 написав:Епидемия пройдет как только потеплеет (+10-15С) На лето курс 22-23. Поэтому все кризисы переносятся как миниму к Осени.
Похоже особой связи вируса с температурой нет. В Австралии тепло, в Сингапуре, Эмиратах жара, и болеют.
Дело не в тепле, а в солнечном сиянии - ультрафиолет убивает вирус. В Италии, Иране, Корее и Китае в марте прохладно и влажно - это хорошо для вируса. Но вот придет апрель, станет ещё больше солнца... Посмотрим/))
Мешканці 10 міст на карантині, скасовані заняття в школах, університетах, міжнародні події — і як ніколи вільна від туристів Венеція. Італія вже майже два тижні живе в умовах епідемії коронавірусу. Спалах на Апеннінах — найпотужніший в Європі, а у світі більше людей на новий недуг захворіло лише в Китаї, Південній Кореї та Ірані. Випадки коронавірусу зафіксовані майже в усіх регіонах Італії. Катерина Саділова, яка мешкає в епіцентрі спалаху, регіоні Ломбардія, розповідає hromadske, як це — жити в охопленій коронавірусом Італії. https://hromadske.ua/posts/italiya-zhit ... ronavirusu
vladus17 написав:Но так как на носу потепление (особенно в Китае и Италии), то я думаю этот сценарий мало вероятен. Склоняюсь к перепроизводственному варианту кризиса.
Это хорошая версия, но она разбивается о то, что и в прибрежных районах Китая, и в Италии зимы в нашем понимании особо и не бывает.
И как этот ваш довод разбивает мою теорию? Пусть зимы там не бывает. Но как только значительно потеплеет (я говорю за +15 и выши) то и вирусный сезон закончится. Эпидемия пройдет. Все заработает как прежде.
Посмотрите лучше на карту распространения вируса. Ему пофиг какая температура на улице. Его уже полно в Австралии, где была жара, его полно в Таиланде и в Сингапуре. Он уже появился даже в Африке.
Востаннє редагувалось player в Нед 08 бер, 2020 11:06, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:Головними імпортними позиціями овочів були тепличні томати, цибуля і солодкий перець
Лідерство серед постачальників овочів в Україну традиційно продовжувала утримувати Туреччина, на яку припало близько 41% всього імпорту. Про це пише east-fruit.
«В Україні останнім часом відзначається негативну динаміку імпорту овочів і картоплі. У 2019 році загальний імпорт овочів в Україну вперше перевищив позначку в $200 млн і досяг $212 млн. Це рівно в два рази більше, ніж загальний імпорт овочів в 2018 році і на 21% більше попереднього рекорду, зафіксованого в 2013 році», – повідомляють аналітики ринку.
Зазначимо, що головними імпортними позиціями овочів для України в 2019 році були тепличні томати, цибуля і солодкий перець. На томати довелося більше третини всієї вартості імпорту, на цибулю – 11% і на перець – 10%. Також великими імпортними позиціями були огірок, картопля, сушені овочі, капуста та часник.
«Головний приріст імпорту спостерігався по цибулі – в 4,3 рази, по картоплі – в 2,3 рази і по насінню картоплі – в 2,8 рази. У той же самий час більш ніж на чверть знизився імпорт в Україну свіжих томатів, на 19% – імпорт перцю, на 18% – імпорт огірка, на 39% – імпорт часнику. Правда, тут мова йде про динаміку імпорту в вартісних, а не абсолютних показниках», – додають спеціалісти.
Слід зазначити, що лідерство серед постачальників овочів в Україну традиційно продовжувала утримувати Туреччина, на яку припало близько 41% всього імпорту.
Також приблизно по 11% імпорту забезпечували три країни: Нідерланди, Іспанія та Польща. По 4% всіх овочів поставили Китай і Ізраїль. У десятку лідерів поставок увійшли також Єгипет, Німеччина, Індія та Грузія.
"Аграрная супердержава" - говорили они, "лучшие чернозёмы в мире" - говорили они
asti написав:Дело не в тепле, а в солнечном сиянии - ультрафиолет убивает вирус. В Италии, Иране, Корее и Китае в марте прохладно и влажно - это хорошо для вируса. Но вот придет апрель, станет ещё больше солнца... Посмотрим/))