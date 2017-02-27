Ну такой себе боковик Пока был 24,5 - 25.
Одна гривня - уже хорошо для долларо-держателей.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 бер, 2020 11:08
Ну такой себе боковик Пока был 24,5 - 25.
Одна гривня - уже хорошо для долларо-держателей.
Додано: Нед 08 бер, 2020 11:09
Пока самый лучший экспортный товар у нас был - ОВГЗ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 08 бер, 2020 11:17
Додано: Нед 08 бер, 2020 11:18
динамика вируса в Италии:
Додано: Нед 08 бер, 2020 11:20
Додано: Нед 08 бер, 2020 11:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так і є. В турецьких теплицях взимку +25° і конкурувати у вирощуванні овочів немає сенсу))
Україна стала найбільшим експортером соняшникової олії в світі.
Україна за результатами 2019 року обіймає перше місце в світі з експорту соняшникової олії і шроту. Загальна сума експорту склала $4,3 млрд і $ 975 млн відповідно, повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.
Крім того, Україна - друга в світі за експортом ріпаку - $1,3 млрд, за рік приріст склав 27%.
Експорт кукурудзи зріс на 49% і досяг $5,2 млрд, ячменю - на 4% до $710 млн, жита - на 75% до $3,9 млн, пшениці - на 22% до $3,7 млрд, сої - на 16% до $1,2 млрд.
Додано: Нед 08 бер, 2020 11:28
Який шлях?
Вам Зеленский наступил на ... доходы? Ахметов или Коломойский сдали территории Украины агрессору? Новый премьер запустил из Италии коронавирус вместе с гастребайтером? Это просто смешно что иногда делают шоколадные конфетки с трезвым и критически ко всему относящемуся человеком.
Что касается дыр в бюджете, то они легко закрываются денежной эмиссией (без продаж всяких там ОВГЗ), сокращением расходной части бюджета за счет уменьшения размеров премий зажравшимся чиновникам и бюджетникам. Вам ли этого не знать?
Рост экономики начинается вообще-то с поиском возможностей для сокращения постоянных затрат бизнеса (на коммуналку, налоги, зарплату администрации, энергоносители и т.п.)
А здесь как раз есть резервы. И не этим стратегически архиважным вопросом разве команда президента занималась?
Что касается человеческих ресурсов, то потребности для бизнеса в них сокращаются по причине неизбежного технологического прогресса. Лучший пример - сельское хозяйство. Машины не создают предпринимателю столько проблем как это делают человеческие ресурсы, а работают стабильнее и производительнее. Это мировой тренд и экономика Украины следует ему.
Додано: Нед 08 бер, 2020 11:34
1 Я як бізнесмен знаю правило
Зекономити більше ніж є - не можна, в той час коли заробити більше ніж є - можна.
2 А скільки всього отримують 0,2 млн чистих чиновників( ми ж не будемо скорочувати зарплати/премії вчителям, лікарям, армії )
Я думаю що максимум в рік на чиновників усіх рівнів йде не більше 1% від ВВП
Ну скоротите ви зарплати /премії в 2 рази... і на виході що отримаєте
Ви вже не можете набрати міністрів-камікадзе...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 08 бер, 2020 11:35
Додано: Нед 08 бер, 2020 11:36
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