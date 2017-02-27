Додано: Нед 08 бер, 2020 11:28

orest написав: Щодо дири в бюджеті, яку багато хто згадує. Її можна закрити курсом, піднявши надходження з митниці. Але ж можна таки перекрити контрабас і підняти надходження. А за одно, і додати до ціни польського молока і італійського вина з французьким сиром, захистивши нацвиробника. Також, можна трансфертне ціноутворення перевіряти і штрафувати не вибірково а і для дтеків всіляких також...

Але ж ми знаємо, який шлях виберуть ШмиЗелі-труфальдіни ахметок-коломойш... Щодо дири в бюджеті, яку багато хто згадує. Її можна закрити курсом, піднявши надходження з митниці. Але ж можна таки перекрити контрабас і підняти надходження. А за одно, і додати до ціни польського молока і італійського вина з французьким сиром, захистивши нацвиробника. Також, можна трансфертне ціноутворення перевіряти і штрафувати не вибірково а і для дтеків всіляких також...Але ж ми знаємо, який шлях виберуть ШмиЗелі-труфальдіни ахметок-коломойш...

Який шлях?Вам Зеленский наступил на ... доходы? Ахметов или Коломойский сдали территории Украины агрессору? Новый премьер запустил из Италии коронавирус вместе с гастребайтером? Это просто смешно что иногда делают шоколадные конфетки с трезвым и критически ко всему относящемуся человеком.Что касается дыр в бюджете, то они легко закрываются денежной эмиссией (без продаж всяких там ОВГЗ), сокращением расходной части бюджета за счет уменьшения размеров премий зажравшимся чиновникам и бюджетникам. Вам ли этого не знать?Рост экономики начинается вообще-то с поиском возможностей для сокращения постоянных затрат бизнеса (на коммуналку, налоги, зарплату администрации, энергоносители и т.п.)А здесь как раз есть резервы. И не этим стратегически архиважным вопросом разве команда президента занималась?Что касается человеческих ресурсов, то потребности для бизнеса в них сокращаются по причине неизбежного технологического прогресса. Лучший пример - сельское хозяйство. Машины не создают предпринимателю столько проблем как это делают человеческие ресурсы, а работают стабильнее и производительнее. Это мировой тренд и экономика Украины следует ему.