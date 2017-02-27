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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 410641074108410941104111>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 346
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
12%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
65
Всього голосів : 346
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:08

  budivelnik написав:Для мене все що +/-10% - це боковик (практично не працюю з доларом, а вартість тих пару тисяч які йдуть на відпочинок - при плюс/мінус дві гривні - погоди не роблять)
Тому - боковик на 25.00-26.00


Ну такой себе боковик :) Пока был 24,5 - 25.
Одна гривня - уже хорошо для долларо-держателей.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:09

  vovan_prm написав:Мировая торговля
Не... не слышали

Пока самый лучший экспортный товар у нас был - ОВГЗ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:17

  Вкладчик1234 написав:
  vovan_prm написав:Мировая торговля
Не... не слышали

Пока самый лучший экспортный товар у нас был - ОВГЗ


И заробитчане
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:18

  freeze написав:К вопросу движения товаров, услуг и тд.

Премьер Италии подписал декрет, ограничивающий передвижение на севере и в центре страны. Он затрагивает Ломбардию, Эмилию-Романью, Марке, Пьемонт, Венето (включая Венецию), Милан.

Въезд и выезд с данных территорий будет возможен только в исключительных случаях, например, по медицинским показаниям.

Готовьтесь, у нас тоже будет.

динамика вируса в Италии:
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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:20

  zРадио написав:
  Вкладчик1234 написав:
  vovan_prm написав:Мировая торговля
Не... не слышали

Пока самый лучший экспортный товар у нас был - ОВГЗ


И заробитчане

Зерно, окатыши, руда, масло подсолнечное и рапсовое.
Всё дешёвое сырьё вообщем.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вкладчик1234 написав:
"Аграрная супердержава" - говорили они, "лучшие чернозёмы в мире" - говорили они :)

Так і є. В турецьких теплицях взимку +25° і конкурувати у вирощуванні овочів немає сенсу))

Україна стала найбільшим експортером соняшникової олії в світі.

Україна за результатами 2019 року обіймає перше місце в світі з експорту соняшникової олії і шроту. Загальна сума експорту склала $4,3 млрд і $ 975 млн відповідно, повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

Крім того, Україна - друга в світі за експортом ріпаку - $1,3 млрд, за рік приріст склав 27%.
Експорт кукурудзи зріс на 49% і досяг $5,2 млрд, ячменю - на 4% до $710 млн, жита - на 75% до $3,9 млн, пшениці - на 22% до $3,7 млрд, сої - на 16% до $1,2 млрд.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:28

  orest написав:Щодо дири в бюджеті, яку багато хто згадує. Її можна закрити курсом, піднявши надходження з митниці. Але ж можна таки перекрити контрабас і підняти надходження. А за одно, і додати до ціни польського молока і італійського вина з французьким сиром, захистивши нацвиробника. Також, можна трансфертне ціноутворення перевіряти і штрафувати не вибірково а і для дтеків всіляких також...
Але ж ми знаємо, який шлях виберуть ШмиЗелі-труфальдіни ахметок-коломойш...


Який шлях? :mrgreen:

Вам Зеленский наступил на ... доходы? Ахметов или Коломойский сдали территории Украины агрессору? Новый премьер запустил из Италии коронавирус вместе с гастребайтером? Это просто смешно что иногда делают шоколадные конфетки с трезвым и критически ко всему относящемуся человеком.

Что касается дыр в бюджете, то они легко закрываются денежной эмиссией (без продаж всяких там ОВГЗ), сокращением расходной части бюджета за счет уменьшения размеров премий зажравшимся чиновникам и бюджетникам. Вам ли этого не знать?

Рост экономики начинается вообще-то с поиском возможностей для сокращения постоянных затрат бизнеса (на коммуналку, налоги, зарплату администрации, энергоносители и т.п.)
А здесь как раз есть резервы. И не этим стратегически архиважным вопросом разве команда президента занималась?

Что касается человеческих ресурсов, то потребности для бизнеса в них сокращаются по причине неизбежного технологического прогресса. Лучший пример - сельское хозяйство. Машины не создают предпринимателю столько проблем как это делают человеческие ресурсы, а работают стабильнее и производительнее. Это мировой тренд и экономика Украины следует ему.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:34

  buratinyo написав:сокращением расходной части бюджета за счет уменьшения размеров премий зажравшимся чиновникам и бюджетникам.
1 Я як бізнесмен знаю правило
Зекономити більше ніж є - не можна, в той час коли заробити більше ніж є - можна.
2 А скільки всього отримують 0,2 млн чистих чиновників( ми ж не будемо скорочувати зарплати/премії вчителям, лікарям, армії )
Я думаю що максимум в рік на чиновників усіх рівнів йде не більше 1% від ВВП
Ну скоротите ви зарплати /премії в 2 рази... і на виході що отримаєте
Ви вже не можете набрати міністрів-камікадзе...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:35

  orest написав:П.С. Спостерігаємо сьогодні за грошима з погашення, це буде якась перша мінімальна адекватна відповідь на болючі питання майбутнього курсу...


Ну, як спостереження? Отримали відповідь? :) +30 копійок на міжбанку при тому, що НБУ продав 115 млн.за сесію?
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:36

  Alex2006 написав:Да-да, вверх, давайте еще один загончик устроим до 10-го числа) Надо еще успеть слиться по хорошему курсу :)

Вы главное когда сольетесь, не забудьте написать: продал по такому-то курсу. Потом вместе посмеемся...
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  #<1 ... 410641074108410941104111>
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