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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41074108410941104111>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 346
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
12%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
65
Всього голосів : 346
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:38

  Xenon написав:Нефть продолжает падать, при том что ОПЕК сократила добычу на 1,5 млн.барелей

Не сократила, а только планировала. Не договорились, Мордор как всегда против.
Востаннє редагувалось Искатель в Нед 08 бер, 2020 11:51, всього редагувалось 1 раз.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Одессе курсы выходного дня 24,55 на 24,75. На 25 копеек ниже межбанка. По ощущениям, 25 - это достаточно сильное сопротивление. Уже трижды подходили, начиная с декабря, и каждый раз падали вниз. Четвертая попытка, однако
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
Волк
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:49

  buratinyo написав:
Что касается дыр в бюджете, то они легко закрываются денежной эмиссией (без продаж всяких там ОВГЗ), сокращением расходной части бюджета за счет уменьшения размеров премий зажравшимся чиновникам и бюджетникам. Вам ли этого не знать?

Рост экономики начинается вообще-то с поиском возможностей для сокращения постоянных затрат бизнеса (на коммуналку, налоги, зарплату администрации, энергоносители и т.п.)
А здесь как раз есть резервы. И не этим стратегически архиважным вопросом разве команда президента занималась?

Что касается человеческих ресурсов, то потребности для бизнеса в них сокращаются по причине неизбежного технологического прогресса. Лучший пример - сельское хозяйство. Машины не создают предпринимателю столько проблем как это делают человеческие ресурсы, а работают стабильнее и производительнее. Это мировой тренд и экономика Украины следует ему.


Давно не встречал столько перлов в одном предложении.

И эти люди запрещают мне ковыряться в носу (с) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:50

  Вкладчик1234 написав:"Аграрная супердержава" - говорили они, "лучшие чернозёмы в мире" - говорили они :)

  vovan_prm написав:Мировая торговля :shock:
Не... не слышали :mrgreen:


Самозабезпечення... Державна продовольча безпека...

Також, мабудь, ніхто не чув :shock: експерти, орденоносці :lol:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:50

  Волк написав:В Одессе курсы выходного дня 24,55 на 24,75. На 25 копеек ниже межбанка. По ощущениям, 25 - это достаточно сильное сопротивление. Уже трижды подходили, начиная с декабря, и каждый раз падали вниз. Четвертая попытка, однако
зато если пробьем, можем полететь до 26 и выше без остановки. И что-то мне подсказывает что так и будет...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:56

  change_pm написав:
  Вкладчик1234 написав:"Аграрная супердержава" - говорили они, "лучшие чернозёмы в мире" - говорили они :)

  vovan_prm написав:Мировая торговля :shock:
Не... не слышали :mrgreen:


Самозабезпечення... Державна продовольча безпека...

Також, мабудь, ніхто не чув :shock: експерти, орденоносці :lol:
заставить агрохолдинги в убыток себе выращивать картошку вместо подсолнечника? А когда начнут разбегаться - подогнать им бесплатные рабочие руки с виде студентов/инженеров/солдат-срочников?
70 лет пытались, кроме повального дефицита харчей ничего не получили.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:02

  juristkostya написав:
  change_pm написав:
  Вкладчик1234 написав:"Аграрная супердержава" - говорили они, "лучшие чернозёмы в мире" - говорили они :)

  vovan_prm написав:Мировая торговля :shock:
Не... не слышали :mrgreen:


Самозабезпечення... Державна продовольча безпека...

Також, мабудь, ніхто не чув :shock: експерти, орденоносці :lol:
заставить агрохолдинги в убыток себе выращивать картошку вместо подсолнечника? А когда начнут разбегаться - подогнать им бесплатные рабочие руки с виде студентов/инженеров/солдат-срочников?
70 лет пытались, кроме повального дефицита харчей ничего не получили.

Так зато самообеспечение и продовольственная безопасность
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:05

мвф нам сказало - отдыхайте. :shock:
значит улетаем после праздников вверх.

Кредит від МВФ для України затримується на місяці - Bloomberg

Через зміну уряду переговори України і Міжнародного валютного фонду щодо нового кредиту можуть затягнутися на місяці.

Про це повідомляє видання Bloomberg. Воно зазначає, що зростання впливу олігархів, зміна уряду Гончарука, який влаштовував інвесторів, і відставка підтримуваного Заходом генерального прокурора Руслана Рябошапки можуть відсунути перспективи отримання Україною кредиту від МВФ у розмірі 5,5 млрд доларів на місяці. На тлі цих перестановок, що викликали спад українських облігацій, новий міністр фінансів Ігор Уманський спробував згладити ситуацію, пообіцявши продовжити співпрацю з МВФ і анонсувавши візит до Вашингтона в найближчі тижні разом з прем’єром Денисом Шмигалем. Поширення коронавірусу може спростити досягнення угоди України з МВФ. Також цьому повинне допомогти, хоч і запізніле, прийняття двох законів – про скасування мораторію на продаж сільгоспугідь і заборону повернення «ПриватБанку». Однак останні кадрові перестановки в уряді Зеленського збільшують ризик провалу реформ, а нова команда зіткнеться з підвищеним скептицизмом з боку ринків.

https://ua.news/ua/kredyt-ot-mvf-dlya-u ... bloomberg/
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:10

  Игорь Алексеевич написав:мвф нам сказало - отдыхайте. :shock:
значит улетаем после праздников вверх.


Як високо залетимо? Звідки візьметься гривня для польоту?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:13

  freeze написав:
vladus17 написав:Епидемия пройдет как только потеплеет (+10-15С)
На лето курс 22-23. Поэтому все кризисы переносятся как миниму к Осени.


Похоже особой связи вируса с температурой нет.
В Австралии тепло, в Сингапуре, Эмиратах жара, и болеют.

Епідемія коронавірусу SARS почалася в листопаді, закінчилася в червні наступного року. Поточний збудник схожий дещо, SARS-2.
Можливо, справа не тільки в температурі, УФ, провітрюваннях, а в кількості мутацій, які зменшать небезпеку віруса.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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