Додано: Нед 08 бер, 2020 12:13

freeze написав: vladus17 написав: Епидемия пройдет как только потеплеет (+10-15С)

На лето курс 22-23. Поэтому все кризисы переносятся как миниму к Осени.



Похоже особой связи вируса с температурой нет.

В Австралии тепло, в Сингапуре, Эмиратах жара, и болеют. Похоже особой связи вируса с температурой нет.

Епідемія коронавірусу SARS почалася в листопаді, закінчилася в червні наступного року. Поточний збудник схожий дещо, SARS-2.

Епідемія коронавірусу SARS почалася в листопаді, закінчилася в червні наступного року. Поточний збудник схожий дещо, SARS-2. Можливо, справа не тільки в температурі, УФ, провітрюваннях, а в кількості мутацій, які зменшать небезпеку віруса.

