В Одессе курсы выходного дня 24,55 на 24,75. На 25 копеек ниже межбанка. По ощущениям, 25 - это достаточно сильное сопротивление. Уже трижды подходили, начиная с декабря, и каждый раз падали вниз. Четвертая попытка, однако
buratinyo написав: Что касается дыр в бюджете, то они легко закрываются денежной эмиссией (без продаж всяких там ОВГЗ), сокращением расходной части бюджета за счет уменьшения размеров премий зажравшимся чиновникам и бюджетникам. Вам ли этого не знать?
Рост экономики начинается вообще-то с поиском возможностей для сокращения постоянных затрат бизнеса (на коммуналку, налоги, зарплату администрации, энергоносители и т.п.) А здесь как раз есть резервы. И не этим стратегически архиважным вопросом разве команда президента занималась?
Что касается человеческих ресурсов, то потребности для бизнеса в них сокращаются по причине неизбежного технологического прогресса. Лучший пример - сельское хозяйство. Машины не создают предпринимателю столько проблем как это делают человеческие ресурсы, а работают стабильнее и производительнее. Это мировой тренд и экономика Украины следует ему.
Давно не встречал столько перлов в одном предложении.
Волк написав:В Одессе курсы выходного дня 24,55 на 24,75. На 25 копеек ниже межбанка. По ощущениям, 25 - это достаточно сильное сопротивление. Уже трижды подходили, начиная с декабря, и каждый раз падали вниз. Четвертая попытка, однако
зато если пробьем, можем полететь до 26 и выше без остановки. И что-то мне подсказывает что так и будет...
Вкладчик1234 написав:"Аграрная супердержава" - говорили они, "лучшие чернозёмы в мире" - говорили они
vovan_prm написав:Мировая торговля Не... не слышали
Самозабезпечення... Державна продовольча безпека...
Також, мабудь, ніхто не чув експерти, орденоносці
заставить агрохолдинги в убыток себе выращивать картошку вместо подсолнечника? А когда начнут разбегаться - подогнать им бесплатные рабочие руки с виде студентов/инженеров/солдат-срочников? 70 лет пытались, кроме повального дефицита харчей ничего не получили.
Вкладчик1234 написав:"Аграрная супердержава" - говорили они, "лучшие чернозёмы в мире" - говорили они
vovan_prm написав:Мировая торговля Не... не слышали
Самозабезпечення... Державна продовольча безпека...
Також, мабудь, ніхто не чув експерти, орденоносці
заставить агрохолдинги в убыток себе выращивать картошку вместо подсолнечника? А когда начнут разбегаться - подогнать им бесплатные рабочие руки с виде студентов/инженеров/солдат-срочников? 70 лет пытались, кроме повального дефицита харчей ничего не получили.
Так зато самообеспечение и продовольственная безопасность
мвф нам сказало - отдыхайте. значит улетаем после праздников вверх.
Кредит від МВФ для України затримується на місяці - Bloomberg
Через зміну уряду переговори України і Міжнародного валютного фонду щодо нового кредиту можуть затягнутися на місяці.
Про це повідомляє видання Bloomberg. Воно зазначає, що зростання впливу олігархів, зміна уряду Гончарука, який влаштовував інвесторів, і відставка підтримуваного Заходом генерального прокурора Руслана Рябошапки можуть відсунути перспективи отримання Україною кредиту від МВФ у розмірі 5,5 млрд доларів на місяці. На тлі цих перестановок, що викликали спад українських облігацій, новий міністр фінансів Ігор Уманський спробував згладити ситуацію, пообіцявши продовжити співпрацю з МВФ і анонсувавши візит до Вашингтона в найближчі тижні разом з прем’єром Денисом Шмигалем. Поширення коронавірусу може спростити досягнення угоди України з МВФ. Також цьому повинне допомогти, хоч і запізніле, прийняття двох законів – про скасування мораторію на продаж сільгоспугідь і заборону повернення «ПриватБанку». Однак останні кадрові перестановки в уряді Зеленського збільшують ризик провалу реформ, а нова команда зіткнеться з підвищеним скептицизмом з боку ринків.
vladus17 написав:Епидемия пройдет как только потеплеет (+10-15С) На лето курс 22-23. Поэтому все кризисы переносятся как миниму к Осени.
Похоже особой связи вируса с температурой нет. В Австралии тепло, в Сингапуре, Эмиратах жара, и болеют.
Епідемія коронавірусу SARS почалася в листопаді, закінчилася в червні наступного року. Поточний збудник схожий дещо, SARS-2. Можливо, справа не тільки в температурі, УФ, провітрюваннях, а в кількості мутацій, які зменшать небезпеку віруса.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell