Додано: Нед 08 бер, 2020 12:16

buratinyo Я пропоную щось змінити, рухатися в сторону цивілізованого світу. А Ви - залишити все як є.

Емісія - це інфляція. Для чого, якщо можна по іншому? Ну і вибори на носі а запуск рукотворної інфляції і девальвації небезпечна гра. Можна не втримати, тим більше, ресурсу для утримання мало.

Діліть бізнес і експорт на великий монопольно-офшорний і решта. А тепер їх долі, степінь оптимізації і економії.

Зп шмизелів це необдумана невдала спроба прикрити ліві доходи. Пересічних дратує, але капля в морі. Ну і інші вже багато і влучно прокоментували.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.