Игорь Алексеевич написав:мвф нам сказало - отдыхайте. значит улетаем после праздников вверх.
Кредит від МВФ для України затримується на місяці - Bloomberg
Через зміну уряду переговори України і Міжнародного валютного фонду щодо нового кредиту можуть затягнутися на місяці.
Про це повідомляє видання Bloomberg. Воно зазначає, що зростання впливу олігархів, зміна уряду Гончарука, який влаштовував інвесторів, і відставка підтримуваного Заходом генерального прокурора Руслана Рябошапки можуть відсунути перспективи отримання Україною кредиту від МВФ у розмірі 5,5 млрд доларів на місяці. На тлі цих перестановок, що викликали спад українських облігацій, новий міністр фінансів Ігор Уманський спробував згладити ситуацію, пообіцявши продовжити співпрацю з МВФ і анонсувавши візит до Вашингтона в найближчі тижні разом з прем’єром Денисом Шмигалем. Поширення коронавірусу може спростити досягнення угоди України з МВФ. Також цьому повинне допомогти, хоч і запізніле, прийняття двох законів – про скасування мораторію на продаж сільгоспугідь і заборону повернення «ПриватБанку». Однак останні кадрові перестановки в уряді Зеленського збільшують ризик провалу реформ, а нова команда зіткнеться з підвищеним скептицизмом з боку ринків.
Вечная песня, хотели бы дали. А придумать в обосновании своего нежелания можно, что угодно. Давали и осенью 1998 года, когда всё шаталось, и осенью 2008 года, когда все еще больше шаталось, и Януковичу давали.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
buratinyo Я пропоную щось змінити, рухатися в сторону цивілізованого світу. А Ви - залишити все як є. Емісія - це інфляція. Для чого, якщо можна по іншому? Ну і вибори на носі а запуск рукотворної інфляції і девальвації небезпечна гра. Можна не втримати, тим більше, ресурсу для утримання мало. Діліть бізнес і експорт на великий монопольно-офшорний і решта. А тепер їх долі, степінь оптимізації і економії. Зп шмизелів це необдумана невдала спроба прикрити ліві доходи. Пересічних дратує, але капля в морі. Ну і інші вже багато і влучно прокоментували.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Самозабезпечення... Державна продовольча безпека...
Також, мабудь, ніхто не чув експерти, орденоносці
заставить агрохолдинги в убыток себе выращивать картошку вместо подсолнечника? А когда начнут разбегаться - подогнать им бесплатные рабочие руки с виде студентов/инженеров/солдат-срочников? 70 лет пытались, кроме повального дефицита харчей ничего не получили.
Так зато самообеспечение и продовольственная безопасность
orest написав:П.С. Спостерігаємо сьогодні за грошима з погашення, це буде якась перша мінімальна адекватна відповідь на болючі питання майбутнього курсу...
Ну, як спостереження? Отримали відповідь? +30 копійок на міжбанку при тому, що НБУ продав 115 млн.за сесію?
Вітаю. Отримав, обдумав і все тут виклав. Навіть допускаю, що в понеділок буде продовження, якщо на МБ вийшли всі 7 млрд. Але девальвація це і інфляція. Крім того, банки зменшують відсотки, сонце ликий дав завдання організувати дешеві кредити бізнесу і іпотеку долярчикам. А як це зробити при стрибку курсу з 24 до 27? А якщо на 27 не втримають? Теперішній премєр і його команда ніби не профани? Вони ж мають трохи розуміти природу і механізм процесів? Чи молодого генія зливають? Не послухав він моєї поради? Змарнував можливості Хорошковського?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Щодо дири в бюджеті, яку багато хто згадує. Її можна закрити курсом, піднявши надходження з митниці. Але ж можна таки перекрити контрабас і підняти надходження. А за одно, і додати до ціни польського молока і італійського вина з французьким сиром, захистивши нацвиробника. Також, можна трансфертне ціноутворення перевіряти і штрафувати не вибірково а і для дтеків всіляких також... Але ж ми знаємо, який шлях виберуть ШмиЗелі-труфальдіни ахметок-коломойш...
Сколько ж можно перекрывать контрабас, который никак не перекрывается сколько существует украинская таможня? Контрабас - это оружие и наркотики. Все остальное - товар. Нужно послушать Саакашвили и сделать в разы меньшие тарифы. Убрать вообще с таможен отделы таможенной стоимости - рассадник коррупции и "контрабаса". И пойдут денежки в бюджет. И постаудитконтроль в помощь дальше.
orest написав:Крім того, банки зменшують відсотки, сонце ликий дав завдання організувати дешеві кредити бізнесу і іпотеку долярчикам. А як це зробити при стрибку курсу з 24 до 27? А якщо на 27 не втримають?
ипотека только в грн. думаю к лету поменяют главу нбу, а там у него будет своя математика и ставочки немного поднимут. скажет лапшу народу - вина во всём из за вируса. такое проходили в 2009г.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 08 бер, 2020 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
orest написав:buratinyo Я пропоную щось змінити, рухатися в сторону цивілізованого світу. А Ви - залишити все як є. Емісія - це інфляція. Для чого, якщо можна по іншому? Ну і вибори на носі а запуск рукотворної інфляції і девальвації небезпечна гра. Можна не втримати, тим більше, ресурсу для утримання мало. Діліть бізнес і експорт на великий монопольно-офшорний і решта. А тепер їх долі, степінь оптимізації і економії. Зп шмизелів це необдумана невдала спроба прикрити ліві доходи. Пересічних дратує, але капля в морі. Ну і інші вже багато і влучно прокоментували.
Слушне зауваження - помітна девальвація голосів Зекоманді, на місцевих виборах, не принесе! - багато Земанів йому довірились і розмістились в гривні на нерозривних депо Потрібно відмітити, що вимальовуються загальні риси майбуття - курс до осені не вище 27; - про іпотеку під 9% потрібно забути; - ракети на ринку нерухомості чекати не варто; - буде помірна емісія гривні в поєднанні з переглядом державного бюджету на поточний рік; - ОВДП все.
Востаннє редагувалось Pupsik в Нед 08 бер, 2020 12:40, всього редагувалось 1 раз.