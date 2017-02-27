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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41084109411041114112>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 346
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
12%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
65
Всього голосів : 346
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:14

  Игорь Алексеевич написав:мвф нам сказало - отдыхайте.
значит улетаем после праздников вверх.

Кредит від МВФ для України затримується на місяці - Bloomberg

Через зміну уряду переговори України і Міжнародного валютного фонду щодо нового кредиту можуть затягнутися на місяці.

Про це повідомляє видання Bloomberg. Воно зазначає, що зростання впливу олігархів, зміна уряду Гончарука, який влаштовував інвесторів, і відставка підтримуваного Заходом генерального прокурора Руслана Рябошапки можуть відсунути перспективи отримання Україною кредиту від МВФ у розмірі 5,5 млрд доларів на місяці. На тлі цих перестановок, що викликали спад українських облігацій, новий міністр фінансів Ігор Уманський спробував згладити ситуацію, пообіцявши продовжити співпрацю з МВФ і анонсувавши візит до Вашингтона в найближчі тижні разом з прем’єром Денисом Шмигалем. Поширення коронавірусу може спростити досягнення угоди України з МВФ. Також цьому повинне допомогти, хоч і запізніле, прийняття двох законів – про скасування мораторію на продаж сільгоспугідь і заборону повернення «ПриватБанку». Однак останні кадрові перестановки в уряді Зеленського збільшують ризик провалу реформ, а нова команда зіткнеться з підвищеним скептицизмом з боку ринків.

https://ua.news/ua/kredyt-ot-mvf-dlya-u ... bloomberg/


Вечная песня, хотели бы дали. А придумать в обосновании своего нежелания можно, что угодно.
Давали и осенью 1998 года, когда всё шаталось, и осенью 2008 года, когда все еще больше шаталось, и Януковичу давали.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:16

buratinyo Я пропоную щось змінити, рухатися в сторону цивілізованого світу. А Ви - залишити все як є.
Емісія - це інфляція. Для чого, якщо можна по іншому? Ну і вибори на носі а запуск рукотворної інфляції і девальвації небезпечна гра. Можна не втримати, тим більше, ресурсу для утримання мало.
Діліть бізнес і експорт на великий монопольно-офшорний і решта. А тепер їх долі, степінь оптимізації і економії.
Зп шмизелів це необдумана невдала спроба прикрити ліві доходи. Пересічних дратує, але капля в морі. Ну і інші вже багато і влучно прокоментували.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:20

  vovan_prm написав:
  juristkostya написав:
  change_pm написав:

Самозабезпечення... Державна продовольча безпека...

Також, мабудь, ніхто не чув :shock: експерти, орденоносці :lol:
заставить агрохолдинги в убыток себе выращивать картошку вместо подсолнечника? А когда начнут разбегаться - подогнать им бесплатные рабочие руки с виде студентов/инженеров/солдат-срочников?
70 лет пытались, кроме повального дефицита харчей ничего не получили.

Так зато самообеспечение и продовольственная безопасность
и 100-процентная занятость, не забывайте.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:20

  Pupsik написав:
  Игорь Алексеевич написав:мвф нам сказало - отдыхайте. :shock:
значит улетаем после праздников вверх.


Як високо залетимо? Звідки візьметься гривня для польоту?


включим станочек пока на минимум и курс сразу 26,5. до осени эта цифра устроит весь бизнес. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:27

  freeze написав:
edvardd написав:В Италии количество заболевших на коронавирус увеличилось на 1200 случаев за одну ночь, до 5883 случаев. :shock:


Макаронники засрали своим вирусом и безалаберностью уже весь мир. Подавляющее большинство первых случаев заражения в большинстве стран это отдохнувшие в Италии.
То же самое было бы , если бы зараженный китаец приехал в Париж или Амстердам. Там же туристов миллионы!
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:28

  Искатель написав:
  orest написав:П.С. Спостерігаємо сьогодні за грошима з погашення, це буде якась перша мінімальна адекватна відповідь на болючі питання майбутнього курсу...


Ну, як спостереження? Отримали відповідь? :) +30 копійок на міжбанку при тому, що НБУ продав 115 млн.за сесію?

Вітаю. Отримав, обдумав і все тут виклав. Навіть допускаю, що в понеділок буде продовження, якщо на МБ вийшли всі 7 млрд.
Але девальвація це і інфляція. Крім того, банки зменшують відсотки, сонце ликий дав завдання організувати дешеві кредити бізнесу і іпотеку долярчикам. А як це зробити при стрибку курсу з 24 до 27? А якщо на 27 не втримають?
Теперішній премєр і його команда ніби не профани? Вони ж мають трохи розуміти природу і механізм процесів?
Чи молодого генія зливають? Не послухав він моєї поради? Змарнував можливості Хорошковського?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:34

  orest написав:Щодо дири в бюджеті, яку багато хто згадує. Її можна закрити курсом, піднявши надходження з митниці. Але ж можна таки перекрити контрабас і підняти надходження. А за одно, і додати до ціни польського молока і італійського вина з французьким сиром, захистивши нацвиробника. Також, можна трансфертне ціноутворення перевіряти і штрафувати не вибірково а і для дтеків всіляких також...
Але ж ми знаємо, який шлях виберуть ШмиЗелі-труфальдіни ахметок-коломойш...

Сколько ж можно перекрывать контрабас, который никак не перекрывается сколько существует украинская таможня? Контрабас - это оружие и наркотики. Все остальное - товар.
Нужно послушать Саакашвили и сделать в разы меньшие тарифы. Убрать вообще с таможен отделы таможенной стоимости - рассадник коррупции и "контрабаса".
И пойдут денежки в бюджет.
И постаудитконтроль в помощь дальше.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:34

Во всем мире стало модным QE (и уже даже выходит из моды)
Может теперь до "реформаторов" дошла инфо о таком "инновационном" методе борьбы с кризисами? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Крім того, банки зменшують відсотки, сонце ликий дав завдання організувати дешеві кредити бізнесу і іпотеку долярчикам. А як це зробити при стрибку курсу з 24 до 27? А якщо на 27 не втримають?


ипотека только в грн. думаю к лету поменяют главу нбу, а там у него будет своя математика и ставочки немного поднимут. скажет лапшу народу - вина во всём из за вируса.
такое проходили в 2009г.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 08 бер, 2020 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:35

  orest написав:buratinyo Я пропоную щось змінити, рухатися в сторону цивілізованого світу. А Ви - залишити все як є.
Емісія - це інфляція. Для чого, якщо можна по іншому? Ну і вибори на носі а запуск рукотворної інфляції і девальвації небезпечна гра. Можна не втримати, тим більше, ресурсу для утримання мало.
Діліть бізнес і експорт на великий монопольно-офшорний і решта. А тепер їх долі, степінь оптимізації і економії.
Зп шмизелів це необдумана невдала спроба прикрити ліві доходи. Пересічних дратує, але капля в морі. Ну і інші вже багато і влучно прокоментували.


Слушне зауваження - помітна девальвація голосів Зекоманді, на місцевих виборах, не принесе! - багато Земанів йому довірились і розмістились в гривні на нерозривних депо :)
Потрібно відмітити, що вимальовуються загальні риси майбуття :)
- курс до осені не вище 27;
- про іпотеку під 9% потрібно забути;
- ракети на ринку нерухомості чекати не варто;
- буде помірна емісія гривні в поєднанні з переглядом державного бюджету на поточний рік;
- ОВДП все.
Востаннє редагувалось Pupsik в Нед 08 бер, 2020 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Слава Україні! /читаю усіх/
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