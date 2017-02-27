Додано: Нед 08 бер, 2020 13:15

холява написав: headshaker написав: orest написав: Пане Orest!



Я, звичайно, розумію, що просили щось оптимістичне, але, вибачайте, теорія заколоту тим менш вірогідна, чим більш глобальною виглядає. Фактично ж маємо те, що через цей клятий вірус сперше китайці вчинили вселенський шухер, а потім й усім іншім (окрім орків) сподобалося. Теоретично можна і змову Трампа з Сі уявити, але питання у вірогідності саме такого сценарію. Здається, що з тим об'ємом інформації, що ми маємо, краще геть не робити ніяких висновків, окрім того, що дає офіційна статистика. А згідно з нею ( https://www.worldometers.info/coronavirus/ ) навіть песимистично підрахований рівень смертності не перевищує 6%.



То ж слідкуємо за цифрами, якщо відпала охота слідкувати за жінками ПанеЯ, звичайно, розумію, що просили щось оптимістичне, але, вибачайте, теорія заколоту тим менш вірогідна, чим більш глобальною виглядає. Фактично ж маємо те, що через цей клятий вірус сперше китайці вчинили вселенський шухер, а потім й усім іншім (окрім орків) сподобалося. Теоретично можна і змову Трампа з Сі уявити, але питання у вірогідності саме такого сценарію. Здається, що з тим об'ємом інформації, що ми маємо, краще геть не робити ніяких висновків, окрім того, що дає офіційна статистика. А згідно з нею () навіть песимистично підрахований рівень смертності не перевищує 6%.То ж слідкуємо за цифрами, якщо відпала охота слідкувати за жінками



Здравствуйте !



Я тоже за своей жинкой слежу , у меня даже и шрам на голове есть .))))



Еще раз всем Здоровья и Удачи .

Вот Уважаемый ZZZZZ ,не взирая на мои тупые вопросы , оставил мне времени до конца марта .



Мне нравится Ваш оптимизм .

Можете ли ВЫ , ну хоть в шутливой форме , дать проекцию на будущую ситуацию ?

Ну или хотя бы свое мнение .... Здравствуйте !Я тоже за своей жинкой слежу , у меня даже и шрам на голове есть .))))Еще раз всем Здоровья и Удачи .Вот Уважаемый ZZZZZ ,не взирая на мои тупые вопросы , оставил мне времени до конца марта .Мне нравится Ваш оптимизм .Можете ли ВЫ , ну хоть в шутливой форме , дать проекцию на будущую ситуацию ?Ну или хотя бы свое мнение ....

Ну, если в шутливой - то мы все умрем. Но до того будем жить долго и счастливо в меру отведенных судьбой сроков и удачи.Ну, а серьезнее - то для меня главное, что будет, когда Китай постарается запустить свою экономику, ослабляя или модифицируя карантинные меры. В оптимистичном (для китайцев, во всяком случае) сценарии смена времени года даст результат, и все будет как бывало с обычным гриппом - рассасется навсегда или до следующей зимы. В пессимистичном - вторая волна, которая имеет шанс оказаться более активной, ибо за время ослабленных карантинных мер зараза расползется по всей стране. Для меня это ключевой пункт, после него прогнозировать будет легче.В любом случае, Китай - хорошая модель того, что можно достичь ограничительными мерами в силу (культурной или подневольной) дисциплинированности местного населения. В той мере, в какой дисциплинированность присуща народам других стран, модель может или не может быть принятой к использованию. Следим за Италией - это, мягко говоря, совсем не Китай, и по степени порядка далеко не на первых местах в Европе, но именно поэтому может показать, чего ожидать в странах первого мира.Из вышексказанного следует, что массово зараза придет к нам не из Европы, а с севера. В россии будет все как всегда: сперва стадия официального отрицания, потом - полной импотенции. Если что и остановит распространение, то только природные факторы. Короче, еще одна польза от сокращения трансграничных контактов с мордором.Ну, Вы понимаете - это не прогноз, это, скорее, личный check-list, список того, на что стоит обратить внимание. У кого-то он может быть совсем иным. Хотите узнать наверняка - спросите экспертов.Хотите жить счастливо - не читайте никого, сейчас нет тех действий, что однозначно стоило бы предпринять, ну, разве что, без нужды не лезть в скопления людей. Но во время гриппа этого и так делать не стоит.