Вел себя нервно: Львовский погранотряд выявил у гражданина, въезжающего в Украину, огромную сумму денег В ночь на 8 марта 37-летний гражданин Украины пытался незаконно ввезти в страну значительную сумму денег, но был остановлен львовским отрядом пограничников. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Отмечается, что в международном автомобильном пункте пропуска «Угринов» во время прохождения таможенного контроля водитель «Мерседеса» вел себя нервно. Потому пограничники решили провести усиленный досмотр транспортного средства. Таким образом были обнаружены незадекларированные средства в размере примерно 240 тысяч американских долларов и 500 тысяч евро. Наличность была упакована в герметичные полиэтиленовые пакеты.
Вел себя нервно: Львовский погранотряд выявил у гражданина, въезжающего в Украину, огромную сумму денег В ночь на 8 марта 37-летний гражданин Украины пытался незаконно ввезти в страну значительную сумму денег, но был остановлен львовским отрядом пограничников. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Отмечается, что в международном автомобильном пункте пропуска «Угринов» во время прохождения таможенного контроля водитель «Мерседеса» вел себя нервно. Потому пограничники решили провести усиленный досмотр транспортного средства. Таким образом были обнаружены незадекларированные средства в размере примерно 240 тысяч американских долларов и 500 тысяч евро. Наличность была упакована в герметичные полиэтиленовые пакеты.
change_pm написав:Самозабезпечення... Державна продовольча безпека...
Також, мабудь, ніхто не чув експерти, орденоносці
juristkostya написав:заставить агрохолдинги в убыток себе выращивать картошку вместо подсолнечника? А когда начнут разбегаться - подогнать им бесплатные рабочие руки с виде студентов/инженеров/солдат-срочников? 70 лет пытались, кроме повального дефицита харчей ничего не получили.
агрохолдинги - ось основна проблема, монополізація і "бабусі" з картопелькою. треба фермерство розвивати. але ж хто в цій державі стратегією переймається? і про народ думає?
когда начнут разбегаться - так і вітер їм під одне місце нехай заходять справжні західні компанії з новітніми технологіями і зобов"язанням від держави підтримувати достаток і справедливу ціну на ринку на всі продукти харчування. А різні "бахматюки" нехай валять...подалі!
buratinyo написав: Лично я подозреваю Россию в этом безобразии. Чем больше я изучаю этот вопрос, тем увереннее выглядят мои подозрения. Косвенно на Россию указывает следующее: 1. Высокий уровень развития вирусологии, беспрецедентный опыт создания биологического оружия со времен СССР. 2. Запатентован недавно в России противовирусный препарат для лечения коронавируса. А патентование вопрос очень не быстрый вообще-то. 3. Учитывая уровень санкций, наложенных на Россию, предполагаю, что континетнальный кризис выгоден именно России. Ведь за счет кризиса экономики крупных стран столкнутся с тем, с чем уже несколько лет мучается Россия. Это падение спроса на ключевые товары национального производителя. Россия таким образом восстанавливает статус-кво. 4. Китай стал слишком несговорчивым с Россией по вопросам импорта российского газа. Его, как и Украину, следовало наказать. Воевать с Китаем слишком затратно и не предсказуемо, а майдан не организуешь - мыслят китайцы не так. Поэтому биологическая война, тайная и скрытая - неплохой вариант для воздействия на китайское правительство. 5. Проводится в российских сми довольно массовое высмеивание коронавируса, заказчик пропаганды - неизвестен, но предполагаю, что государственная структура. Цель очевидна - их эта проблема не коснется, раз лекарство есть в наличии, поэтому надо успокоить народ. 6. Не для всех. 7. Не для всех. 8. Очень подозрительно быстро "определен" в зарубежных сми источник коронавируса - голова какой-то китайской змеи. Неплохая попытка отвести подозрения. Специалистов даже может смутить.
Я теж, бо саме їй найбільше це на користь і ще- не дарма ж вони перед короновірусом раптово почали зміни до Конституції. Вважаю, що все це завершиться новою експансією Росії.
Хлопцы,а падеж нефти вследствие падения мирового ВВП и торговли?Китай это же не Конго,падение спроса на сырье при глобальном шухере несложно спрогнозировать.Единственное,если москали,предполагая это, заранее сознательно собрались развязать большую войну и хаос.Если нет,и за короновирусом таки стоят они-тогда просто фантастические де***.Скорее,это не они.Я за американцев.
Я, звичайно, розумію, що просили щось оптимістичне, але, вибачайте, теорія заколоту тим менш вірогідна, чим більш глобальною виглядає. Фактично ж маємо те, що через цей клятий вірус сперше китайці вчинили вселенський шухер, а потім й усім іншім (окрім орків) сподобалося. Теоретично можна і змову Трампа з Сі уявити, але питання у вірогідності саме такого сценарію. Здається, що з тим об'ємом інформації, що ми маємо, краще геть не робити ніяких висновків, окрім того, що дає офіційна статистика. А згідно з нею (https://www.worldometers.info/coronavirus/) навіть песимистично підрахований рівень смертності не перевищує 6%.
То ж слідкуємо за цифрами, якщо відпала охота слідкувати за жінками
Здравствуйте !
Я тоже за своей жинкой слежу , у меня даже и шрам на голове есть .))))
Еще раз всем Здоровья и Удачи . Вот Уважаемый ZZZZZ ,не взирая на мои тупые вопросы , оставил мне времени до конца марта .
Мне нравится Ваш оптимизм . Можете ли ВЫ , ну хоть в шутливой форме , дать проекцию на будущую ситуацию ? Ну или хотя бы свое мнение ....
Ну, если в шутливой - то мы все умрем. Но до того будем жить долго и счастливо в меру отведенных судьбой сроков и удачи.
Ну, а серьезнее - то для меня главное, что будет, когда Китай постарается запустить свою экономику, ослабляя или модифицируя карантинные меры. В оптимистичном (для китайцев, во всяком случае) сценарии смена времени года даст результат, и все будет как бывало с обычным гриппом - рассасется навсегда или до следующей зимы. В пессимистичном - вторая волна, которая имеет шанс оказаться более активной, ибо за время ослабленных карантинных мер зараза расползется по всей стране. Для меня это ключевой пункт, после него прогнозировать будет легче.
В любом случае, Китай - хорошая модель того, что можно достичь ограничительными мерами в силу (культурной или подневольной) дисциплинированности местного населения. В той мере, в какой дисциплинированность присуща народам других стран, модель может или не может быть принятой к использованию. Следим за Италией - это, мягко говоря, совсем не Китай, и по степени порядка далеко не на первых местах в Европе, но именно поэтому может показать, чего ожидать в странах первого мира.
Из вышексказанного следует, что массово зараза придет к нам не из Европы, а с севера. В россии будет все как всегда: сперва стадия официального отрицания, потом - полной импотенции. Если что и остановит распространение, то только природные факторы. Короче, еще одна польза от сокращения трансграничных контактов с мордором.
Ну, Вы понимаете - это не прогноз, это, скорее, личный check-list, список того, на что стоит обратить внимание. У кого-то он может быть совсем иным. Хотите узнать наверняка - спросите экспертов. Хотите жить счастливо - не читайте никого, сейчас нет тех действий, что однозначно стоило бы предпринять, ну, разве что, без нужды не лезть в скопления людей. Но во время гриппа этого и так делать не стоит.
інвестиційна компанія Concordе Capital склала аналітичний звіт із рекомендаціями для інвесторів, у якому рекомендує уникати вкладень в українські держоблігації до позитивного повідомлення від МВФ.
У звіті відзначається, що після зміни уряду зріс ризик безперешкодної співпраці України з МВФ, пише ЕП: «Ми не бачимо можливості для нового кабінету зробити щось краще, ніж попередній, Україна потрапить в серйозну політичну кризу вже в цьому році».