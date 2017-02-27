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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4109411041114112>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 346
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
12%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
65
Всього голосів : 346
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:37

"Инвестора" задержали

Вел себя нервно: Львовский погранотряд выявил у гражданина, въезжающего в Украину, огромную сумму денег
В ночь на 8 марта 37-летний гражданин Украины пытался незаконно ввезти в страну значительную сумму денег, но был остановлен львовским отрядом пограничников. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что в международном автомобильном пункте пропуска «Угринов» во время прохождения таможенного контроля водитель «Мерседеса» вел себя нервно. Потому пограничники решили провести усиленный досмотр транспортного средства. Таким образом были обнаружены незадекларированные средства в размере примерно 240 тысяч американских долларов и 500 тысяч евро. Наличность была упакована в герметичные полиэтиленовые пакеты.

Зображення
https://inforesist.org/vel-sebya-nervno-lvovskij-pogranotryad-vyyavil-u-grazhdanina-vezzhayushhego-v-ukrainu-ogromnuyu-summu-deneg/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:41

  Вкладчик1234 написав:"Инвестора" задержали

Вел себя нервно: Львовский погранотряд выявил у гражданина, въезжающего в Украину, огромную сумму денег
В ночь на 8 марта 37-летний гражданин Украины пытался незаконно ввезти в страну значительную сумму денег, но был остановлен львовским отрядом пограничников. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что в международном автомобильном пункте пропуска «Угринов» во время прохождения таможенного контроля водитель «Мерседеса» вел себя нервно. Потому пограничники решили провести усиленный досмотр транспортного средства. Таким образом были обнаружены незадекларированные средства в размере примерно 240 тысяч американских долларов и 500 тысяч евро. Наличность была упакована в герметичные полиэтиленовые пакеты.

Зображення
https://inforesist.org/vel-sebya-nervno-lvovskij-pogranotryad-vyyavil-u-grazhdanina-vezzhayushhego-v-ukrainu-ogromnuyu-summu-deneg/

Ну правильно, где ты ещё можешь купить квартиру за наличку и обойти финмон тем самым легализировать свои деньги;))
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:43

  change_pm написав:Самозабезпечення... Державна продовольча безпека...

Також, мабудь, ніхто не чув :shock: експерти, орденоносці :lol:

  juristkostya написав:заставить агрохолдинги в убыток себе выращивать картошку вместо подсолнечника? А когда начнут разбегаться - подогнать им бесплатные рабочие руки с виде студентов/инженеров/солдат-срочников?
70 лет пытались, кроме повального дефицита харчей ничего не получили.


агрохолдинги - ось основна проблема, монополізація і "бабусі" з картопелькою. треба фермерство розвивати. але ж хто в цій державі стратегією переймається? і про народ думає?

когда начнут разбегаться - так і вітер їм під одне місце :) нехай заходять справжні західні компанії з новітніми технологіями і зобов"язанням від держави підтримувати достаток і справедливу ціну на ринку на всі продукти харчування. А різні "бахматюки" нехай валять...подалі!
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:46

  buratinyo написав: Ведь Шоколадная команда со своими ботами устроила тотальную гонку цен на основные товары, изымая при этом все резервы у населения.


уже и крупу порохоботы украли :mrgreen: воду в кране еще проверь, может моссад поработал?
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:46

  juristkostya написав:и 100-процентная занятость, не забывайте.


Цікаво, чому це ФРС зайнятістю переймається, а ви ні???
Імхо, ФРС "тіпіли" і терпіли. Треба не зайнятістю перейматись, а інфляцію таргетувати?
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:47

Почему все? Я овгз с 30% дохой думаю куплю))
PS4
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:52

  PS4 написав:Почему все? Я овгз с 30% дохой думаю куплю))


некоторые в маски вложились с 500-1000% доходности. :P :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:58

  sinus написав:
  buratinyo написав:
Лично я подозреваю Россию в этом безобразии. Чем больше я изучаю этот вопрос, тем увереннее выглядят мои подозрения. Косвенно на Россию указывает следующее:
1. Высокий уровень развития вирусологии, беспрецедентный опыт создания биологического оружия со времен СССР.
2. Запатентован недавно в России противовирусный препарат для лечения коронавируса. А патентование вопрос очень не быстрый вообще-то.
3. Учитывая уровень санкций, наложенных на Россию, предполагаю, что континетнальный кризис выгоден именно России. Ведь за счет кризиса экономики крупных стран столкнутся с тем, с чем уже несколько лет мучается Россия. Это падение спроса на ключевые товары национального производителя. Россия таким образом восстанавливает статус-кво.
4. Китай стал слишком несговорчивым с Россией по вопросам импорта российского газа. Его, как и Украину, следовало наказать. Воевать с Китаем слишком затратно и не предсказуемо, а майдан не организуешь - мыслят китайцы не так. Поэтому биологическая война, тайная и скрытая - неплохой вариант для воздействия на китайское правительство.
5. Проводится в российских сми довольно массовое высмеивание коронавируса, заказчик пропаганды - неизвестен, но предполагаю, что государственная структура. Цель очевидна - их эта проблема не коснется, раз лекарство есть в наличии, поэтому надо успокоить народ.
6. Не для всех.
7. Не для всех.
8. Очень подозрительно быстро "определен" в зарубежных сми источник коронавируса - голова какой-то китайской змеи. :mrgreen: Неплохая попытка отвести подозрения. Специалистов даже может смутить.


Я теж, бо саме їй найбільше це на користь і ще- не дарма ж вони перед короновірусом раптово почали зміни до Конституції.
Вважаю, що все це завершиться новою експансією Росії.

Хлопцы,а падеж нефти вследствие падения мирового ВВП и торговли?Китай это же не Конго,падение спроса на сырье при глобальном шухере несложно спрогнозировать.Единственное,если москали,предполагая это, заранее сознательно собрались развязать большую войну и хаос.Если нет,и за короновирусом таки стоят они-тогда просто фантастические де***.Скорее,это не они.Я за американцев.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:15

  холява написав:
  headshaker написав:
  orest написав:Пане Orest!

Я, звичайно, розумію, що просили щось оптимістичне, але, вибачайте, теорія заколоту тим менш вірогідна, чим більш глобальною виглядає. Фактично ж маємо те, що через цей клятий вірус сперше китайці вчинили вселенський шухер, а потім й усім іншім (окрім орків) сподобалося. Теоретично можна і змову Трампа з Сі уявити, але питання у вірогідності саме такого сценарію. Здається, що з тим об'ємом інформації, що ми маємо, краще геть не робити ніяких висновків, окрім того, що дає офіційна статистика. А згідно з нею (https://www.worldometers.info/coronavirus/) навіть песимистично підрахований рівень смертності не перевищує 6%.

То ж слідкуємо за цифрами, якщо відпала охота слідкувати за жінками :D


Здравствуйте !

Я тоже за своей жинкой слежу , у меня даже и шрам на голове есть .))))

Еще раз всем Здоровья и Удачи .
Вот Уважаемый ZZZZZ ,не взирая на мои тупые вопросы , оставил мне времени до конца марта .

Мне нравится Ваш оптимизм .
Можете ли ВЫ , ну хоть в шутливой форме , дать проекцию на будущую ситуацию ?
Ну или хотя бы свое мнение ....


Ну, если в шутливой - то мы все умрем. Но до того будем жить долго и счастливо в меру отведенных судьбой сроков и удачи.

Ну, а серьезнее - то для меня главное, что будет, когда Китай постарается запустить свою экономику, ослабляя или модифицируя карантинные меры. В оптимистичном (для китайцев, во всяком случае) сценарии смена времени года даст результат, и все будет как бывало с обычным гриппом - рассасется навсегда или до следующей зимы. В пессимистичном - вторая волна, которая имеет шанс оказаться более активной, ибо за время ослабленных карантинных мер зараза расползется по всей стране. Для меня это ключевой пункт, после него прогнозировать будет легче.

В любом случае, Китай - хорошая модель того, что можно достичь ограничительными мерами в силу (культурной или подневольной) дисциплинированности местного населения. В той мере, в какой дисциплинированность присуща народам других стран, модель может или не может быть принятой к использованию. Следим за Италией - это, мягко говоря, совсем не Китай, и по степени порядка далеко не на первых местах в Европе, но именно поэтому может показать, чего ожидать в странах первого мира.

Из вышексказанного следует, что массово зараза придет к нам не из Европы, а с севера. В россии будет все как всегда: сперва стадия официального отрицания, потом - полной импотенции. Если что и остановит распространение, то только природные факторы. Короче, еще одна польза от сокращения трансграничных контактов с мордором.

Ну, Вы понимаете - это не прогноз, это, скорее, личный check-list, список того, на что стоит обратить внимание. У кого-то он может быть совсем иным. Хотите узнать наверняка - спросите экспертов. :D Хотите жить счастливо - не читайте никого, сейчас нет тех действий, что однозначно стоило бы предпринять, ну, разве что, без нужды не лезть в скопления людей. Но во время гриппа этого и так делать не стоит.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:25

інвестиційна компанія Concordе Capital склала аналітичний звіт із рекомендаціями для інвесторів, у якому рекомендує уникати вкладень в українські держоблігації до позитивного повідомлення від МВФ.

У звіті відзначається, що після зміни уряду зріс ризик безперешкодної співпраці України з МВФ, пише ЕП: «Ми не бачимо можливості для нового кабінету зробити щось краще, ніж попередній, Україна потрапить в серйозну політичну кризу вже в цьому році».

https://ua.news/ua/smena-kabmyna-ynvest ... blygatsyj/

а мвф нам пока сказало - идите в ..... :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 08 бер, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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