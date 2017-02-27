RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4109411041114112

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 346
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
12%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
65
Всього голосів : 346
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:26

  kluychkooleg написав:А кто-нибудь может объяснить, почему 5-го числа летели стремительно вниз, а 6-го стремительно вверх?
Почему 5-го было намного больше продавцов, а 6-го намного больше покупателей?
Должно же быть этому какое-то рациональное объяснение.

Это для гривны не стремительно.Нерезы выходят,делать так им говорят знающие инсайдеры на прикормке,папа Морган , мама Стэнли и божественный короновирус.Выйти из 122 ярда бумаги на местном базаре сразу не получится,поэтому наблюдаем туда-сюда на 50 коп. Пока.Гляньте на график 19 года,там при курсе 27+/- такая же фигня,подряд 4 или 5 небольших горок,тогда заходили в бумаги,надо было поддержать хороший курс бакса,особенно любопытно это смотрелось летом.Признаюсь,я тогда попал,по 26,5.Впрочем,сейчас средний уже ниже 25.Посмотрим,сколько продержат курс,ибо мировой шухер вполне способен внести коррективы в планы ыностранных инвесторов и их местных хитрозадых партнёров.
goldfinger
 
Повідомлень: 67
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:31

  headshaker написав:Из вышексказанного следует, что массово зараза придет к нам не из Европы, а с севера.


Думаю, что зараза уже пришла, недели две как.
Сколько там вроде аж 20 тестов сделали ? Могу ошибаться, но очень мало.
Один больной коронавирусом как минимум заражает несколько человек. Больной из Черновцов контактировал близко со многими, не говоря уже про его жену. И все здоровы, итить, не иначе в Черновцах воздух святой.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15584
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3996 раз.
Подякували: 6197 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:33

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента України в іноземній і національній валюті на рівні «B», прогноз позитивний. Про це йдеться у повідомленні агенства, пише Інтерфакс-Україна.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7840
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:35

  freeze написав:
  headshaker написав:Из вышексказанного следует, что массово зараза придет к нам не из Европы, а с севера.


Думаю, что зараза уже пришла, недели две как.
Сколько там вроде аж 20 тестов сделали ? Могу ошибаться, но очень мало.
Один больной коронавирусом как минимум заражает несколько человек. Больной из Черновцов контактировал близко со многими, не говоря уже про его жену. И все здоровы, итить, не иначе в Черновцах воздух святой.


не хотят на праздники паники. думаю на след. недели всем будет = эльдорадо.
курс, вирус и вынос продуктов из магазинов. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4656
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:35

  vladus17 написав:
  asti написав:
  kluychkooleg написав:Снимал вновь пришедшую гривню в банкомате Укрсиба - все 100 тысяч абсолютно новенькими 500-ками, прямо со станка.
Когда-то на этом основании выводы делали, но я не буду.
Доллары вон тоже такие выдают, хрустящие, липнущие друг к другу.
ПОВы стоят весь день на месте с курсом продажи значительно ниже (на 20 коппеек) финального курса Межбанка.
Они тоже понятия не имееют, куда качнется.
Ну да они на марже всегда заработают. Лишь бы клиенты в обе стороны были.
Межбанк уже задолбал всех своей непредсказуемостью.
Один день все доллар распродают, на следующий все покупают.
А надо было им в один день встретиться и все было бы ровно.
В ПОВ-ах пусто, никого. Народ цветочками и бухлом занят.
Интересно все же - куда качннется.
НБУ раскорячился - ниже 24,7 не пустил, выше 25 тоже из-зо всех сил останавливал.
Правда, впечатление, что не так жестко, как внизу.
Хотя впечатление может быть ошибочно.
Жаль, что на финансовом форуме нет оперативной информации с Межбанка.
А ведь организовать ее было, наверно, не сложно, он же не в вакууме проходит.
И информация не секретная.
Но, видимо, жаба давит свидетелей бесплатно делиться.
Читал сообщения форума выборочно, некогда было.
Вчера поразил резко изменивший взгляд (на 180 градусов) на перспективу курса Сомилитарк (не помню, как он пишется латиницей).
Если, конечно, не пошутил.
Ведь только пару дней назад он едко стебался на долларо-патриотами и предсказателями роста курса доллара.
Я не в упрек. Просто пытаюсь сам понять, куда пойдем. А тут такая резкая перемена настроения.
Ну то, что на форуме 90% при росте доллара стают пессимистами, а при падении - оптимистами, я уже заметил.
Но Сомилитарк до этого в любых обстоятельствах был оптимистом вроде.
Пока наш экспорт не падает (а он не падает) обвала гривны быть не должно. Единственный фактор серьезно влияющий на курс - это выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ и покупка ими валюты но и он во многом купирован тем, что покупать бумаги могут только банки, а у нерезов в основном бумаги длинные которые банки не могут сильно скупать так как у банков нет длинного гривневого ресурса. Ну и кроме того доходности бумаг на вторичке уже сильно выросли и не у всех поднимется рука продать бумаги по такой доходности. Все будет зависеть от развития эпидемии//)

Епидемия пройдет как только потеплеет (+10-15С)
На лето курс 22-23. Поэтому все кризисы переносятся как минимум к Осени.

Памедленней пажжалуйста , я записываю(с), К осени какого года?
К , это август или ноябрь?
Бриль в гардеробі є ? :mrgreen:
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2293
З нами з: 23.05.14
Подякував: 499 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:курс, вирус и вынос продуктов из магазинов.

Паникёров, во время эпидемий , я бы банил на долго или сажал на долго , как в Китае.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2293
З нами з: 23.05.14
Подякував: 499 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:03

Ну вот реально, что делать с тупыми. Из Одессы очень многие летают через Кишинёв, там удобные стыковки есть.

В Молдове зарегистрирован первый случай коронавируса COVID-19. Известно, что заболевшая женщина прилетела из Италии рейсом «Милан-Кишинев», среди пассажиров которого были граждане Украины. Женщина находится в стабильно тяжелом состоянии. У нее двусторонняя бронхопневмония.
Еще 29 февраля женщина в Италии обратилась в больницу с высокой температурой. К 4 марта у нее появился кашель и состояние ухудшилось, она проходила курс лечения антибиотиками. Спустя несколько дней она, несмотря на плохое состояние здоровья, покинула больницу и взяла билет на самолет в Молдову. При этом женщина не сообщила о своем состоянии ни пограничникам, ни бортпроводникам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15584
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3996 раз.
Подякували: 6197 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:08

  freeze написав:Ну вот реально, что делать с тупыми. Из Одессы очень многие летают через Кишинёв, там удобные стыковки есть.

В Молдове зарегистрирован первый случай коронавируса COVID-19. Известно, что заболевшая женщина прилетела из Италии рейсом «Милан-Кишинев», среди пассажиров которого были граждане Украины. Женщина находится в стабильно тяжелом состоянии. У нее двусторонняя бронхопневмония.
Еще 29 февраля женщина в Италии обратилась в больницу с высокой температурой. К 4 марта у нее появился кашель и состояние ухудшилось, она проходила курс лечения антибиотиками. Спустя несколько дней она, несмотря на плохое состояние здоровья, покинула больницу и взяла билет на самолет в Молдову. При этом женщина не сообщила о своем состоянии ни пограничникам, ни бортпроводникам.


Деньги. Или страховки не было, или не все покрывала.
Опять же за жилье платить.
Когда речь заходит о своих деньгах, плевать становится на всех.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 106
З нами з: 30.12.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:10

  vladus17 написав:Епидемия пройдет как только потеплеет (+10-15С)
На лето курс 22-23. Поэтому все кризисы переносятся как миниму к Осени.


https://www.radiosvoboda.org/a/news-voo ... 73946.html

ВООЗ: марно сподіватися», що коронавірус зникне влітку

«Ми маємо розуміти, що вірус може зберегти здатність поширюватися. Марна надія – вважати, що вірус просто зникне влітку. Ми сподіваємося, що так станеться. Це було б удачею. Але ми не можемо робити таке припущення. І доказів немає», – заявив 6 березня в Женеві виконавчий директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майкл Раян.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1746
З нами з: 26.02.09
Подякував: 168 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:13

  goldfinger написав:
  kluychkooleg написав:А кто-нибудь может объяснить, почему 5-го числа летели стремительно вниз, а 6-го стремительно вверх?
Почему 5-го было намного больше продавцов, а 6-го намного больше покупателей?
Должно же быть этому какое-то рациональное объяснение.

Это для гривны не стремительно.Нерезы выходят,делать так им говорят знающие инсайдеры на прикормке,папа Морган , мама Стэнли и божественный короновирус.Выйти из 122 ярда бумаги на местном базаре сразу не получится,поэтому наблюдаем туда-сюда на 50 коп. Пока.Гляньте на график 19 года,там при курсе 27+/- такая же фигня,подряд 4 или 5 небольших горок,тогда заходили в бумаги,надо было поддержать хороший курс бакса,особенно любопытно это смотрелось летом.Признаюсь,я тогда попал,по 26,5.Впрочем,сейчас средний уже ниже 25.Посмотрим,сколько продержат курс,ибо мировой шухер вполне способен внести коррективы в планы ыностранных инвесторов и их местных хитрозадых партнёров.


У меня хуже. Средний 25,42, так как брал и по 27,95.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 106
З нами з: 30.12.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4109411041114112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, headshaker, kluychkooleg, vitto_ks_UA, yama, zРадио, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1696, 1697, 1698
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16971 2135336
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 бер, 2020 22:28
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 681, 682, 683
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6824 1521328
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 17:14
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1265
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17936)
08.03.2020 14:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.