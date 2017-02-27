kluychkooleg написав:А кто-нибудь может объяснить, почему 5-го числа летели стремительно вниз, а 6-го стремительно вверх? Почему 5-го было намного больше продавцов, а 6-го намного больше покупателей? Должно же быть этому какое-то рациональное объяснение.
Это для гривны не стремительно.Нерезы выходят,делать так им говорят знающие инсайдеры на прикормке,папа Морган , мама Стэнли и божественный короновирус.Выйти из 122 ярда бумаги на местном базаре сразу не получится,поэтому наблюдаем туда-сюда на 50 коп. Пока.Гляньте на график 19 года,там при курсе 27+/- такая же фигня,подряд 4 или 5 небольших горок,тогда заходили в бумаги,надо было поддержать хороший курс бакса,особенно любопытно это смотрелось летом.Признаюсь,я тогда попал,по 26,5.Впрочем,сейчас средний уже ниже 25.Посмотрим,сколько продержат курс,ибо мировой шухер вполне способен внести коррективы в планы ыностранных инвесторов и их местных хитрозадых партнёров.
headshaker написав:Из вышексказанного следует, что массово зараза придет к нам не из Европы, а с севера.
Думаю, что зараза уже пришла, недели две как. Сколько там вроде аж 20 тестов сделали ? Могу ошибаться, но очень мало. Один больной коронавирусом как минимум заражает несколько человек. Больной из Черновцов контактировал близко со многими, не говоря уже про его жену. И все здоровы, итить, не иначе в Черновцах воздух святой.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента України в іноземній і національній валюті на рівні «B», прогноз позитивний. Про це йдеться у повідомленні агенства, пише Інтерфакс-Україна.
headshaker написав:Из вышексказанного следует, что массово зараза придет к нам не из Европы, а с севера.
Думаю, что зараза уже пришла, недели две как. Сколько там вроде аж 20 тестов сделали ? Могу ошибаться, но очень мало. Один больной коронавирусом как минимум заражает несколько человек. Больной из Черновцов контактировал близко со многими, не говоря уже про его жену. И все здоровы, итить, не иначе в Черновцах воздух святой.
не хотят на праздники паники. думаю на след. недели всем будет = эльдорадо. курс, вирус и вынос продуктов из магазинов.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
kluychkooleg написав:Снимал вновь пришедшую гривню в банкомате Укрсиба - все 100 тысяч абсолютно новенькими 500-ками, прямо со станка. Когда-то на этом основании выводы делали, но я не буду. Доллары вон тоже такие выдают, хрустящие, липнущие друг к другу. ПОВы стоят весь день на месте с курсом продажи значительно ниже (на 20 коппеек) финального курса Межбанка. Они тоже понятия не имееют, куда качнется. Ну да они на марже всегда заработают. Лишь бы клиенты в обе стороны были. Межбанк уже задолбал всех своей непредсказуемостью. Один день все доллар распродают, на следующий все покупают. А надо было им в один день встретиться и все было бы ровно. В ПОВ-ах пусто, никого. Народ цветочками и бухлом занят. Интересно все же - куда качннется. НБУ раскорячился - ниже 24,7 не пустил, выше 25 тоже из-зо всех сил останавливал. Правда, впечатление, что не так жестко, как внизу. Хотя впечатление может быть ошибочно. Жаль, что на финансовом форуме нет оперативной информации с Межбанка. А ведь организовать ее было, наверно, не сложно, он же не в вакууме проходит. И информация не секретная. Но, видимо, жаба давит свидетелей бесплатно делиться. Читал сообщения форума выборочно, некогда было. Вчера поразил резко изменивший взгляд (на 180 градусов) на перспективу курса Сомилитарк (не помню, как он пишется латиницей). Если, конечно, не пошутил. Ведь только пару дней назад он едко стебался на долларо-патриотами и предсказателями роста курса доллара. Я не в упрек. Просто пытаюсь сам понять, куда пойдем. А тут такая резкая перемена настроения. Ну то, что на форуме 90% при росте доллара стают пессимистами, а при падении - оптимистами, я уже заметил. Но Сомилитарк до этого в любых обстоятельствах был оптимистом вроде.
Пока наш экспорт не падает (а он не падает) обвала гривны быть не должно. Единственный фактор серьезно влияющий на курс - это выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ и покупка ими валюты но и он во многом купирован тем, что покупать бумаги могут только банки, а у нерезов в основном бумаги длинные которые банки не могут сильно скупать так как у банков нет длинного гривневого ресурса. Ну и кроме того доходности бумаг на вторичке уже сильно выросли и не у всех поднимется рука продать бумаги по такой доходности. Все будет зависеть от развития эпидемии//)
Епидемия пройдет как только потеплеет (+10-15С) На лето курс 22-23. Поэтому все кризисы переносятся как минимум к Осени.
Памедленней пажжалуйста , я записываю(с), К осени какого года? К , это август или ноябрь? Бриль в гардеробі є ?
Ну вот реально, что делать с тупыми. Из Одессы очень многие летают через Кишинёв, там удобные стыковки есть.
В Молдове зарегистрирован первый случай коронавируса COVID-19. Известно, что заболевшая женщина прилетела из Италии рейсом «Милан-Кишинев», среди пассажиров которого были граждане Украины. Женщина находится в стабильно тяжелом состоянии. У нее двусторонняя бронхопневмония. Еще 29 февраля женщина в Италии обратилась в больницу с высокой температурой. К 4 марта у нее появился кашель и состояние ухудшилось, она проходила курс лечения антибиотиками. Спустя несколько дней она, несмотря на плохое состояние здоровья, покинула больницу и взяла билет на самолет в Молдову. При этом женщина не сообщила о своем состоянии ни пограничникам, ни бортпроводникам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Ну вот реально, что делать с тупыми. Из Одессы очень многие летают через Кишинёв, там удобные стыковки есть.
В Молдове зарегистрирован первый случай коронавируса COVID-19. Известно, что заболевшая женщина прилетела из Италии рейсом «Милан-Кишинев», среди пассажиров которого были граждане Украины. Женщина находится в стабильно тяжелом состоянии. У нее двусторонняя бронхопневмония. Еще 29 февраля женщина в Италии обратилась в больницу с высокой температурой. К 4 марта у нее появился кашель и состояние ухудшилось, она проходила курс лечения антибиотиками. Спустя несколько дней она, несмотря на плохое состояние здоровья, покинула больницу и взяла билет на самолет в Молдову. При этом женщина не сообщила о своем состоянии ни пограничникам, ни бортпроводникам.
Деньги. Или страховки не было, или не все покрывала. Опять же за жилье платить. Когда речь заходит о своих деньгах, плевать становится на всех.
ВООЗ: марно сподіватися», що коронавірус зникне влітку
«Ми маємо розуміти, що вірус може зберегти здатність поширюватися. Марна надія – вважати, що вірус просто зникне влітку. Ми сподіваємося, що так станеться. Це було б удачею. Але ми не можемо робити таке припущення. І доказів немає», – заявив 6 березня в Женеві виконавчий директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майкл Раян.
kluychkooleg написав:А кто-нибудь может объяснить, почему 5-го числа летели стремительно вниз, а 6-го стремительно вверх? Почему 5-го было намного больше продавцов, а 6-го намного больше покупателей? Должно же быть этому какое-то рациональное объяснение.
Это для гривны не стремительно.Нерезы выходят,делать так им говорят знающие инсайдеры на прикормке,папа Морган , мама Стэнли и божественный короновирус.Выйти из 122 ярда бумаги на местном базаре сразу не получится,поэтому наблюдаем туда-сюда на 50 коп. Пока.Гляньте на график 19 года,там при курсе 27+/- такая же фигня,подряд 4 или 5 небольших горок,тогда заходили в бумаги,надо было поддержать хороший курс бакса,особенно любопытно это смотрелось летом.Признаюсь,я тогда попал,по 26,5.Впрочем,сейчас средний уже ниже 25.Посмотрим,сколько продержат курс,ибо мировой шухер вполне способен внести коррективы в планы ыностранных инвесторов и их местных хитрозадых партнёров.
У меня хуже. Средний 25,42, так как брал и по 27,95.