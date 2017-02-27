kluychkooleg написав:

Снимал вновь пришедшую гривню в банкомате Укрсиба - все 100 тысяч абсолютно новенькими 500-ками, прямо со станка.Когда-то на этом основании выводы делали, но я не буду.Доллары вон тоже такие выдают, хрустящие, липнущие друг к другу.ПОВы стоят весь день на месте с курсом продажи значительно ниже (на 20 коппеек) финального курса Межбанка.Они тоже понятия не имееют, куда качнется.Ну да они на марже всегда заработают. Лишь бы клиенты в обе стороны были.Межбанк уже задолбал всех своей непредсказуемостью.Один день все доллар распродают, на следующий все покупают.А надо было им в один день встретиться и все было бы ровно.В ПОВ-ах пусто, никого. Народ цветочками и бухлом занят.Интересно все же - куда качннется.НБУ раскорячился - ниже 24,7 не пустил, выше 25 тоже из-зо всех сил останавливал.Правда, впечатление, что не так жестко, как внизу.Хотя впечатление может быть ошибочно.Жаль, что на финансовом форуме нет оперативной информации с Межбанка.А ведь организовать ее было, наверно, не сложно, он же не в вакууме проходит.И информация не секретная.Но, видимо, жаба давит свидетелей бесплатно делиться.Читал сообщения форума выборочно, некогда было.Вчера поразил резко изменивший взгляд (на 180 градусов) на перспективу курса Сомилитарк (не помню, как он пишется латиницей).Если, конечно, не пошутил.Ведь только пару дней назад он едко стебался на долларо-патриотами и предсказателями роста курса доллара.Я не в упрек. Просто пытаюсь сам понять, куда пойдем. А тут такая резкая перемена настроения.Ну то, что на форуме 90% при росте доллара стают пессимистами, а при падении - оптимистами, я уже заметил.Но Сомилитарк до этого в любых обстоятельствах был оптимистом вроде.