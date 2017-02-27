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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4111411241134114>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 346
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
12%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
65
Всього голосів : 346
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:16

"огромную сумму денег...
...обнаружены незадекларированные средства в размере примерно 240 тысяч американских долларов и 500 тысяч евро"

Это не огромная, это просто большая :)
Что, просто конфискуют и все?
Жаль человека.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:22

  juristkostya написав:
  orest написав:Щодо дири в бюджеті, яку багато хто згадує. Її можна закрити курсом, піднявши надходження з митниці. Але ж можна таки перекрити контрабас і підняти надходження. А за одно, і додати до ціни польського молока і італійського вина з французьким сиром, захистивши нацвиробника. Також, можна трансфертне ціноутворення перевіряти і штрафувати не вибірково а і для дтеків всіляких також...
Але ж ми знаємо, який шлях виберуть ШмиЗелі-труфальдіни ахметок-коломойш...
не придумывайте. Сейчас при власти честные люди, не замаранные. Им доверилось 73%, как-никак. При них все будет по-честному и для народа. Об этом ещё год назад говорили все умные люди, а вы до сих пор не в курсе

Где смайлик?
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:22

  Амвросий написав:
  vladus17 написав:Епидемия пройдет как только потеплеет (+10-15С)
На лето курс 22-23. Поэтому все кризисы переносятся как миниму к Осени.


https://www.unian.net/health/worldnews/ ... letom.html

В ВОЗ дали неутешительные прогнозы относительно коронавируса летом

«Мы должны понимать, что вирус может сохранить способность распространяться. Бесполезно надеяться, что вирус попросту исчезнет летом. Мы надеемся, что так произойдет. Это было бы удачей. Но мы не можем делать такое предположение. И доказательств нет», – цитирует выступление Райана Радио Свобода.


Да нам бы элементарно сейчас нужно проводить МАССОВУЮ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ (телеканалы - 1000 раз в день; билборды - крупным Шрифтом; интернет - ЮТУБ и Т.Д.) что :

1. избегайте скопления людей; 2. руками в лицо не лезь; 3. пришел домой сними одежду и на 12 часов ее на балкон; 4. мой руки 100 раз в день; 5. протирай спиртом ручки дверей (дома и машины), телефоны, клавиатуру; 6. не дай заразе распространиться. Нам бы как Китайцы 1 месяц так побыть дисциплинированными и Все БУДЕТ ХОРОШО.
А НЕТ, большинство людей скептично относиться к КОРОНАВИРУСУ и живут как жили без Профилактики. :?: :idea:
Где наш МОН, портфели делят? :x
И НЕ НАДО ПАНИКИ ! :!:
Деньги портят людей… Так что, у нас, в основном, народ хороший…
vitto_ks_UA
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitto_ks_UA написав:И НЕ НАДО ПАНИКИ !

утро и вечер - общественный транспорт.
этого достаточно для заразы, хоть и придержуйся 1000 рекомендаций про чистые руки.
достаточно больному подышать вам в лицо и вы уже вирусный с чистыми руками. не знаю, как у вас в городе, а у нас все в транспорте стоят на одной ноге и дышат один на др. и сопли вытирают об соседа.(( :twisted:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:37

  Игорь Алексеевич написав:
  freeze написав:
  headshaker написав:Из вышексказанного следует, что массово зараза придет к нам не из Европы, а с севера.


Думаю, что зараза уже пришла, недели две как.
Сколько там вроде аж 20 тестов сделали ? Могу ошибаться, но очень мало.
Один больной коронавирусом как минимум заражает несколько человек. Больной из Черновцов контактировал близко со многими, не говоря уже про его жену. И все здоровы, итить, не иначе в Черновцах воздух святой.


не хотят на праздники паники. думаю на след. недели всем будет = эльдорадо.
курс, вирус и вынос продуктов из магазинов. :shock:

Мечтать не вредно,что это вам даст? У вас доход в долларах?
  Игорь Алексеевич написав:
  vitto_ks_UA написав:И НЕ НАДО ПАНИКИ !

утро и вечер - общественный транспорт.
этого достаточно для заразы, хоть и придержуйся 1000 рекомендаций про чистые руки.
достаточно больному подышать вам в лицо и вы уже вирусный с чистыми руками. не знаю, как у вас в городе, а у нас все в транспорте стоят на одной ноге и дышат один на др. и сопли вытирают об соседа.(( :twisted:

Пешком , велосипед/самокат, такси (однако меньше контактов чем в общественном) , работа из дома, отпуск, отгул (в конце концов модный респиратор и очки :) )
Востаннє редагувалось yama в Нед 08 бер, 2020 14:42, всього редагувалось 1 раз.
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:У вас доход в долларах?

так дядя трамп распорядился и дол. стирать, которые едут в америку из азии.((
может их мне выкинуть. может они у меня тоже с вирусом)) :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:Пешком , велосипед/самокат, такси (однако меньше контактов чем в общественном) , работа из дома, отпуск, отгул (в конце концов модный респиратор и очки )


лучше временно прибл. на пол года - умиреть))) :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:52

  Игорь Алексеевич написав:
  vitto_ks_UA написав:И НЕ НАДО ПАНИКИ !

утро и вечер - общественный транспорт.
этого достаточно для заразы, хоть и придержуйся 1000 рекомендаций про чистые руки.
достаточно больному подышать вам в лицо и вы уже вирусный с чистыми руками. не знаю, как у вас в городе, а у нас все в транспорте стоят на одной ноге и дышат один на др. и сопли вытирают об соседа.(( :twisted:


Так для этого есть машина или в крайнем случае такси, зачем на общественном ездить?
Понятно, это для себя лично, с основной массой сложнее.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 15:07

  vladus17 написав:
  olgerd написав:
  serkondr написав:Как у Вас это получается ?
Мне больше 8000 грн. в сутки не выдает банкомат с зарплатной карты.
Пишет, что лимит на снятие .
Может другую карту открыть? Подскажите пожалуйста.
Бывают случаи собираю , собираю ... гривну хочу купить зеленый а тут "бац" и больше 8000 грн. в сутки не могу снять.
Как поступать ?
А ЛИМИТ ПОМЕНЯТЬ НЕ ПРОБОВАЛИ))) В онлайн приложении он элементарно меняется или можно по старинке через горячую линию)

Банкоматы Приватбанка вам не выдадут больше 20тыс грн в сутки даже если вы лимит повысите до ляма.

Правда остальное можно снять через кассу банка.

Не в сутки, а раз в три часа
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 15:09

  kluychkooleg написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  vitto_ks_UA написав:И НЕ НАДО ПАНИКИ !

утро и вечер - общественный транспорт.
этого достаточно для заразы, хоть и придержуйся 1000 рекомендаций про чистые руки.
достаточно больному подышать вам в лицо и вы уже вирусный с чистыми руками. не знаю, как у вас в городе, а у нас все в транспорте стоят на одной ноге и дышат один на др. и сопли вытирают об соседа.(( :twisted:


Так для этого есть машина или в крайнем случае такси, зачем на общественном ездить?
Понятно, это для себя лично, с основной массой сложнее.

Как думаете, сколько будет стоить поездка в такси по Киеву когда закроют метро. Скажите приблизительную цифру.
BIGor
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