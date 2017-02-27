orest написав:П.С. Спостерігаємо сьогодні за грошима з погашення, це буде якась перша мінімальна адекватна відповідь на болючі питання майбутнього курсу...
Ну, як спостереження? Отримали відповідь? +30 копійок на міжбанку при тому, що НБУ продав 115 млн.за сесію?
Вітаю. Отримав, обдумав і все тут виклав. Навіть допускаю, що в понеділок буде продовження, якщо на МБ вийшли всі 7 млрд.
У понеділок вихідний, банки та міжбанк працювати не будуть Тому продовження буде у вівторок. Оресте, можна особисте прохання? Ви ж дуже розумна людина. Навіщо Вам через кожне слово вставляти різні "шмизелі" і подібне? Складається враження, що Ви аж занадто особисто жалкуєте за минулою владою. Чи може... Ви на "Рошені" працюєте? Щодо "Рошена" - це жарт, а от інше - серйозно. Політична заангажованість заважає мислити об'єктивно і буде надалі призводити до помилок. Мені особисто що Порох, що Зе - противні. Це як два різних сорти гівна.
а стосовно інших стверджувань => курси рубля та гривні НЕ зв'язані між собою, ... ситуація із ціною нафти впливає негативно на економіку країни-бензоколонки, а для України позитив в зменшенні ціни імпортозалежної для нас позиції, ... для нас важливо, щоб не посипалися ціни на наші позиції експорту, на аграрку, промислову продукцію та сировину, ... на моменті ні один із сегментів ринку не має такого обвалу, як енергетичні ресурси, а в аграці взагалі ще досить виражені бичі показники
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_ написав:а стосовно інших стверджувань => курси рубля та гривні НЕ зв'язані між собою, ... ситуація із ціною нафти впливає негативно на економіку країни-бензоколонки, а для України позитив в зменшенні ціни імпортозалежної для нас позиції, ... для нас важливо, щоб не посипалися ціни на наші позиції експорту, на аграрку, промислову продукцію та сировину, ... на моменті ні один із сегментів ринку не має такого обвалу, як енергетичні ресурси, а в аграці взагалі ще досить виражені бичі показники
Может ли быть, что руссиане, заметив, что у них бакс растёт, а у нас пока нет, - будут покупать гривну, а за неё - у нас доллар?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Искатель написав:У понеділок вихідний, банки та міжбанк працювати не будуть Тому продовження буде у вівторок.
В понедельник тоже будет очень интересно - куда дальше пойдет Евро? И мне кажется, что во вторник НБУ снова погонит курс вниз. Шоу (горки) должны продолжаться. Иначе на чем НБУ зарабатывать будет
євровалюта зараз дуже перекуплена, в діло підуть ведмеді, ... схоже, що похід вище 1,116 виявиться бичою паскою для повіривших в перелом тренду, і взятий на минулому тижні хай був не силою євро, а послабленням долара ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані