Додано: Нед 08 бер, 2020 15:14

Искатель написав: Мені особисто що Порох, що Зе - противні. Це як два різних сорти гівна. Мені особисто що Порох, що Зе - противні. Це як два різних сорти гівна.



Ви гівно ще й сортуєте? Ви гівно ще й сортуєте?

"The quieter you become, the more you are able to hear"