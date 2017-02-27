а стосовно інших стверджувань => курси рубля та гривні НЕ зв'язані між собою, ... ситуація із ціною нафти впливає негативно на економіку країни-бензоколонки, а для України позитив в зменшенні ціни імпортозалежної для нас позиції, ... для нас важливо, щоб не посипалися ціни на наші позиції експорту, на аграрку, промислову продукцію та сировину, ... на моменті ні один із сегментів ринку не має такого обвалу, як енергетичні ресурси, а в аграці взагалі ще досить виражені бичі показники
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_ написав:а стосовно інших стверджувань => курси рубля та гривні НЕ зв'язані між собою, ... ситуація із ціною нафти впливає негативно на економіку країни-бензоколонки, а для України позитив в зменшенні ціни імпортозалежної для нас позиції, ... для нас важливо, щоб не посипалися ціни на наші позиції експорту, на аграрку, промислову продукцію та сировину, ... на моменті ні один із сегментів ринку не має такого обвалу, як енергетичні ресурси, а в аграці взагалі ще досить виражені бичі показники
Может ли быть, что руссиане, заметив, что у них бакс растёт, а у нас пока нет, - будут покупать гривну, а за неё - у нас доллар?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Искатель написав:У понеділок вихідний, банки та міжбанк працювати не будуть Тому продовження буде у вівторок.
В понедельник тоже будет очень интересно - куда дальше пойдет Евро? И мне кажется, что во вторник НБУ снова погонит курс вниз. Шоу (горки) должны продолжаться. Иначе на чем НБУ зарабатывать будет
євровалюта зараз дуже перекуплена, в діло підуть ведмеді, ... схоже, що похід вище 1,116 виявиться бичою паскою для повіривших в перелом тренду, і взятий на минулому тижні хай був не силою євро, а послабленням долара ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_ написав:а стосовно інших стверджувань => курси рубля та гривні НЕ зв'язані між собою, ... ситуація із ціною нафти впливає негативно на економіку країни-бензоколонки, а для України позитив в зменшенні ціни імпортозалежної для нас позиції, ... для нас важливо, щоб не посипалися ціни на наші позиції експорту, на аграрку, промислову продукцію та сировину, ... на моменті ні один із сегментів ринку не має такого обвалу, як енергетичні ресурси, а в аграці взагалі ще досить виражені бичі показники
Может ли быть, что руссиане, заметив, что у них бакс растёт, а у нас пока нет, - будут покупать гривну, а за неё - у нас доллар?
не бачу сенсу в такому у рашССкіх із позитиву - ріст цін на дорогоцінні метали
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
vitto_ks_UA написав:1. избегайте скопления людей; 2. руками в лицо не лезь; 3. пришел домой сними одежду и на 12 часов ее на балкон; 4. мой руки 100 раз в день; 5. протирай спиртом ручки дверей (дома и машины), телефоны, клавиатуру; 6. не дай заразе распространиться. Нам бы как Китайцы 1 месяц так побыть дисциплинированными и Все БУДЕТ ХОРОШО.
yama написав:Пешком , велосипед/самокат, такси (однако меньше контактов чем в общественном) , работа из дома, отпуск, отгул (в конце концов модный респиратор и очки )
По большому счёту всё это никак не убережёт от заражения, может только оттянуть момент заражения на более позднее время, когда больницы уже будут забиты и новых пациентов принимать не будут
Чтобы избежать заражения прийдётся полностью исключить все контакты и уехать куда-то в глушь, подальше от людей.
Тут можно только надеяться на то, что у наших людей иммунитет достаточно устойчив к этому вирусу. Потому что если нет, то будет уже не до валютного рынка.