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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4112411341144115>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 346
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
12%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
65
Всього голосів : 346
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 15:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Мені особисто що Порох, що Зе - противні. Це як два різних сорти гівна.


Ви гівно ще й сортуєте? ;-)
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 15:16

  BIGor написав:Как думаете, сколько будет стоить поездка в такси по Киеву когда закроют метро. Скажите приблизительную цифру.


Не скажу, я не киевлянин :)
Смею предположить, что 100-150 грн.
Тогда остается машина или велосипед для тех, у кого ее нет.
Но думаю, что на форуме есть у всех.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 15:21

  Искатель написав:У понеділок вихідний, банки та міжбанк працювати не будуть :) Тому продовження буде у вівторок.


В понедельник тоже будет очень интересно - куда дальше пойдет Евро?
И мне кажется, что во вторник НБУ снова погонит курс вниз.
Шоу (горки) должны продолжаться.
Иначе на чем НБУ зарабатывать будет :)
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 15:28

  Вкладчик1234 написав:Все уже прочитали, про увеличение арабами добычи нефти?

Деревянный вниз, гривна - за ним

із нового на рахунок арабів, ціна акцій Saudi Aramco обвалилася нижче ціни початкового розміщення https://www.cnbc.com/2020/03/08/saudi-a ... ilure.html

а стосовно інших стверджувань => курси рубля та гривні НЕ зв'язані між собою, ... ситуація із ціною нафти впливає негативно на економіку країни-бензоколонки, а для України позитив в зменшенні ціни імпортозалежної для нас позиції, ... для нас важливо, щоб не посипалися ціни на наші позиції експорту, на аграрку, промислову продукцію та сировину,
... на моменті ні один із сегментів ринку не має такого обвалу, як енергетичні ресурси, а в аграці взагалі ще досить виражені бичі показники :roll:
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якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 15:34

  TylerTruman_ написав:а стосовно інших стверджувань => курси рубля та гривні НЕ зв'язані між собою, ... ситуація із ціною нафти впливає негативно на економіку країни-бензоколонки, а для України позитив в зменшенні ціни імпортозалежної для нас позиції, ... для нас важливо, щоб не посипалися ціни на наші позиції експорту, на аграрку, промислову продукцію та сировину,
... на моменті ні один із сегментів ринку не має такого обвалу, як енергетичні ресурси, а в аграці взагалі ще досить виражені бичі показники

Может ли быть, что руссиане, заметив, что у них бакс растёт, а у нас пока нет, - будут покупать гривну, а за неё - у нас доллар?
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 15:37

  kluychkooleg написав:
  Искатель написав:У понеділок вихідний, банки та міжбанк працювати не будуть :) Тому продовження буде у вівторок.


В понедельник тоже будет очень интересно - куда дальше пойдет Евро?
И мне кажется, что во вторник НБУ снова погонит курс вниз.
Шоу (горки) должны продолжаться.
Иначе на чем НБУ зарабатывать будет :)

євровалюта зараз дуже перекуплена, в діло підуть ведмеді, ... схоже, що похід вище 1,116 виявиться бичою паскою для повіривших в перелом тренду, і взятий на минулому тижні хай був не силою євро, а послабленням долара ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 15:44

  Вкладчик1234 написав:
  TylerTruman_ написав:а стосовно інших стверджувань => курси рубля та гривні НЕ зв'язані між собою, ... ситуація із ціною нафти впливає негативно на економіку країни-бензоколонки, а для України позитив в зменшенні ціни імпортозалежної для нас позиції, ... для нас важливо, щоб не посипалися ціни на наші позиції експорту, на аграрку, промислову продукцію та сировину,
... на моменті ні один із сегментів ринку не має такого обвалу, як енергетичні ресурси, а в аграці взагалі ще досить виражені бичі показники

Может ли быть, что руссиане, заметив, что у них бакс растёт, а у нас пока нет, - будут покупать гривну, а за неё - у нас доллар?

не бачу сенсу в такому :roll: у рашССкіх із позитиву - ріст цін на дорогоцінні метали
Зображення
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:01

С 10 марта ракета стартует! Аукцион ОВГЗ отменен
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:04

  vitto_ks_UA написав:1. избегайте скопления людей; 2. руками в лицо не лезь; 3. пришел домой сними одежду и на 12 часов ее на балкон; 4. мой руки 100 раз в день; 5. протирай спиртом ручки дверей (дома и машины), телефоны, клавиатуру; 6. не дай заразе распространиться. Нам бы как Китайцы 1 месяц так побыть дисциплинированными и Все БУДЕТ ХОРОШО.


  yama написав:Пешком , велосипед/самокат, такси (однако меньше контактов чем в общественном) , работа из дома, отпуск, отгул (в конце концов модный респиратор и очки :) )


По большому счёту всё это никак не убережёт от заражения, может только оттянуть момент заражения на более позднее время, когда больницы уже будут забиты и новых пациентов принимать не будут :)

Чтобы избежать заражения прийдётся полностью исключить все контакты и уехать куда-то в глушь, подальше от людей.

Тут можно только надеяться на то, что у наших людей иммунитет достаточно устойчив к этому вирусу. Потому что если нет, то будет уже не до валютного рынка. :)
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  AGK написав:С 10 марта ракета стартует! Аукцион ОВГЗ отменен
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Вы только проснулись?!
В пятницу ещё отменили//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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