Додано: Нед 08 бер, 2020 16:52

Искатель Коли підприємство працює 24/7 і сам є практично в такому ж режимі, то вихідний коли відпочиваєш, з понеділком збився. Дякую, що виправили. Може й не зле, що у вівторок, глянемо що в понеділок в світі буде творитися.

Щодо політики, я не заангажований в жодній силі і попередніх також ганяв. Мав певні надії на перший уряд "камікадзе" бо особисто знав там кількох, розумів що знають, вміють і можуть. А коли їх "пішли" все зрозумів. Мав три роки тому змогу поспілкуватись з Маркаровою - розумна, адекватна, працездатна. Але решта...

Я переймаюсь таки долею країни і майбутнім своїх дітей. Тому і злий, і тільки з цієї точки зору на теперішніх більше ніж на колишніх.

Також, їх непрофесійність, відсутність знань і досвіду є причиною того, що цілі і методи не співпадають, через що постійні недолугі корекції і важко спрогнозувати щось...

Але Ваше прохання врахую.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.