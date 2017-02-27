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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4112411341144115

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 346
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
12%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
65
Всього голосів : 346
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:15

  kluychkooleg написав:"огромную сумму денег...
...обнаружены незадекларированные средства в размере примерно 240 тысяч американских долларов и 500 тысяч евро"

Это не огромная, это просто большая :)
Что, просто конфискуют и все?
Жаль человека.


один из маленьких штрихов об обьемах неофициальных каналов захода валюты в страну.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:18

  centurionus написав:
  freeze написав:
vladus17 написав:Епидемия пройдет как только потеплеет (+10-15С)
На лето курс 22-23. Поэтому все кризисы переносятся как миниму к Осени.


Похоже особой связи вируса с температурой нет.
В Австралии тепло, в Сингапуре, Эмиратах жара, и болеют.

Епідемія коронавірусу SARS почалася в листопаді, закінчилася в червні наступного року. Поточний збудник схожий дещо, SARS-2.
Можливо, справа не тільки в температурі, УФ, провітрюваннях, а в кількості мутацій, які зменшать небезпеку віруса.

Пока всё выглядит с точностью до наоборот, в результате мутаций он стал злее, и что хуже всего ПЦР тесты не ловят мутирующий вирус, по антителам ловят, у нас все официальные тесты ПЦР...
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:28

  AGK написав:С 10 марта ракета стартует! Аукцион ОВГЗ отменен
https://minfin.com.ua/2020/03/08/41588542/


ви далеко не перший, хто розносить цю новину. Уже всіх заспокоїли - бюджет підпиляють, гривни трішки піддрукують і будемо далі жить собі поживать та добра наживати
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:36

  vladus17 написав:
  juristkostya написав:
  vladus17 написав:Но так как на носу потепление (особенно в Китае и Италии), то я думаю этот сценарий мало вероятен.
Склоняюсь к перепроизводственному варианту кризиса.

Это хорошая версия, но она разбивается о то, что и в прибрежных районах Китая, и в Италии зимы в нашем понимании особо и не бывает.

И как этот ваш довод разбивает мою теорию?
Пусть зимы там не бывает. Но как только значительно потеплеет (я говорю за +15 и выши) то и вирусный сезон закончится. Эпидемия пройдет. Все заработает как прежде.

  player написав:Посмотрите лучше на карту распространения вируса. Ему пофиг какая температура на улице. Его уже полно в Австралии, где была жара, его полно в Таиланде и в Сингапуре. Он уже появился даже в Африке.


Это вы на карту внимательно посмотрите. И Сингапуры и Австралии с Африками имеют минимальные показатели заражений. Можно сказать точечные. Что подтверждает пока тот факт что при высокой температуре , влажности и солнце (УФ)вирус не распространяется так быстро как в холодном сухом воздухе. Все по классике. Только по температруному режиму слышал немного другие цифры температуры +25 губителен для вируса. Но УФ которого с наступлением весны будт все больше уже хорошо.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:43

  change_pm написав:
  change_pm написав:Самозабезпечення... Державна продовольча безпека...

Також, мабудь, ніхто не чув :shock: експерти, орденоносці :lol:

  juristkostya написав:заставить агрохолдинги в убыток себе выращивать картошку вместо подсолнечника? А когда начнут разбегаться - подогнать им бесплатные рабочие руки с виде студентов/инженеров/солдат-срочников?
70 лет пытались, кроме повального дефицита харчей ничего не получили.


агрохолдинги - ось основна проблема, монополізація і "бабусі" з картопелькою. треба фермерство розвивати. але ж хто в цій державі стратегією переймається? і про народ думає?

когда начнут разбегаться - так і вітер їм під одне місце :) нехай заходять справжні західні компанії з новітніми технологіями і зобов"язанням від держави підтримувати достаток і справедливу ціну на ринку на всі продукти харчування. А різні "бахматюки" нехай валять...подалі!

1. ОК, не будет холдингов, будут фермеры. Фермеры добровольно откажутся от более выгодного товара?
2. Чем это будет отличаться от приснопамятных совхозов, которые из года в год перевыполняли план, а еда была в дефиците, даже гречка банальная?
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:45

  yama написав:
  juristkostya написав:
  orest написав:Щодо дири в бюджеті, яку багато хто згадує. Її можна закрити курсом, піднявши надходження з митниці. Але ж можна таки перекрити контрабас і підняти надходження. А за одно, і додати до ціни польського молока і італійського вина з французьким сиром, захистивши нацвиробника. Також, можна трансфертне ціноутворення перевіряти і штрафувати не вибірково а і для дтеків всіляких також...
Але ж ми знаємо, який шлях виберуть ШмиЗелі-труфальдіни ахметок-коломойш...
не придумывайте. Сейчас при власти честные люди, не замаранные. Им доверилось 73%, как-никак. При них все будет по-честному и для народа. Об этом ещё год назад говорили все умные люди, а вы до сих пор не в курсе

Где смайлик?

Русский язык достаточно богат и без этих костылей.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:50

  kluychkooleg написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  vitto_ks_UA написав:И НЕ НАДО ПАНИКИ !

утро и вечер - общественный транспорт.
этого достаточно для заразы, хоть и придержуйся 1000 рекомендаций про чистые руки.
достаточно больному подышать вам в лицо и вы уже вирусный с чистыми руками. не знаю, как у вас в городе, а у нас все в транспорте стоят на одной ноге и дышат один на др. и сопли вытирают об соседа.(( :twisted:


Так для этого есть машина или в крайнем случае такси, зачем на общественном ездить?
Понятно, это для себя лично, с основной массой сложнее.

Вы прикалуетесь? В Харькове я ещё лет 10 назад предпочитал на метро. Быстро, никаких рисков, летом не жарко. А с тех пор трафик только усложнился. Машина хороша для ЧСВ, но для перемещения - ой не факт.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:52

Искатель Коли підприємство працює 24/7 і сам є практично в такому ж режимі, то вихідний коли відпочиваєш, з понеділком збився. Дякую, що виправили. Може й не зле, що у вівторок, глянемо що в понеділок в світі буде творитися.
Щодо політики, я не заангажований в жодній силі і попередніх також ганяв. Мав певні надії на перший уряд "камікадзе" бо особисто знав там кількох, розумів що знають, вміють і можуть. А коли їх "пішли" все зрозумів. Мав три роки тому змогу поспілкуватись з Маркаровою - розумна, адекватна, працездатна. Але решта...
Я переймаюсь таки долею країни і майбутнім своїх дітей. Тому і злий, і тільки з цієї точки зору на теперішніх більше ніж на колишніх.
Також, їх непрофесійність, відсутність знань і досвіду є причиною того, що цілі і методи не співпадають, через що постійні недолугі корекції і важко спрогнозувати щось...
Але Ваше прохання врахую.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:53

  rasmus написав:
  Искатель написав:Мені особисто що Порох, що Зе - противні. Це як два різних сорти гівна.


Ви гівно ще й сортуєте? ;-)

Инфантильный подход. Выбор всегда происходит "лучшего из худшего", и другого не будет. Но так или иначе, в выборах участвовать надо
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:59

  juristkostya написав:Вы прикалуетесь? В Харькове я ещё лет 10 назад предпочитал на метро. Быстро, никаких рисков, летом не жарко. А с тех пор трафик только усложнился. Машина хороша для ЧСВ, но для перемещения - ой не факт.


Вам шашечки или ехать?
Я тоже предпочитаю метро и пешком.
Но сейчас езжу на машине.
Да пробки, но никто не чихает в затылок.
Да, от всего не убережет, но это не значит, что не нужно уменьшть риск заражения.
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