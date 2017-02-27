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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 бер, 2020 16:15
kluychkooleg написав:
"огромную сумму денег...
...обнаружены незадекларированные средства в размере примерно 240 тысяч американских долларов и 500 тысяч евро"
Это не огромная, это просто большая
Что, просто конфискуют и все?
Жаль человека.
один из маленьких штрихов об обьемах неофициальных каналов захода валюты в страну.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 16:18
centurionus написав: freeze написав:
vladus17 написав:Епидемия пройдет как только потеплеет (+10-15С)
На лето курс 22-23. Поэтому все кризисы переносятся как миниму к Осени.
Похоже особой связи вируса с температурой нет.
В Австралии тепло, в Сингапуре, Эмиратах жара, и болеют.
Епідемія коронавірусу SARS почалася в листопаді, закінчилася в червні наступного року. Поточний збудник схожий дещо, SARS-2.
Можливо, справа не тільки в температурі, УФ, провітрюваннях, а в кількості мутацій, які зменшать небезпеку віруса.
Пока всё выглядит с точностью до наоборот, в результате мутаций он стал злее, и что хуже всего ПЦР тесты не ловят мутирующий вирус, по антителам ловят, у нас все официальные тесты ПЦР...
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Додано: Нед 08 бер, 2020 16:28
ви далеко не перший, хто розносить цю новину. Уже всіх заспокоїли - бюджет підпиляють, гривни трішки піддрукують і будемо далі жить собі поживать та добра наживати
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Додано: Нед 08 бер, 2020 16:36
vladus17 написав: juristkostya написав: vladus17 написав:
Но так как на носу потепление (особенно в Китае и Италии), то я думаю этот сценарий мало вероятен.
Склоняюсь к перепроизводственному варианту кризиса.
Это хорошая версия, но она разбивается о то, что и в прибрежных районах Китая, и в Италии зимы в нашем понимании особо и не бывает.
И как этот ваш довод разбивает мою теорию?
Пусть зимы там не бывает. Но как только значительно потеплеет (я говорю за +15 и выши) то и вирусный сезон закончится. Эпидемия пройдет. Все заработает как прежде.
player написав:
Посмотрите лучше на карту распространения вируса. Ему пофиг какая температура на улице. Его уже полно в Австралии, где была жара, его полно в Таиланде и в Сингапуре. Он уже появился даже в Африке.
Это вы на карту внимательно посмотрите. И Сингапуры и Австралии с Африками имеют минимальные показатели заражений. Можно сказать точечные. Что подтверждает пока тот факт что при высокой температуре , влажности и солнце (УФ)вирус не распространяется так быстро как в холодном сухом воздухе. Все по классике. Только по температруному режиму слышал немного другие цифры температуры +25 губителен для вируса. Но УФ которого с наступлением весны будт все больше уже хорошо.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 16:43
change_pm написав: change_pm написав:
Самозабезпечення... Державна продовольча безпека...
Також, мабудь, ніхто не чув
експерти, орденоносці
агрохолдинги
juristkostya написав:
заставить агрохолдинги
в убыток себе выращивать картошку вместо подсолнечника? А когда начнут разбегаться
- подогнать им бесплатные рабочие руки с виде студентов/инженеров/солдат-срочников?
70 лет пытались, кроме повального дефицита харчей ничего не получили.
- ось основна проблема, монополізація і "бабусі" з картопелькою. треба фермерство розвивати. але ж хто в цій державі стратегією переймається? і про народ думає?когда начнут разбегаться
- так і вітер їм під одне місце
нехай заходять справжні західні компанії з новітніми технологіями і зобов"язанням від держави підтримувати достаток і справедливу ціну на ринку на всі продукти харчування. А різні "бахматюки" нехай валять...подалі!
1. ОК, не будет холдингов, будут фермеры. Фермеры добровольно откажутся от более выгодного товара?
2. Чем это будет отличаться от приснопамятных совхозов, которые из года в год перевыполняли план, а еда была в дефиците, даже гречка банальная?
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Додано: Нед 08 бер, 2020 16:45
yama написав: juristkostya написав: orest написав:
Щодо дири в бюджеті, яку багато хто згадує. Її можна закрити курсом, піднявши надходження з митниці. Але ж можна таки перекрити контрабас і підняти надходження. А за одно, і додати до ціни польського молока і італійського вина з французьким сиром, захистивши нацвиробника. Також, можна трансфертне ціноутворення перевіряти і штрафувати не вибірково а і для дтеків всіляких також...
Але ж ми знаємо, який шлях виберуть ШмиЗелі-труфальдіни ахметок-коломойш...
не придумывайте. Сейчас при власти честные люди, не замаранные. Им доверилось 73%, как-никак. При них все будет по-честному и для народа. Об этом ещё год назад говорили все умные люди, а вы до сих пор не в курсе
Где смайлик?
Русский язык достаточно богат и без этих костылей.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 16:50
kluychkooleg написав: Игорь Алексеевич написав: vitto_ks_UA написав:
И НЕ НАДО ПАНИКИ !
утро и вечер - общественный транспорт.
этого достаточно для заразы, хоть и придержуйся 1000 рекомендаций про чистые руки.
достаточно больному подышать вам в лицо и вы уже вирусный с чистыми руками. не знаю, как у вас в городе, а у нас все в транспорте стоят на одной ноге и дышат один на др. и сопли вытирают об соседа.((
Так для этого есть машина или в крайнем случае такси, зачем на общественном ездить?
Понятно, это для себя лично, с основной массой сложнее.
Вы прикалуетесь? В Харькове я ещё лет 10 назад предпочитал на метро. Быстро, никаких рисков, летом не жарко. А с тех пор трафик только усложнился. Машина хороша для ЧСВ, но для перемещения - ой не факт.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 16:52
Искатель Коли підприємство працює 24/7 і сам є практично в такому ж режимі, то вихідний коли відпочиваєш, з понеділком збився. Дякую, що виправили. Може й не зле, що у вівторок, глянемо що в понеділок в світі буде творитися.
Щодо політики, я не заангажований в жодній силі і попередніх також ганяв. Мав певні надії на перший уряд "камікадзе" бо особисто знав там кількох, розумів що знають, вміють і можуть. А коли їх "пішли" все зрозумів. Мав три роки тому змогу поспілкуватись з Маркаровою - розумна, адекватна, працездатна. Але решта...
Я переймаюсь таки долею країни і майбутнім своїх дітей. Тому і злий, і тільки з цієї точки зору на теперішніх більше ніж на колишніх.
Також, їх непрофесійність, відсутність знань і досвіду є причиною того, що цілі і методи не співпадають, через що постійні недолугі корекції і важко спрогнозувати щось...
Але Ваше прохання врахую.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 16:53
rasmus написав: Искатель написав:
Мені особисто що Порох, що Зе - противні. Це як два різних сорти гівна.
Ви гівно ще й сортуєте?
Инфантильный подход. Выбор всегда происходит "лучшего из худшего", и другого не будет. Но так или иначе, в выборах участвовать надо
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Додано: Нед 08 бер, 2020 16:59
juristkostya написав:
Вы прикалуетесь? В Харькове я ещё лет 10 назад предпочитал на метро. Быстро, никаких рисков, летом не жарко. А с тех пор трафик только усложнился. Машина хороша для ЧСВ, но для перемещения - ой не факт.
Вам шашечки или ехать?
Я тоже предпочитаю метро и пешком.
Но сейчас езжу на машине.
Да пробки, но никто не чихает в затылок.
Да, от всего не убережет, но это не значит, что не нужно уменьшть риск заражения.
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