Додано: Нед 08 бер, 2020 17:47

AGK написав: С 10 марта ракета стартует! Аукцион ОВГЗ отменен

https://minfin.com.ua/2020/03/08/41588542/ С 10 марта ракета стартует! Аукцион ОВГЗ отменен

А зміст аукціона?

При 10% покупців нема.

Та й новому КМУ тре зробити ревізію та подумати, що робити далі.

