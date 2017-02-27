headshaker написав:Из вышексказанного следует, что массово зараза придет к нам не из Европы, а с севера.
Думаю, что зараза уже пришла, недели две как. Сколько там вроде аж 20 тестов сделали ? Могу ошибаться, но очень мало. Один больной коронавирусом как минимум заражает несколько человек. Больной из Черновцов контактировал близко со многими, не говоря уже про его жену. И все здоровы, итить, не иначе в Черновцах воздух святой.
на ЗУ есть город, который выбил себе тесты, говорят полно случаев, а жена мужика из Черновцов говорит - хреново ему стало...
так дядя трамп распорядился и дол. стирать, которые едут в америку из азии.(( может их мне выкинуть. может они у меня тоже с вирусом))
3 недели назад, я написал одной фирме, которая в европе деньги печатает небольшую аналитику с предложениями по теме вирусных денег, они забили, теперь получат хороший минус по прибыли...а наличные по завету Либо отменят нах на радость налоговой...
vladus17 написав:Но так как на носу потепление (особенно в Китае и Италии), то я думаю этот сценарий мало вероятен. Склоняюсь к перепроизводственному варианту кризиса.
Это хорошая версия, но она разбивается о то, что и в прибрежных районах Китая, и в Италии зимы в нашем понимании особо и не бывает.
И как этот ваш довод разбивает мою теорию? Пусть зимы там не бывает. Но как только значительно потеплеет (я говорю за +15 и выши) то и вирусный сезон закончится. Эпидемия пройдет. Все заработает как прежде.
player написав:Посмотрите лучше на карту распространения вируса. Ему пофиг какая температура на улице. Его уже полно в Австралии, где была жара, его полно в Таиланде и в Сингапуре. Он уже появился даже в Африке.
Это вы на карту внимательно посмотрите. И Сингапуры и Австралии с Африками имеют минимальные показатели заражений. Можно сказать точечные. Что подтверждает пока тот факт что при высокой температуре , влажности и солнце (УФ)вирус не распространяется так быстро как в холодном сухом воздухе. Все по классике. Только по температруному режиму слышал немного другие цифры температуры +25 губителен для вируса. Но УФ которого с наступлением весны будт все больше уже хорошо.[/quote]
goldfinger написав:Признаюсь,я тогда попал,по 26,5.Впрочем,сейчас средний уже ниже 25.Посмотрим,сколько продержат курс,ибо мировой шухер вполне способен внести коррективы в планы ыностранных инвесторов и их местных хитрозадых партнёров.
какой ещё шухер? на чём? как показывает история гривна из года в год примерно в последние три года только укрепляется
player написав:Посмотрите лучше на карту распространения вируса. Ему пофиг какая температура на улице. Его уже полно в Австралии, где была жара, его полно в Таиланде и в Сингапуре. Он уже появился даже в Африке.
Это вы на карту внимательно посмотрите. И Сингапуры и Австралии с Африками имеют минимальные показатели заражений. Можно сказать точечные. Что подтверждает пока тот факт что при высокой температуре , влажности и солнце (УФ)вирус не распространяется так быстро как в холодном сухом воздухе. Все по классике. Только по температруному режиму слышал немного другие цифры температуры +25 губителен для вируса. Но УФ которого с наступлением весны будт все больше уже хорошо.
Ага, точечные. Только почему в той жаркой и точечной Австралии уже драки за туалетной бумагой? https://www.youtube.com/watch?v=DQv5PWMzI-w Если так рассуждать, то Украина ещё более точечная чем та Австралия. У нас 1 случай, а там 76. По факту наш климат сейчас ничем не отличается от климата Италии, где уже фактически эпидемия. Поэтому лучше сейчас готовиться к худшему, чем страдать пофигизмом и надеяться на жаркое лето. Которое может будет, а может и нет.
goldfinger написав:Признаюсь,я тогда попал,по 26,5.Впрочем,сейчас средний уже ниже 25.Посмотрим,сколько продержат курс,ибо мировой шухер вполне способен внести коррективы в планы ыностранных инвесторов и их местных хитрозадых партнёров.
какой ещё шухер? на чём? как показывает история гривна из года в год примерно в последние три года только укрепляется
кажуть, що все, далі буде тільки втрачати ціну, по відношенню до долара