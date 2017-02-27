Додано: Нед 08 бер, 2020 17:29

Шановні друзі, я розумію, що вихідні. Але для вірусу є окрема гілка. Лякайте там один одного, хоч до появи симптомів. Ну реально вже осто3,14здило.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.