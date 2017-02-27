RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4114411541164117>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 346
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
12%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
65
Всього голосів : 346
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 17:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шановні друзі, я розумію, що вихідні. Але для вірусу є окрема гілка. Лякайте там один одного, хоч до появи симптомів. Ну реально вже осто3,14здило.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3555
З нами з: 10.03.14
Подякував: 2183 раз.
Подякували: 3107 раз.
 
Профіль
2
4
14
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 17:32

  freeze написав:
  headshaker написав:Из вышексказанного следует, что массово зараза придет к нам не из Европы, а с севера.


Думаю, что зараза уже пришла, недели две как.
Сколько там вроде аж 20 тестов сделали ? Могу ошибаться, но очень мало.
Один больной коронавирусом как минимум заражает несколько человек. Больной из Черновцов контактировал близко со многими, не говоря уже про его жену. И все здоровы, итить, не иначе в Черновцах воздух святой.

на ЗУ есть город, который выбил себе тесты, говорят полно случаев, а жена мужика из Черновцов говорит - хреново ему стало...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5891
З нами з: 20.11.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 1478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 17:37

  Игорь Алексеевич написав:
  yama написав:У вас доход в долларах?

так дядя трамп распорядился и дол. стирать, которые едут в америку из азии.((
может их мне выкинуть. может они у меня тоже с вирусом)) :P

3 недели назад, я написал одной фирме, которая в европе деньги печатает небольшую аналитику с предложениями по теме вирусных денег, они забили, теперь получат хороший минус по прибыли...а наличные по завету Либо отменят нах на радость налоговой...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5891
З нами з: 20.11.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 1478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 17:44

  edvardd написав:...а наличные по завету Либо отменят нах на радость налоговой...

(с)
- Ой, что деется! Вчера траншею рыли,
Так откопали две коньячные струи!
- Говорят, шпионы воду отравили
самогоном.
Ну, а хлеб теперь из рыбьей чешуи.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14404
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1922 раз.
Подякували: 4200 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 17:47

  vladus17 написав:
  juristkostya написав:
  vladus17 написав:Но так как на носу потепление (особенно в Китае и Италии), то я думаю этот сценарий мало вероятен.
Склоняюсь к перепроизводственному варианту кризиса.

Это хорошая версия, но она разбивается о то, что и в прибрежных районах Китая, и в Италии зимы в нашем понимании особо и не бывает.

И как этот ваш довод разбивает мою теорию?
Пусть зимы там не бывает. Но как только значительно потеплеет (я говорю за +15 и выши) то и вирусный сезон закончится. Эпидемия пройдет. Все заработает как прежде.

  player написав:Посмотрите лучше на карту распространения вируса. Ему пофиг какая температура на улице. Его уже полно в Австралии, где была жара, его полно в Таиланде и в Сингапуре. Он уже появился даже в Африке.


Это вы на карту внимательно посмотрите. И Сингапуры и Австралии с Африками имеют минимальные показатели заражений. Можно сказать точечные. Что подтверждает пока тот факт что при высокой температуре , влажности и солнце (УФ)вирус не распространяется так быстро как в холодном сухом воздухе. Все по классике. Только по температруному режиму слышал немного другие цифры температуры +25 губителен для вируса. Но УФ которого с наступлением весны будт все больше уже хорошо.[/quote]


если не скучно почитайте исследование про выживаемость вируса:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2863430/
кстати дохнет он при +56 градусов...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5891
З нами з: 20.11.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 1478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 17:47

  AGK написав:С 10 марта ракета стартует! Аукцион ОВГЗ отменен
https://minfin.com.ua/2020/03/08/41588542/

А зміст аукціона?
При 10% покупців нема.
Та й новому КМУ тре зробити ревізію та подумати, що робити далі.
"Тарапіцца не надо"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17499
З нами з: 09.03.14
Подякував: 997 раз.
Подякували: 1064 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 17:52

  orest написав:Шановні друзі, я розумію, що вихідні. Але для вірусу є окрема гілка. Лякайте там один одного, хоч до появи симптомів. Ну реально вже осто3,14здило.

Просто старики обеспокоены.Пора о завещании подумать заранее.
Праздичного всем:
Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3835
З нами з: 03.12.14
Подякував: 484 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 17:57

  goldfinger написав:Признаюсь,я тогда попал,по 26,5.Впрочем,сейчас средний уже ниже 25.Посмотрим,сколько продержат курс,ибо мировой шухер вполне способен внести коррективы в планы ыностранных инвесторов и их местных хитрозадых партнёров.


какой ещё шухер? на чём?
как показывает история гривна из года в год примерно в последние три года только укрепляется
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3784
З нами з: 21.04.11
Подякував: 540 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:03

  Surfer написав:
  player написав:Посмотрите лучше на карту распространения вируса. Ему пофиг какая температура на улице. Его уже полно в Австралии, где была жара, его полно в Таиланде и в Сингапуре. Он уже появился даже в Африке.

Это вы на карту внимательно посмотрите. И Сингапуры и Австралии с Африками имеют минимальные показатели заражений. Можно сказать точечные. Что подтверждает пока тот факт что при высокой температуре , влажности и солнце (УФ)вирус не распространяется так быстро как в холодном сухом воздухе. Все по классике. Только по температруному режиму слышал немного другие цифры температуры +25 губителен для вируса. Но УФ которого с наступлением весны будт все больше уже хорошо.

Ага, точечные. Только почему в той жаркой и точечной Австралии уже драки за туалетной бумагой?
https://www.youtube.com/watch?v=DQv5PWMzI-w
Если так рассуждать, то Украина ещё более точечная чем та Австралия.
У нас 1 случай, а там 76.
По факту наш климат сейчас ничем не отличается от климата Италии,
где уже фактически эпидемия.
Поэтому лучше сейчас готовиться к худшему, чем страдать пофигизмом и надеяться на жаркое лето.
Которое может будет, а может и нет.
player
Аватар користувача
 
Повідомлень: 194
З нами з: 22.04.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:04

  uaprofi написав:
  goldfinger написав:Признаюсь,я тогда попал,по 26,5.Впрочем,сейчас средний уже ниже 25.Посмотрим,сколько продержат курс,ибо мировой шухер вполне способен внести коррективы в планы ыностранных инвесторов и их местных хитрозадых партнёров.


какой ещё шухер? на чём?
как показывает история гривна из года в год примерно в последние три года только укрепляется


кажуть, що все, далі буде тільки втрачати ціну, по відношенню до долара :(
vovakwasov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 143
З нами з: 08.09.19
Подякував: 119 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4114411541164117>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igneus, LordEmerald, Vint, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1696, 1697, 1698
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16975 2135600
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 бер, 2020 18:00
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 681, 682, 683
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6824 1521389
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 17:14
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1268
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8114)
08.03.2020 18:40
Рынок ОВГЗ (1423)
08.03.2020 18:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.