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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4114411541164117

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 346
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
12%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
65
Всього голосів : 346
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:06

  player написав:
Поэтому лучше сейчас готовиться к худшему, чем страдать пофигизмом и надеяться на жаркое лето.
Которое может будет, а может и нет.


а як готуватись?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:09

  uaprofi написав:
  goldfinger написав:Признаюсь,я тогда попал,по 26,5.Впрочем,сейчас средний уже ниже 25.Посмотрим,сколько продержат курс,ибо мировой шухер вполне способен внести коррективы в планы ыностранных инвесторов и их местных хитрозадых партнёров.


какой ещё шухер? на чём?
как показывает история гривна из года в год примерно в последние три года только укрепляется

Точно такие же сообщения я читал тут в январе-феврале 2014. Типа "смотрите че творится, а гривне побоку, стабильно па8, пора банить загонял"
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:13

  change_pm написав:
  juristkostya написав:и 100-процентная занятость, не забывайте.


Цікаво, чому це ФРС зайнятістю переймається, а ви ні???
Імхо, ФРС "тіпіли" і терпіли. Треба не зайнятістю перейматись, а інфляцію таргетувати?


Не знаю как вам об этом акуратно сообщить......., но это.... ФРС не влияет на занятость. И таки да, таргетирует инфляцию.
Занятость - вопрос мин.экономики.
И не нужно смешивать сферы двух ведомств разных по своей природе.
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:14

  Zebra написав:
  uaprofi написав:какой ещё шухер? на чём?
как показывает история гривна из года в год примерно в последние три года только укрепляется

Точно такие же сообщения я читал тут в январе-феврале 2014. Типа "смотрите че творится, а гривне побоку, стабильно па8, пора банить загонял"


з іншого боку, в кінці 2018 року були заклики до придбання долару, бо час прийшов :mrgreen:

велика відмінність сьогодення від 2014 року - нерезиденти, які тримають більше ста ярдів в наших паперах
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:23

  Zebra написав:
  uaprofi написав:какой ещё шухер? на чём?
как показывает история гривна из года в год примерно в последние три года только укрепляется

Точно такие же сообщения я читал тут в январе-феврале 2014. Типа "смотрите че творится, а гривне побоку, стабильно па8, пора банить загонял"


Я тоже уже слышал такое :mrgreen:

16 октября 2008
Тимошенко: кризис практически обходит Украину стороной
https://www.unian.net/politics/153915-t ... ronoy.html

17 октября 2008
Тимошенко просит помощи у Международного валютного фонда
https://censor.net.ua/news/39946/timosh ... ala_krizis

13 ноября 2008
Тимошенко после кредита МВФ просит денег у Всемирного банка
https://www.unian.net/society/161755-ti ... banka.html

9 апреля 2009
Украина просит МВФ дать больше денег
https://tsn.ua/ru/groshi/ukraina-prosit ... deneg.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Покупка євро в онлайн-банці 27.95, продаж на Закарпатті в обмінках 27.75. Банкіри засвяткувалися, а прикордонники напевно пішли зливати конфісковані у схвильованого заробітчанина 500тис.€
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:36

  Искатель написав:Політична заангажованість заважає мислити об'єктивно і буде надалі призводити до помилок.

Вы как-то странно смешали политические вкусы с оценкой умственных способностей....

Называть идиотов идиотами просто необходимо.
Идиоты все равно ничего не поймут в силу своей ограниченности.
А вот если этого не делать, то здоровые люди могут, под действием эффекта толпы, посчитать существующее положение вещей близким к норме.
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Народ, идите чихать на профильную ветку.
Хватит бредятину разносить.
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:47

  vovan_prm написав:
  change_pm написав:
  juristkostya написав:и 100-процентная занятость, не забывайте.


Цікаво, чому це ФРС зайнятістю переймається, а ви ні???
Імхо, ФРС "тіпіли" і терпіли. Треба не зайнятістю перейматись, а інфляцію таргетувати?


Не знаю как вам об этом акуратно сообщить......., но это.... ФРС не влияет на занятость. И таки да, таргетирует инфляцию.
Занятость - вопрос мин.экономики.
И не нужно смешивать сферы двух ведомств разных по своей природе.

Информация о роли ФРС, что касается инфляции, оплаты труда и занятости, изложена не последним по статусу банкиром от бывшего руководителя ФРС, начиная с 9-25: https://www.youtube.com/watch?v=xq3nvnJhvxE
Igneus
 
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