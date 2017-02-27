goldfinger написав:Признаюсь,я тогда попал,по 26,5.Впрочем,сейчас средний уже ниже 25.Посмотрим,сколько продержат курс,ибо мировой шухер вполне способен внести коррективы в планы ыностранных инвесторов и их местных хитрозадых партнёров.
какой ещё шухер? на чём? как показывает история гривна из года в год примерно в последние три года только укрепляется
Точно такие же сообщения я читал тут в январе-феврале 2014. Типа "смотрите че творится, а гривне побоку, стабильно па8, пора банить загонял"
juristkostya написав:и 100-процентная занятость, не забывайте.
Цікаво, чому це ФРС зайнятістю переймається, а ви ні??? Імхо, ФРС "тіпіли" і терпіли. Треба не зайнятістю перейматись, а інфляцію таргетувати?
Не знаю как вам об этом акуратно сообщить......., но это.... ФРС не влияет на занятость. И таки да, таргетирует инфляцию. Занятость - вопрос мин.экономики. И не нужно смешивать сферы двух ведомств разных по своей природе.
Искатель написав:Політична заангажованість заважає мислити об'єктивно і буде надалі призводити до помилок.
Вы как-то странно смешали политические вкусы с оценкой умственных способностей....
Называть идиотов идиотами просто необходимо. Идиоты все равно ничего не поймут в силу своей ограниченности. А вот если этого не делать, то здоровые люди могут, под действием эффекта толпы, посчитать существующее положение вещей близким к норме.
juristkostya написав:и 100-процентная занятость, не забывайте.
Цікаво, чому це ФРС зайнятістю переймається, а ви ні??? Імхо, ФРС "тіпіли" і терпіли. Треба не зайнятістю перейматись, а інфляцію таргетувати?
Не знаю как вам об этом акуратно сообщить......., но это.... ФРС не влияет на занятость. И таки да, таргетирует инфляцию. Занятость - вопрос мин.экономики. И не нужно смешивать сферы двух ведомств разных по своей природе.