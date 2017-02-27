change_pm написав: Цікаво, чому це ФРС зайнятістю переймається, а ви ні??? Імхо, ФРС "тіпіли" і терпіли. Треба не зайнятістю перейматись, а інфляцію таргетувати?
Не знаю как вам об этом акуратно сообщить......., но это.... ФРС не влияет на занятость. И таки да, таргетирует инфляцию. Занятость - вопрос мин.экономики. И не нужно смешивать сферы двух ведомств разных по своей природе.
Igneus написав:Информация о роли ФРС, что касается инфляции, оплаты труда и занятости, изложена не последним по статусу банкиром от бывшего руководителя ФРС, начиная с 9-25: https://www.youtube.com/watch?v=xq3nvnJhvxE
Вы уже не в первый раз вбрасываете эту муть. Представления о ФРС и её работе русскоязычных авторов не имеют никакой ценности.
player написав: Поэтому лучше сейчас готовиться к худшему, чем страдать пофигизмом и надеяться на жаркое лето. Которое может будет, а может и нет.
а як готуватись?
готуватись надо было с месяц назад, купив лекарство от коронавируса, маски, тесты.... а сейчас расслабьтесь уже поздно...
Как по мне короновирус это больше развод, чем реальная опасность... число людей умерших от осложнений после H1N1 в текущем году никак не меньше - счет на тысячи, а шума практически нет, поэтому все как всегда - на раздуваемой панике тот кто надо подучает огромные дивиденды, причем не только финансовые.
antikkristall написав:Как по мне короновирус это больше развод, чем реальная опасность... число людей умерших от осложнений после H1N1 в текущем году никак не меньше - счет на тысячи, а шума практически нет, поэтому все как всегда - на раздуваемой панике тот кто надо подучает огромные дивиденды, причем не только финансовые.
Подождем сравнительную статистику через год, я думаю, вы сильно удивитесь. Пока сравнение некорректно. Гриппом охвачен фактически каждый населенный пункт, а новичок еще не пришел в ваш город.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Igneus написав:Информация о роли ФРС, что касается инфляции, оплаты труда и занятости, изложена не последним по статусу банкиром от бывшего руководителя ФРС, начиная с 9-25: https://www.youtube.com/watch?v=xq3nvnJhvxE
Вы уже не в первый раз вбрасываете эту муть. Представления о ФРС и её работе русскоязычных авторов не имеют никакой ценности.