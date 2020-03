Додано: Нед 08 бер, 2020 18:58

Поэтому лучше сейчас готовиться к худшему, чем страдать пофигизмом и надеяться на жаркое лето.

а як готуватись? а як готуватись?

готуватись надо было с месяц назад, купив лекарство от коронавируса, маски, тесты.... а сейчас расслабьтесь уже поздно... готуватись надо было с месяц назад, купив лекарство от коронавируса, маски, тесты.... а сейчас расслабьтесь уже поздно...

Ліки від коронавірус - гагага Ліки від коронавірус - гагага

