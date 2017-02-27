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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4115411641174118

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 346
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
12%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
65
Всього голосів : 346
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:58

  edvardd написав:
  vovakwasov написав:
  player написав:
Поэтому лучше сейчас готовиться к худшему, чем страдать пофигизмом и надеяться на жаркое лето.
Которое может будет, а может и нет.


а як готуватись?

готуватись надо было с месяц назад, купив лекарство от коронавируса, маски, тесты.... а сейчас расслабьтесь уже поздно...

Ліки від коронавірус - гагага
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:06

  edvardd написав:готуватись надо было с месяц назад, купив лекарство от коронавируса, маски, тесты.... а сейчас расслабьтесь уже поздно...

Это позабористей "предсказаний" кризиса 2018 года :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:09

  Igneus написав:
  vovan_prm написав:
  change_pm написав:
Цікаво, чому це ФРС зайнятістю переймається, а ви ні???
Імхо, ФРС "тіпіли" і терпіли. Треба не зайнятістю перейматись, а інфляцію таргетувати?


Не знаю как вам об этом акуратно сообщить......., но это.... ФРС не влияет на занятость. И таки да, таргетирует инфляцию.
Занятость - вопрос мин.экономики.
И не нужно смешивать сферы двух ведомств разных по своей природе.

Информация о роли ФРС, что касается инфляции, оплаты труда и занятости, изложена не последним по статусу банкиром от бывшего руководителя ФРС, начиная с 9-25: https://www.youtube.com/watch?v=xq3nvnJhvxE

Вы уже не в первый раз вбрасываете эту муть.
Представления о ФРС и её работе русскоязычных авторов не имеют никакой ценности.
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:13

  edvardd написав:
  vovakwasov написав:
  player написав:
Поэтому лучше сейчас готовиться к худшему, чем страдать пофигизмом и надеяться на жаркое лето.
Которое может будет, а может и нет.


а як готуватись?

готуватись надо было с месяц назад, купив лекарство от коронавируса, маски, тесты.... а сейчас расслабьтесь уже поздно...

Я бы купил Джек Дениэл.
Так же бесполезно как и все перечисленное, но хоть вкусно и приятно.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:29

  vovan_prm написав:
  Igneus написав:Информация о роли ФРС, что касается инфляции, оплаты труда и занятости, изложена не последним по статусу банкиром от бывшего руководителя ФРС, начиная с 9-25: https://www.youtube.com/watch?v=xq3nvnJhvxE

Вы уже не в первый раз вбрасываете эту муть.
Представления о ФРС и её работе русскоязычных авторов не имеют никакой ценности.

Всего лишь второй раз :wink: .
Кстати, его отец с украинской фамилией родился в Белоруссии.
Но не это главное, поскольку цели монетарной политики ФРС, а именно поддержание инфляции и занятости, закреплены законом:
https://prezi.com/_vwjlymobiuq/presentation/
http://www.fedspeak.ru/monetary.htm
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:29

  edvardd написав:
  vovakwasov написав:
  player написав:
Поэтому лучше сейчас готовиться к худшему, чем страдать пофигизмом и надеяться на жаркое лето.
Которое может будет, а может и нет.


а як готуватись?

готуватись надо было с месяц назад, купив лекарство от коронавируса, маски, тесты.... а сейчас расслабьтесь уже поздно...


Как по мне короновирус это больше развод, чем реальная опасность... число людей умерших от осложнений после H1N1 в текущем году никак не меньше - счет на тысячи, а шума практически нет, поэтому все как всегда - на раздуваемой панике тот кто надо подучает огромные дивиденды, причем не только финансовые.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

antikkristall написав:Как по мне короновирус это больше развод, чем реальная опасность... число людей умерших от осложнений после H1N1 в текущем году никак не меньше - счет на тысячи, а шума практически нет, поэтому все как всегда - на раздуваемой панике тот кто надо подучает огромные дивиденды, причем не только финансовые.


Подождем сравнительную статистику через год, я думаю, вы сильно удивитесь.
Пока сравнение некорректно.
Гриппом охвачен фактически каждый населенный пункт, а новичок еще не пришел в ваш город.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 20:15

  Igneus написав:
  vovan_prm написав:
  Igneus написав:Информация о роли ФРС, что касается инфляции, оплаты труда и занятости, изложена не последним по статусу банкиром от бывшего руководителя ФРС, начиная с 9-25: https://www.youtube.com/watch?v=xq3nvnJhvxE

Вы уже не в первый раз вбрасываете эту муть.
Представления о ФРС и её работе русскоязычных авторов не имеют никакой ценности.

Всего лишь второй раз :wink: .
Кстати, его отец с украинской фамилией родился в Белоруссии.
Но не это главное, поскольку цели монетарной политики ФРС, а именно поддержание инфляции и занятости, закреплены законом:
https://prezi.com/_vwjlymobiuq/presentation/
http://www.fedspeak.ru/monetary.htm

Ваши способности находить информацию достойны уважения.

А не могли бы вы своими словами описать способ или механизм достижения полной занятости, имеющимися в распоряжении ФРС монетарными рычагами?

Просто у меня сложилось впечатление, что студенты бездумно перепостили достаточно сложную мысль, в приведенных вами ссылках. И здесь снова скорее всего вмешался русский перевод.
Монобанк - конченый недобанк :!:
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