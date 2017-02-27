Додано: Нед 08 бер, 2020 19:29

edvardd написав: vovakwasov написав: player написав:

Поэтому лучше сейчас готовиться к худшему, чем страдать пофигизмом и надеяться на жаркое лето.

Которое может будет, а может и нет. Поэтому лучше сейчас готовиться к худшему, чем страдать пофигизмом и надеяться на жаркое лето.Которое может будет, а может и нет.



а як готуватись? а як готуватись?

готуватись надо было с месяц назад, купив лекарство от коронавируса, маски, тесты.... а сейчас расслабьтесь уже поздно... готуватись надо было с месяц назад, купив лекарство от коронавируса, маски, тесты.... а сейчас расслабьтесь уже поздно...

Как по мне короновирус это больше развод, чем реальная опасность... число людей умерших от осложнений после H1N1 в текущем году никак не меньше - счет на тысячи, а шума практически нет, поэтому все как всегда - на раздуваемой панике тот кто надо подучает огромные дивиденды, причем не только финансовые.