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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4117411841194120>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 348
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
44
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
66
Всього голосів : 348
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 20:51

---
Которое может будет, а может и нет.[/quote]

а як готуватись?[/quote]
готуватись надо было с месяц назад, купив лекарство от коронавируса, маски, тесты.... а сейчас расслабьтесь уже поздно...[/quote]
Ліки від коронавірус - гагага[/quote]

:arrow:
https://news.finance.ua/ua/news/-/46641 ... ronavirusu
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 20:53

  vovan_prm написав:
  edvardd написав:
  vovakwasov написав:
а як готуватись?

готуватись надо было с месяц назад, купив лекарство от коронавируса, маски, тесты.... а сейчас расслабьтесь уже поздно...

Я бы купил Джек Дениэл.
Так же бесполезно как и все перечисленное, но хоть вкусно и приятно.

https://www.google.com/amp/s/tv.ua/amp- ... schi-viski. :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 20:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Renee написав:Ухожу в ветку Короны ... :wink:


Говорят вчера в Одессе была сходка, собирались авторитетные люди, и вирус раскороновали, потому что все не по понятиям делал
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 20:59

  vovan_prm написав:
А не могли бы вы своими словами описать способ или механизм достижения полной занятости, имеющимися в распоряжении ФРС монетарными рычагами?

Просто у меня сложилось впечатление, что студенты бездумно перепостили достаточно сложную мысль, в приведенных вами ссылках. И здесь снова скорее всего вмешался русский перевод.

Чтобы завершить дискуссию взаимоприемлемым решением, приведу ссылку на соответствующую статью 2А Закона о ФРС в его английском оригинале с официального сайта ФРС: https://www.federalreserve.gov/aboutthe ... tion2a.htm
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 21:03

  greenozon написав:---
Которое может будет, а может и нет.


а як готуватись?[/quote]
готуватись надо было с месяц назад, купив лекарство от коронавируса, маски, тесты.... а сейчас расслабьтесь уже поздно...[/quote]
Ліки від коронавірус - гагага[/quote]

:arrow:
https://news.finance.ua/ua/news/-/46641 ... ronavirusu[/quote]
в виду мутации - вакцина до cpaки, и не скоро, а вот из этого перечня я один препарат купил...
https://korrespondent.net/tech/4194604- ... ronavyrusa

За день!!!
По словам чиновников, число людей, умерших от коронавируса в Италии, выросло со 133 за день до 366.
По данным агентства гражданской защиты, общее число инфекций подскочило на 25% до 7 375 с 5 883.
https://www.bbc.com/news/world-europe-51793619

про бардак в Америке, и ей скоро писец:
https://www.vox.com/science-and-health/ ... s-covid-19
Востаннє редагувалось edvardd в Нед 08 бер, 2020 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 21:09

Пока все увлечены коронавирусом,
В результате чего падает экономика и производства в первую очередь в Китае и др.странах, (в результате чего падает спрос на нефть!)

но тут подехали новости что С.Аравия решила обьявить економ.войну РФ, и грозится обвалить цены на нефть. Речь идет о 20 за баррель.

Снижение потребления + увеличение добычи + снижение цены за баррель - что получим на выходе ?
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 21:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:який шлях виберуть ШмиЗелі-труфальдіни ахметок-коломойш...


Красиво сказано!
Менять то на КОГО? Есть варианты? Предлагайте.
Народ у нас уже довольно продвинутый, зе выбирали вопреки, а не за него.
Да он и сам это говорил...
В очередной раз Кравчика вспоминаю - Маемо те що маемо! :oops: :cry:
После старого Привата Уважуха к Монобанку.
Гороховский умничка! https://monobank.ua/r/XyzKRU
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 21:14

  Xenon написав:Пока все увлечены коронавирусом,
В результате чего падает экономика и производства в первую очередь в Китае и др.странах, (в результате чего падает спрос на нефть!)

но тут подехали новости что С.Аравия решила обьявить економ.войну РФ, и грозится обвалить цены на нефть. Речь идет о 20 за баррель.

Снижение потребления + увеличение добычи + снижение цены за баррель - что получим на выходе ?

про 20 за баррель я уже с год пишу, даже возможно и будет 10
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 21:16

  Xenon написав:Пока все увлечены коронавирусом,
В результате чего падает экономика и производства в первую очередь в Китае и др.странах, (в результате чего падает спрос на нефть!)

но тут подехали новости что С.Аравия решила обьявить економ.войну РФ, и грозится обвалить цены на нефть. Речь идет о 20 за баррель.

Снижение потребления + увеличение добычи + снижение цены за баррель - что получим на выходе ?


"Саудовская Аравия приняла вызов России и намерена нарастить добычу нефти с сегодняшних 9,7 до 10 млн баррелей, а в случае необходимости - и до 12 млн и выше. Начинается нефтяная война, инструментом которой становится демпинг. Выживут не только лишь все.

Завтра рынки должны будут сообщить, что они об этом всем думают. Технически десятипроцентное падение цены нефти в пятницу было весьма показательным ответом, но он был на отказ России от сделки ОПЕК+. Теперь нужно будет выяснить реакцию рынков на решение Саудовской Аравии. По всей видимости, нефть должна будут штурмовать цену в 40 долларов. Во всяком случае по логике вещей ответ может быть только таким.

Однако всё это пока - лишь психология. Реально на рынке еще нет заявленных объемов. Ни дополнительных российских, ни дополнительных саудовских, ни чьих-то еще. Фактическое появление нефти произойдет примерно через месяц-два. Поэтому прямо сейчас начнутся спекулятивные качели, так как цена, безусловно, упадет, затем отыграет назад, потом снова будет прыгать туда-сюда, причем весьма существенно. Но окончательный баланс между ценой и реальным наполнением рынка дополнительными объемами установится позже. Так что пока это всё игры спекулянтов и только. А они по определению краткосрочные." (C)
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 21:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Xenon написав:Пока все увлечены коронавирусом,
В результате чего падает экономика и производства в первую очередь в Китае и др.странах, (в результате чего падает спрос на нефть!)

но тут подехали новости что С.Аравия решила обьявить економ.войну РФ, и грозится обвалить цены на нефть. Речь идет о 20 за баррель.

Снижение потребления + увеличение добычи + снижение цены за баррель - что получим на выходе ?


А какая себестоимость добычи сланцевой нефти ?
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