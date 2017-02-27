За день!!! По словам чиновников, число людей, умерших от коронавируса в Италии, выросло со 133 за день до 366. По данным агентства гражданской защиты, общее число инфекций подскочило на 25% до 7 375 с 5 883. https://www.bbc.com/news/world-europe-51793619
orest написав:який шлях виберуть ШмиЗелі-труфальдіни ахметок-коломойш...
Красиво сказано! Менять то на КОГО? Есть варианты? Предлагайте. Народ у нас уже довольно продвинутый, зе выбирали вопреки, а не за него. Да он и сам это говорил... В очередной раз Кравчика вспоминаю - Маемо те що маемо!
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Xenon написав:Пока все увлечены коронавирусом, В результате чего падает экономика и производства в первую очередь в Китае и др.странах, (в результате чего падает спрос на нефть!)
но тут подехали новости что С.Аравия решила обьявить економ.войну РФ, и грозится обвалить цены на нефть. Речь идет о 20 за баррель.
Снижение потребления + увеличение добычи + снижение цены за баррель - что получим на выходе ?
"Саудовская Аравия приняла вызов России и намерена нарастить добычу нефти с сегодняшних 9,7 до 10 млн баррелей, а в случае необходимости - и до 12 млн и выше. Начинается нефтяная война, инструментом которой становится демпинг. Выживут не только лишь все.
Завтра рынки должны будут сообщить, что они об этом всем думают. Технически десятипроцентное падение цены нефти в пятницу было весьма показательным ответом, но он был на отказ России от сделки ОПЕК+. Теперь нужно будет выяснить реакцию рынков на решение Саудовской Аравии. По всей видимости, нефть должна будут штурмовать цену в 40 долларов. Во всяком случае по логике вещей ответ может быть только таким.
Однако всё это пока - лишь психология. Реально на рынке еще нет заявленных объемов. Ни дополнительных российских, ни дополнительных саудовских, ни чьих-то еще. Фактическое появление нефти произойдет примерно через месяц-два. Поэтому прямо сейчас начнутся спекулятивные качели, так как цена, безусловно, упадет, затем отыграет назад, потом снова будет прыгать туда-сюда, причем весьма существенно. Но окончательный баланс между ценой и реальным наполнением рынка дополнительными объемами установится позже. Так что пока это всё игры спекулянтов и только. А они по определению краткосрочные." (C)