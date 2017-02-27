Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 бер, 2020 21:25
Igneus написав: vovan_prm написав: А не могли бы вы своими словами описать способ или механизм достижения полной занятости, имеющимися в распоряжении ФРС монетарными рычагами?
Просто у меня сложилось впечатление, что студенты бездумно перепостили достаточно сложную мысль, в приведенных вами ссылках. И здесь снова скорее всего вмешался русский перевод.
Чтобы завершить дискуссию взаимоприемлемым решением, приведу ссылку на соответствующую статью 2А Закона о ФРС в его английском оригинале с официального сайта ФРС:
https://www.federalreserve.gov/aboutthe ... tion2a.htm
Хотел эту же ссылку привести, да Вы опередили. ) А вообще попытку оппонента уйти от отрицания этой функции ФРС к позиции "покажи как они это достигают" я оценил. Красивый ход. )
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Додано: Нед 08 бер, 2020 21:33
Moneta написав:
на раша-онлайн АКА курс.ком.уа - с 2015 года говорят это девальвацию. Когда она будет уже?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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Додано: Нед 08 бер, 2020 21:35
Igneus написав: vovan_prm написав: А не могли бы вы своими словами описать способ или механизм достижения полной занятости, имеющимися в распоряжении ФРС монетарными рычагами?
Просто у меня сложилось впечатление, что студенты бездумно перепостили достаточно сложную мысль, в приведенных вами ссылках. И здесь снова скорее всего вмешался русский перевод.
Чтобы завершить дискуссию взаимоприемлемым решением, приведу ссылку на соответствующую статью 2А Закона о ФРС в его английском оригинале с официального сайта ФРС:
https://www.federalreserve.gov/aboutthe ... tion2a.htm
Ваше бажання відстояти свою думку викликає повагу, але не витрачайте дарма свій час -більшість навіть наших законів і Конституцію не читають і чомусь свято вірить, що НБУ має тільки таргтувати інфляцію.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 21:37
Igneus написав: vovan_prm написав: А не могли бы вы своими словами описать способ или механизм достижения полной занятости, имеющимися в распоряжении ФРС монетарными рычагами?
Просто у меня сложилось впечатление, что студенты бездумно перепостили достаточно сложную мысль, в приведенных вами ссылках. И здесь снова скорее всего вмешался русский перевод.
Чтобы завершить дискуссию взаимоприемлемым решением, приведу ссылку на соответствующую статью 2А Закона о ФРС
в его английском оригинале с официального сайта ФРС
:
https://www.federalreserve.gov/aboutthe ... tion2a.htm
Я же и говорю сложные мысли часто разбиваются о трудности перевода.
Ну согласитесь: англ. promote "способствовать, поощрять, содействовать" не означает "обеспечивать и поддерживать".
А напрямую влиять монетарными рычагами на занятость попросту невозможно. Ибо прямая взаимосвязь отсутствует. И только косвенно монетарные действия не должны противоречить целям достижения максимальной занятости. Опять же не путать с полной занятостью.
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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