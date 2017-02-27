Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 бер, 2020 21:25
Igneus написав: vovan_prm написав: А не могли бы вы своими словами описать способ или механизм достижения полной занятости, имеющимися в распоряжении ФРС монетарными рычагами?
Просто у меня сложилось впечатление, что студенты бездумно перепостили достаточно сложную мысль, в приведенных вами ссылках. И здесь снова скорее всего вмешался русский перевод.
Чтобы завершить дискуссию взаимоприемлемым решением, приведу ссылку на соответствующую статью 2А Закона о ФРС в его английском оригинале с официального сайта ФРС:
https://www.federalreserve.gov/aboutthe ... tion2a.htm
Хотел эту же ссылку привести, да Вы опередили. ) А вообще попытку оппонента уйти от отрицания этой функции ФРС к позиции "покажи как они это достигают" я оценил. Красивый ход. )
tumos
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Додано: Нед 08 бер, 2020 21:33
Moneta написав:
на раша-онлайн АКА курс.ком.уа - с 2015 года говорят это девальвацию. Когда она будет уже?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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proftpd66
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Додано: Нед 08 бер, 2020 21:35
Igneus написав: vovan_prm написав: А не могли бы вы своими словами описать способ или механизм достижения полной занятости, имеющимися в распоряжении ФРС монетарными рычагами?
Просто у меня сложилось впечатление, что студенты бездумно перепостили достаточно сложную мысль, в приведенных вами ссылках. И здесь снова скорее всего вмешался русский перевод.
Чтобы завершить дискуссию взаимоприемлемым решением, приведу ссылку на соответствующую статью 2А Закона о ФРС в его английском оригинале с официального сайта ФРС:
https://www.federalreserve.gov/aboutthe ... tion2a.htm
Ваше бажання відстояти свою думку викликає повагу, але не витрачайте дарма свій час -більшість навіть наших законів і Конституцію не читають і чомусь свято вірить, що НБУ має тільки таргтувати інфляцію.
L
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Додано: Нед 08 бер, 2020 21:37
Igneus написав: vovan_prm написав: А не могли бы вы своими словами описать способ или механизм достижения полной занятости, имеющимися в распоряжении ФРС монетарными рычагами?
Просто у меня сложилось впечатление, что студенты бездумно перепостили достаточно сложную мысль, в приведенных вами ссылках. И здесь снова скорее всего вмешался русский перевод.
Чтобы завершить дискуссию взаимоприемлемым решением, приведу ссылку на соответствующую статью 2А Закона о ФРС
в его английском оригинале с официального сайта ФРС
:
https://www.federalreserve.gov/aboutthe ... tion2a.htm
Я же и говорю сложные мысли часто разбиваются о трудности перевода.
Ну согласитесь: англ. promote "способствовать, поощрять, содействовать" не означает "обеспечивать и поддерживать".
А напрямую влиять монетарными рычагами на занятость попросту невозможно. Ибо прямая взаимосвязь отсутствует. И только косвенно монетарные действия не должны противоречить целям достижения максимальной занятости. Опять же не путать с полной занятостью.
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Додано: Нед 08 бер, 2020 21:54
Жижа в понедельник $32 за барель
Свиностану (рашке) привет от Саудитов.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 08 бер, 2020 21:55
BIGor написав:
Как думаете, сколько будет стоить поездка в такси по Киеву когда закроют метро. Скажите приблизительную цифру.
ну ...я думаю вам будет некуда особо ехать..на карантин закроют все.
kluychkooleg написав: BIGor написав:
Как думаете, сколько будет стоить поездка в такси по Киеву когда закроют метро. Скажите приблизительную цифру.
Не скажу, я не киевлянин
Смею предположить, что 100-150 грн.
Тогда остается машина или велосипед для тех, у кого ее нет.
Но думаю, что на форуме есть у всех.
Велосипед ? Сомневаюсь ...
А сколько будет стоить бензин?
Востаннє редагувалось
yama
в Нед 08 бер, 2020 21:57, всього редагувалось 1 раз.
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
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Додано: Нед 08 бер, 2020 21:57
yama написав: BIGor написав:
Как думаете, сколько будет стоить поездка в такси по Киеву когда закроют метро. Скажите приблизительную цифру.
ну ...я думаю вам будет некуда особо ехать..на карантин закроют все.
Як це нікуди? Їсти то хочеться
Прикиньте - Ви на правому березі ,а на лівий -хліб привезли....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Додано: Нед 08 бер, 2020 22:14
Цветочная мафия уже на наличный курс никак не влияет?
ПОВы стоят, как вкопанные. Или цветочная мафия перестала доллары покупать?
kluychkooleg
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Додано: Нед 08 бер, 2020 22:14
freeze написав: Corpocrator написав:Ливан объявил дефолт Падение экспорта в Китае составило 18,2% за 2 первых месяца в сравнении с аналогичных периодом прошлого года
А у нас тут много шутников, просморкаемся и вся ерунда.
Может кто то в действительности не понял
Лебедь-то прилетел
А в чем собственно проблема этого вируса?
Смертность около 3% вместо 1% при обычном?
mephala
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Додано: Нед 08 бер, 2020 22:16
yama написав:
Велосипед ? Сомневаюсь ...
А сколько будет стоить бензин?
Электровелосипед решает.
И вообще я про сейчас писал, а не когда все закроют.
Все будут из дому работать. Если работа позволяет.
kluychkooleg
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