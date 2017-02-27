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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 411841194120412141224123>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 349
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
66
Всього голосів : 349
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 21:25

  Igneus написав:
  vovan_prm написав:
А не могли бы вы своими словами описать способ или механизм достижения полной занятости, имеющимися в распоряжении ФРС монетарными рычагами?

Просто у меня сложилось впечатление, что студенты бездумно перепостили достаточно сложную мысль, в приведенных вами ссылках. И здесь снова скорее всего вмешался русский перевод.

Чтобы завершить дискуссию взаимоприемлемым решением, приведу ссылку на соответствующую статью 2А Закона о ФРС в его английском оригинале с официального сайта ФРС: https://www.federalreserve.gov/aboutthe ... tion2a.htm


Хотел эту же ссылку привести, да Вы опередили. ) А вообще попытку оппонента уйти от отрицания этой функции ФРС к позиции "покажи как они это достигают" я оценил. Красивый ход. )
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 21:33

  Moneta написав:


на раша-онлайн АКА курс.ком.уа - с 2015 года говорят это девальвацию. Когда она будет уже?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 21:35

  Igneus написав:
  vovan_prm написав:
А не могли бы вы своими словами описать способ или механизм достижения полной занятости, имеющимися в распоряжении ФРС монетарными рычагами?

Просто у меня сложилось впечатление, что студенты бездумно перепостили достаточно сложную мысль, в приведенных вами ссылках. И здесь снова скорее всего вмешался русский перевод.

Чтобы завершить дискуссию взаимоприемлемым решением, приведу ссылку на соответствующую статью 2А Закона о ФРС в его английском оригинале с официального сайта ФРС: https://www.federalreserve.gov/aboutthe ... tion2a.htm


Ваше бажання відстояти свою думку викликає повагу, але не витрачайте дарма свій час -більшість навіть наших законів і Конституцію не читають і чомусь свято вірить, що НБУ має тільки таргтувати інфляцію.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 21:37

  Igneus написав:
  vovan_prm написав:
А не могли бы вы своими словами описать способ или механизм достижения полной занятости, имеющимися в распоряжении ФРС монетарными рычагами?

Просто у меня сложилось впечатление, что студенты бездумно перепостили достаточно сложную мысль, в приведенных вами ссылках. И здесь снова скорее всего вмешался русский перевод.

Чтобы завершить дискуссию взаимоприемлемым решением, приведу ссылку на соответствующую статью 2А Закона о ФРС в его английском оригинале с официального сайта ФРС: https://www.federalreserve.gov/aboutthe ... tion2a.htm


Я же и говорю сложные мысли часто разбиваются о трудности перевода.

Ну согласитесь: англ. promote "способствовать, поощрять, содействовать" не означает "обеспечивать и поддерживать".

А напрямую влиять монетарными рычагами на занятость попросту невозможно. Ибо прямая взаимосвязь отсутствует. И только косвенно монетарные действия не должны противоречить целям достижения максимальной занятости. Опять же не путать с полной занятостью.
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 21:54

Жижа в понедельник $32 за барель

Свиностану (рашке) привет от Саудитов. :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 21:55

  BIGor написав:Как думаете, сколько будет стоить поездка в такси по Киеву когда закроют метро. Скажите приблизительную цифру.
ну ...я думаю вам будет некуда особо ехать..на карантин закроют все.
  kluychkooleg написав:
  BIGor написав:Как думаете, сколько будет стоить поездка в такси по Киеву когда закроют метро. Скажите приблизительную цифру.


Не скажу, я не киевлянин :)
Смею предположить, что 100-150 грн.
Тогда остается машина или велосипед для тех, у кого ее нет.
Но думаю, что на форуме есть у всех.

Велосипед ? Сомневаюсь ...
А сколько будет стоить бензин?
Востаннє редагувалось yama в Нед 08 бер, 2020 21:57, всього редагувалось 1 раз.
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 21:57

  yama написав:
  BIGor написав:Как думаете, сколько будет стоить поездка в такси по Киеву когда закроют метро. Скажите приблизительную цифру.
ну ...я думаю вам будет некуда особо ехать..на карантин закроют все.
Як це нікуди? Їсти то хочеться
Прикиньте - Ви на правому березі ,а на лівий -хліб привезли.... :wink:
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 22:14

Цветочная мафия уже на наличный курс никак не влияет?
ПОВы стоят, как вкопанные.
Или цветочная мафия перестала доллары покупать?
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 22:14

  freeze написав:
Corpocrator написав:Ливан объявил дефолт

Падение экспорта в Китае составило 18,2% за 2 первых месяца в сравнении с аналогичных периодом прошлого года


А у нас тут много шутников, просморкаемся и вся ерунда.
Может кто то в действительности не понял
Лебедь-то прилетел


А в чем собственно проблема этого вируса?
Смертность около 3% вместо 1% при обычном?
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 22:16

  yama написав:Велосипед ? Сомневаюсь ...
А сколько будет стоить бензин?


Электровелосипед решает.
И вообще я про сейчас писал, а не когда все закроют.
Все будут из дому работать. Если работа позволяет.
kluychkooleg
 
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